Un'auto elettrica con 100 euro al mese: boom di noleggi in Francia (ma i concessionari protestano)

Circa 50mila francesi hanno potuto abbandonare la loro auto a benzina o diesel e passare a una vettura elettrica pagando un canone mensile medio di 100 euro. Tutto merito dell'iniziativa lanciata dal governo di Parigi a inizio anno che ha stanziato dei maxi bonus di 13mila euro per vettura: dovevano beneficiarne inizialmente 25mila automobilisti, ma la massa di richieste arrivate sul tavolo è stata così ampia che le autorità hanno deciso di raddoppiare il bacino massimo. Il problema è che adesso i concessionari battono cassa: l'iniziativa ha lasciato un buco nel bilancio statale di 100 milioni di euro che i venditori di tutto il Paese attendono da mesi.

La misura era scattata il primo gennaio di quest'anno, ma già il 12 febbraio il governo aveva esaurito i bonus. Il programma prevede un contributo al leasing di un'auto elettrica (o leasing sociale): la durata minima dei contratti di noleggio è di 3 anni, al termine dei quali l'automobilista può decidere se acquistare o meno la vettura. Le rate mensili variano a secondo del modello scelto, e delle opzioni aggiuntive, come assicurazione e assistenza alla manutenzione.

L'iniziativa si rivolge ai cosiddetti lavoratori "ruote pesanti", ossia persone che percorrono più di 8mila chilometri all’anno nell’ambito della propria attività professionale con la propria autovettura personale, oppure persone che effettuano un tragitto superiore a 15 chilometri tra la propria abitazione e il posto di lavoro. Altro requisito per accedere al programma è avere un reddito medio-basso. Inoltre, il noleggio deve riguardare un'auto prodotta in Europa, e dunque sono state escluse le vetture cinesi o statunitensi, come Tesla.

Per calmierare i prezzi, lo Stato ha previsto due bonus, quello ecologico che si attua in generale all'acquisto di nuove auto (7mila euro massimo per vettura) e un aiuto eccezionale di 6mila euro. Per ciascun veicolo, i concessionari hanno anticipato l'importo del bonus ecologico massimo, ovvero 7.000 euro, più l'aiuto eccezionale di 6.000 euro concesso nell'ambito del leasing sociale. In tutto, il piano è costato alle casse dello Stato circa 650 milioni di euro. All'appello, stando alle denunce dei concessionari, mancano ancora 100 milioni. Un "buco" che Parigi sta facendo fatica a saldare.

Il governo ha ammesso i ritardi, ma ha spiegato che non si è trattato di un problema di cassa. Secondo i media transalpini, il nodo è legato a un problema informatico dell'Agenzia servizi e pagamenti, incaricata di effettuare i rimborsi. Al netto di questo ritardo burocratico nei pagamenti, l'esecutivo francese ha salutato come un successo l'iniziativa. E ha promesso che nel 2025 scatteranno i nuovi bonus.