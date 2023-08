Cosa ha detto davvero Zelensky sulla "soluzione politica" per la Crimea

"Una soluzione politica, piuttosto che militare, sulla Crimea è possibile": lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista ripresa questa mattina da diversi media del Paese. "Quando saremo ai confini amministrativi della Crimea, penso che sia possibile forzare politicamente la smilitarizzazione della Russia sul territorio della penisola", ha detto il presidente ucraino aggiungendo che una soluzione politica per la Crimea sarebbe preferibile poiché comporterebbe meno vittime.

Zelensky, però, sembra essere ancora intenzionato a riprendersi tutti i territori ucraini annessi dalla Russia con la forza, nessun passo indietro. La conferma arriva anche da un post pubblicato poche ore fa su X, ex Twitter, da Mychajlo Podoljak , consigliere del presidente ucraino in cui dice: "L'unico modo per proteggere il diritto internazionale, l'integrità territoriale e il sistema di sicurezza globale è garantire la vittoria dell'Ucraina e la completa sconfitta dell'invasione di Putin. Questa sarà la lezione migliore per chiunque oggi possa essere tentato di invadere i territori vicini. A questo proposito, l’assistenza armata all’Ucraina è il prezzo più basso da pagare per la pace nel mondo. L’alternativa è la destabilizzazione, il caos e un effetto domino. Di conseguenza, il collasso dell’economia globale e il coinvolgimento diretto nella guerra in altre parti del mondo da parte di coloro che oggi hanno la fortuna di vivere una vita pacifica. Chiunque si offra di negoziare con il male e placare l’aggressore deve rendersi conto che si sta letteralmente offrendo di darsi la zappa sui piedi. Chiunque lo sostenga sta premendo il grilletto".

Il vero "punto di svolta" in questa guerra, che dura ormai da 18 mesi, è "quando saremo al confine con la Crimea", ha scritto in un altro post il consigliere presidenziale ucraino. A quel punto la guerra "finirà rapidamente" perché "gli eventi assumeranno una forma diversa". "Tutta la legittimità interna di Putin è costruita sulla convinzione delle élite russe che egli 'non ha ancora perso la guerra'. Il Cremlino comprende l'inevitabile: più la Russia perde i territori occupati, più velocemente il sostegno al regime diminuirà - ha chiosato l'alto funzionario -. L'omicidio di Prigozhin e la preparazione di una nuova mobilitazione per saturare il fronte è una misura per risparmiare tempo". Insomma, "l'orologio sta già facendo il conto alla rovescia – ha aggiunto -. Non sarà facile, ma è ingenuo pensare che l'Ucraina dovrà riconquistare il territorio conquistando ogni chilometro con il sangue. Quando le forze ucraine avanzeranno verso sud e raggiungeranno il confine amministrativo con la Crimea, gli eventi assumeranno una forma diversa. Alla fine, tutto finirà rapidamente e in un istante, proprio come è iniziato".

