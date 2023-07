Zelensky va in Turchia a prendersi i prigionieri, il Cremlino protesta: "Erdogan viola accordi"

Diversi ufficiali ucraini del battaglione per mesi a difesa dell'acciaieria Azovstal di Mariupol sono stati rimpatriati in Ucraina. Questi soldati, insieme al loro reparto, si erano arresi ai russi nel maggio del 2022 per poi essere rilasciati in uno scambio di prigionieri n Turchia. Oggi, sabato 8 luglio 2023, sono tornati nel loro Paese sullo stesso aereo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, di ritorno dall'incontro con il presidente turco Recep Tayyp Erdogan a Istanbul. Le proteste da parte russa non si sono fatti attendere: secondo i russi sarebbero stati violati degli accordi.

I soldati ucraini dell'Azovstal tornano in Ucraina con Zelensky

In un video si vede Zelensky in un aeroporto che abbraccia calorosamente i militari (in abiti civili) appena scesi da un pullman prima di imbarcarsi con loro sul volo di stato presidenziale. "Torniamo a casa dalla Turchia e riportiamo a casa i nostri eroi. I soldati ucraini Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko, Denys Shleha. Finalmente saranno con i loro parenti. Gloria all'Ucraina!". Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Come riporta Rbc Ukraine, si tratta di Denys Prokopenko comandante del battaglione Azov, Serhiy Volynskyi, comandante ad interim della 36a Brigata Marina Separata, Svyatoslav Palamar, vice comandante del battaglione Azov, Oleg Khomenko, Maggiore della guardia nazionale ucraina, e Denys Shleha, colonnello della guardia nazionale ucraina.

Il rimpatrio dei cinque comandanti della difesa dell'acciaieria Azovstal "è il risultato di negoziati con la parte turca", si legge sul sito della presidenza ucraina, dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato dalla Turchia con i cinque militari.

Il Cremlino protesta e accusa la Turchia: "Una violazione dei patti"

La Russia accusa la Turchia di aver violato i patti, permettendo il rimpatrio di 5 comandanti della difesa dell'acciaieria Azovstal a Mariupol. "Il ritorno dei leader degli azoviti dalla Turchia all'Ucraina è una violazione diretta dei termini degli accordi esistenti. In questo caso le condizioni sono state violate dalla parte ucraina e dalla parte turca", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti.

Il commento di Peskov arriva dopo l'annuncio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Twitter. Fatti prigionieri dai russi dopo che Zelensky gli aveva chiesto di arrendersi nel maggio 2022, i comandanti del battaglione di Azov erano stati liberati in settembre nell'ambito di uno scambio di prigionieri.

I cinque erano però stati mandati in Turchia sotto la protezione del presidente turco Recep Tayyp Erdogan, con l'impegno che rimanessero nel paese fino alla fine della guerra.

