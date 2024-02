Zelensky: "In Italia molti pro-Putin, dovete cancellare i loro visti"

"Giorgia Meloni è dalla nostra parte e sono molto grato alla vostra premier e felice dell'accordo che abbiamo siglato ieri, ma ci sono molti pro-Putin in Italia e prima di tutto dovreste cancellare loro i visti. Anche questa è un'arma per aiutarci. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa a due anni dall'invasione da parte della Russia, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano dei rapporti con l'Italia e del patto per le garanzie e la sicurezza firmato con la premier italiana. "Avete cisto tutti cosa succede quando i russi si trovano in un Paese, vedete tutti la guerra in Ucraina, per questo credo che dovreste mandarli via", ha spiegato.

Il leader ucraino ha parlato ovviamente delle difficoltà del conflitto: "In Italia ci sono diversi tipi di armi con cui potrebbe aiutarci - ha detto Zelensky - ma non tutto dipende dall'Italia, parliamo anche dei Paesi del G7 più i Paesi Ue, hanno molti armamenti che potrebbero dare, magari non cose simili ai Patriot ma ci sono i Samp-T, Iris-T e altre armi. Non posso dire che sarebbero sufficienti, ma sarebbero buone. Il 2024 sarà l'anno di svolta per l'Ucraina: il 2022 è stato l'anno della sopravvivenza, il 2023 quello della resilienza, mentre quest'anno abbiamo bisogno di tutte queste cose, coraggio e resilienza per sopravvivere".

"Mosca conosceva i piani della controffensiva"

"Sono circa 31mila gli ucraini che finora hanno perso la vita da quando, due anni fa, è iniziata l'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina - ha continuato Zelensky - la pressione della Russia è abbastanza forte in alcune aree, ma l'Ucraina ha ridotto il vantaggio dell'artiglieria. Vivremo momenti difficili nei prossimi mesi, dovremo affrontare varie ondate di pressione politica e finanziaria. La Russia preparerà la sua controffensiva all'inizio dell'estate o alla fine di maggio, se potrà". Mosca, ha rivelato "conosceva i piani della nostra controffensiva: erano sul tavolo del Cremlino prima che la controffensiva iniziasse a causa di fughe di notizie". E poi il punto su un possibile dialogo con Mosca che metta fine al conflitto: "Si può parlare con un sordo? Si può parlare con un uomo che uccide i suoi oppositori? Proporremo una piattaforma in cui Putin possa accettare di aver perso questa guerra, che è stata un enorme errore e una tragedia per noi e per il mondo democratico. L'Ucraina non ha alternative alla vittoria della guerra. Che cosa significherebbe se l'Ucraina perdesse? L'Ucraina non esisterebbe più", ha concluso.