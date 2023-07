Chi vince e chi perde dopo il vertice Nato di Vilnius

Il vertice Nato di Vilnius non è andato come Volodymyr Zelensky aveva sperato. Nonostante l'Ucraina abbia ottenuto diversi risultati, le è stato negato quello a cui teneva di più: la concessione di un percorso chiaro e preciso per l'ingresso nell'Alleanza atlantica. Se da una parte è stata eliminata la necessità per Kiev di passare attraverso un processo di adesione piuttosto complesso, le conclusioni del Summit nella capitale lituana si limitano ad affermare che il Paese potrà entrare nel club solo "una volta che gli alleati saranno d'accordo e le condizioni saranno soddisfatte". Parole piuttosto vaghe che sono il frutto della distanza tra gli Stati Uniti e la Germania, che sul tema sono sempre stati cauti, e diversi membri dell'Europa centrale e orientale, sostenuti da Regno Unito e Francia, che avrebbero preferito un processo accelerato.

Più precisamente le conclusioni, le cui parole sono state scelte con attenzione, affermano che gli alleati "continueranno a sostenere ed esaminare i progressi dell'Ucraina in materia di interoperabilità e le ulteriori riforme democratiche e del settore della sicurezza necessarie", e che sosterranno la " realizzazione di queste riforme nel suo percorso verso la futura adesione", per poi concludere: "Saremo in grado di estendere all'Ucraina l'invito ad aderire all'Alleanza quando gli alleati saranno d'accordo e le condizioni saranno soddisfatte". La formulazione ha segnato essenzialmente una vittoria di Joe Biden, che aveva recentemente dichiarato che "l'Ucraina non è pronta per l'adesione alla Nato".

"Vorrei attirare la vostra attenzione sulla formulazione relativa alle 'condizioni' che dobbiamo soddisfare per ricevere un invito alla Nato. L'assoluta maggioranza del nostro popolo si aspetta di ricevere informazioni specifiche su queste condizioni", ha twittato ieri Zelensky non nascondendo la sua irritazione, aggiungendo poi che "è senza precedenti e assurdo che un calendario non venga fissato né per l'invito né per l'adesione dell'Ucraina". Il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, ha bacchettato il presidente dicendo di aver avvertito l'Ucraina che i suoi alleati internazionali non sono "Amazon", chiedendogli di mostrare gratitudine per le donazioni di armi. Il leader ucraino ha poi oggi abbassato i toni, ingoiando il suo disappunto e affermando che i risultati del vertice sono stati buoni anche se non c'è stato un invito formale per l'adesione.

Interpellato sulle preoccupazioni di Zelensky, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha affermato che la cosa più importante ora è garantire che il Paese ex sovietico vinca la guerra contro la Russia di Vladimir Putin perché "se l'Ucraina non prevale, non c'è alcuna adesione da discutere". Il presidente francese Emmanuel Macron ha dicharato che è "legittimo che il presidente ucraino sia esigente con noi, perché sta combattendo sul campo", ma ha sostenuto che il vertice avrebbe "reso molto chiaro che il percorso verso la Nato è lì". Altri esponenti politici hanno ammesso che l'Ucraina non ha ottenuto esattamente ciò che voleva, ma hanno sostenuto che Kiev tornerà comunque a casa con un sostegno significativo.

"Solo un chiaro segnale di adesione dell'Ucraina alla Nato potrebbe essere una reale garanzia di sicurezza per i grandi investimenti nel Paese", mentre "purtroppo al Paese è stato detto che la Nato ha paura di dare un tale segnale", ha dichiarato Hlib Vyshlinsky, direttore esecutivo del Center for Economic Strategy, un think tank con sede a Kiev. "Questo comporta il rischio concreto di trasformare l'Ucraina in una zona grigia debole e sottosviluppata e in una minaccia costante per la sicurezza dell'Europa".

Quello che però l'Ucraina ha ottenuto però non è poco. I leader hanno concordato un pacchetto di misure per aiutare le forze della nazione nella transizione verso gli standard occidentali e hanno istituito un nuovo organo congiunto, il Consiglio Nato-Ucraina, per consentire a Kiev e agli alleati di approfondire le loro relazioni in vista dell'adesione. L'Alleanza atlantica ha inoltre stabilito che l'Ucraina non dovrà passare attraverso un processo preliminare e più lungo per prepararsi all'invito all'alleanza, chiamato Piano d'azione per l'adesione (Membership Action Plan, Map). La stessa concessione era stata fatta a Svezia e a Finlandia, anche loro autorizzate a saltare tale processo, e questo significa che il percorso per l'ingresso sarà a una sola fase e non a due, anche se resta l'interrogativo su quando inizierà questa fase. Di certo non finché la guerra non si sarà conclusa e non si sarà arrivati a una conclusione definitiva del conflitto con la Russia. Questo ormai appare abbastanza chiaro.

I funzionari statunitensi hanno citato poi più volte il "modello Israele", riferendosi al sostegno militare che Washington fornisce a Tel Aviv senza la garanzia di usare la forza militare per difenderlo. Lo stesso, garantiscono, sarà assicurato all'Ucraina. In questo senso, nel secondo giorno del vertice Nato nella capitale lituana, e a quasi 18 mesi dall'inizio dell'invasione russa, i membri del G7 (Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Canada, Germania, Italia e Giappone) hanno presentato un piano per la sicurezza della nazione. L'obiettivo è aiutare Kiev a contrastare l'attuale offensiva russa e dissuadere Mosca da qualsiasi "futuro attacco armato" contro il suo vicino. Un'assicurazione che ha fatto infuriare il Cremlino secondo cui questa "garanzie di sicurezza" minerebbero "la sicurezza della Russia".

Al Summit si è infine riuscito a superare lo stallo sull'adesione della Svezia alla Nato, con il presidente turco, Recep Tayyip Erdo?an, che ha eliminato il suo veto. Ankara ha ottenuto in cambio diverse concessioni, tra cui l'approvazione da parte degli Stati Uniti di un accordo da 20 miliardi di dollari per l'acquisto di caccia F-16, che prima era oggetto di blocco da parte di Washington. Erdogan ha dichiarato che la Svezia sosterrà l'aggiornamento dell'accordo doganale della Turchia con l'Unione europea e l'esenzione dal visto. Erdogan ha anche incassato garanzie sull'aggiornamento dell'accordo doganale del Paese con l'Unione europea e per l'esenzione dai visti per viaggiare.

