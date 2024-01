Zelensky ringrazia Meloni e gli italiani: "Avete difeso la libertà e la vita umana"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è congratulato con la premier Giorgia Meloni nel giorno in cui l'Italia ha assunto la presidenza del G7. Come si legge sul suo profilo X, il leader di Kiev è "grato ai nostri partner italiani per aver difeso la libertà e la vita umana, nonché per aver preservato la stabilità globale e un ordine internazionale basato su regole".



Zelensky ha augurato "alla Presidenza italiana del G7 ogni successo nel realizzare le sue priorità e sono ansioso di continuare la proficua cooperazione tra l'Ucraina e il G7 nell'affrontare le sfide globali comuni", ha concluso.