Porta lo zio morto in banca per ottenere un prestito di 3mila euro: arrestata

È andata in banca con un cadavere per cercare di ottenere un prestito, per cui era necessaria proprio la firma del defunto. La vicenda, a metà tra il bizzarro e il macabro, arriva da Bangu, un quartiere di Rio de Janeiro, in Brasile: la donna ha trasportato nella filiale lo zio, ormai senza vita, cercando di fargli firmare un prestito a suo nome. Un goffo tentativo che ha portato all'arresto della donna, Erika de Souza Vieira Nunes, con l'accusa di frode e vilipendio di cadavere.

In banca con lo zio morto per ottenere un prestito: arrestata

Le telecamere a circuito chiuso della banca hanno registrato tutta la scena (che preferiamo non condividere), così come uno dei dipendenti: la donna si trova accanto all'uomo in sedie a rotelle e prova a mettergli in mano una penna per poter mettere la firma sui documenti per il prestito. "Zio mi senti? - esclama - Devi firmare, non posso farlo per te". Nel frattempo i dipendenti hanno iniziato a manifestare le loro perplessità sullo stato di salute dell'uomo: "È molto pallido, non ha un bell'aspetto. Non credo che questo sia legale". La donna ha però continuato la sua sceneggiata, cercando di tenere dritta la testa dello zio: "Lui è proprio così". "Dai, firma", lo esorta la donna, ma ovviamente dal cadavere non arrivano segnali, anzi. I dipendenti della banca, ormai certi di essere di fronte a qualcosa di anomalo, hanno subito allertato la polizia e per la sospetta truffatrice sono scattate le manette. "Ha cercato di fingere che fosse lui a firmare - ha spiegato il commissario Fábio Luiz -. Le indagini continuano per chiarire se ci sono altri membri della famiglia coinvolti".

Come chiarito in un secondo momento dal medico legale, l'uomo era deceduto probabilmente da poche ore: si tratta di Roberto Braga, 68enne zio della donna. Secondo quanto descritto dai media brasiliani, la donna aveva chiesto un prestito di 17mila reais, pari a circa 3mila euro. Secondo Ana Carla de Souza Correa, avvocato della donna, lo zio era vivo quando è arrivato in banca: "Il signor Paulo è arrivato vivo alla filiale. Ci sono testimoni che, al momento opportuno, verranno anche ascoltati. Ha iniziato a sentirsi male in un secondo momento. Tutto verrà chiarito nelle sedi opportune".