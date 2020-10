Mamma blogger muore con i tre figli in un incidente: gravi il marito e l’ultima bimba di 18 mesi

Nel Regno Unito era famosa, come blogger e autrice di un diario in cui si raccontava e dava consigli alle mamme, e la sua tragica morte in un incidente ha suscitato un’ondata di commozione. Zoe Powell, 29 anni, è rimasta uccisa in un terribile incidente stradale insieme a tre dei suoi figli, due bambine di otto e quattro anni e un bimbo di sei, dopo che la macchina su cui viaggiava si è scontrata con un camion in autostrada. In auto c’erano anche il marito di Powell, Josh, e la loro ultimogenita di 18 mesi; entrambi sono stati trasportati in ospedale in condizioni critiche e lottano tra la vita e la morte al John Radcliffe Hospital di Oxford.

La prima persona ad arrivare sul luogo dell’incidente è stato un 36enne, che ha raccontato di aver sentito “una forte esplosione e un rumore tremendo”. L’uomo è corso in strada chiamando già il 911, avendo presagito che quel boato non poteva lasciar intendere nulla di buono. “L’auto era in mezzo alla strada, sembrava fosse stata accartocciata come una lattina. Il bambino giaceva in mezzo alla strada. I soccorsi sono arrivati molto rapidamente”, ha detto ai tabloid.

Una croce fuori dalla loro chiesa per ricordare Zoe Powell e i suoi figli

Fuori dalla chiesta che la famiglia frequentava a Chinnor, nell’Oxfordshire, è stata eretta una croce in ricordo di Zoe Powell e dei suoi figli, accompagnata da un messaggio: “Questa croce è stata messa nel nostro giardino come punto di riferimento per chiunque voglia ricordare Zoe, Phoebe, Simeon e Amelia Powell, che hanno perso la vita in un incidente automobilistico lunedì sera. Come cristiani crediamo che la morte non sia la fine della strada, ma solo una curva della strada. La strada si snoda solo lungo quei quartiere attraverso i quali è passato Cristo stesso”. Sotto la croce sono comparsi diversi mazzi di fiore e molti messaggi di tributo.

“Era una famiglia adorabile”, ha detto ai tabloid una loro vicina. Non molto tempo fa la loro casa era andata distrutta in un incendio ed erano stati costretti a trasferirsi in un affitto in un’altra zona. “Quella povera famiglia non ha avuto altro che sfortuna”, ha commentato un altro vicino.