Perché Zelensky accorpa tutte le reti tv ucraine in un unico canale

Zelensky ha firmato un decreto in cui accorpa tutti i canali televisivi nazionali in una singola piattaforma, citando l'importanza di "una politica di informazione unificata" sotto la legge marziale: lo riporta l'agenzia di stampa Reuters, citando l'Ufficio della presidenza ucraina.

I canali televisivi privati ucraini avevano continuato a funzionare normalmente anche dopo l'invasione russa; non è stato tuttavia specificato quando il decreto entrerà formalmente in vigore.

Il Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell'Ucraina ha vietato oggi l'attività dei partiti politici filo-russi mentre nel paese è in vigore la legge marziale. La decisione è stata annunciata dallo stesso presidente Volodymyr Zelensky in un videomessaggio nel quale ha avvertito che "le attività di quei politici finalizzate alla divisione o alla collusione non avranno successo". "E anzi riceveranno una dura risposta", ha dichiarato Zelensky, citato dal quotidiano Ukrayinska Pravda. Tra i movimenti interessati ci sono 'Piattaforma di Opposizione - Per la Vita' e 'Blocco di opposizione', rappresentati entrambi in parlamento. I partiti messi al bando sarebbero 11, accomunati da posizioni euroscettiche, antiliberali o filorusse, riporta la Dpa. Zelensky ha reso noto che al ministero della Giustizia ucraino è stato ordinato di attuare la decisione del consiglio di sicurezza.

L'attacco russo contro la città di Mariupol costituisce "un atto di terrorismo che verrà ricordato per secoli" ha affermato poco fa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in video messaggio su Facebook. L'assedio "passerà alla storia della responsabilità di crimini di guerra", ha insistito Zelensky pure ammettendo che i colloqui di pace con Mosca rimangono necessari anche se "non sono né facili, né piacevoli".