Cosa c'è dentro le auto elettriche cinesi e perché costano meno

Tesla è stata anche nel 2023 la regina delle vendite delle auto elettriche. Ma l'azienda di Elon Musk rischia di perdere la corona. In poco tempo potrebbe indossarla il suo rivale BYD. Il colosso cinese nell'ultimo trimestre 2023 ha sorpassato Tesla nelle vendite di veicoli elettrici, con 526,409 unità vendute rispetto alle 484507 della casa automobilistica statunitense: si tratta di un risultato storico che rimarca la forza della Cina nel campo dei New Energy Vehicles, ovvero le auto elettriche e plug-in ibride. Certo, se si guarda all'intero 2023 Tesla rimane leader mondiale, con 1,82 milioni di unità vendute contro gli 1,6 milioni di veicoli elettrici di BYD, principalmente in Cina (+21,9 per cento nel 2023).

La realizzazione di un sogno (tutto cinese)

Negli ultimi anni in Cina sono emersi decine di marchi locali innovativi, che competono con produttori stranieri che faticano ad adattarsi. La crescita di BYD è perciò impressionante e turba il sonno dei concorrenti. A livello globale l'azienda cinese ha chiuso il 2023 con 3,02 milioni di unità vendute (+62 per cento sul 2022) di cui 1,6 milioni elettriche e 1,4 milioni plug-in ibride. Ed è proprio dentro i confini della Grande Muraglia che BYD trova la sua forza: il colosso cinese produce in loco batterie per auto, cellulari, bus, treni e pannelli solari.

Una scalata iniziata tempo fa. La BYD è approdata nel settore automobilistico solo nel 2003, dopo essersi affermata per circa un decennio nel mercato delle batterie per i cellulari. Come il nome suggerisce (BYD è l'acronimo di Build your dreams, costruisci i tuoi sogni), l'azienda è la realizzazione del sogno del suo fondatore Wang Chuanfu, che voleva diventare il numero uno tra i costruttori dell'automotive green. Un traguardo raggiunto in breve tempo. BYD trova la sua chiave di successo n ella produzione di batterie di litio, sfruttando le risorse locali. La Cina ha il vantaggio di detenere una posizione dominante nelle materie prime necessarie per la produzione di batterie: Pechino fabbrica il 77 per cento delle celle di batterie al mondo (l'intera Europa vale il 7 per cento), e controlla da sola il 58 per cento della raffinazione del litio, il 65 per cento di quella di cobalto e il 35 per cento di quella di nichel.

Elementi che, secondo gli analisti di Bernstein, si aggiungono a un ulteriore fattore: le batterie BYD sono tra le più economiche al mondo e vantano anche la densità di energia quasi più elevata, il che si traduce in migliori prestazioni nelle auto. Si tratta di un aspetto appetibile per gli acquirenti, considerato che le batterie rappresentano grossomodo il 40 per cento del costo di un veicolo elettrico.

Le agevolazioni del governo cinese che piacciono a pochi

L'azienda di Shenzhen, promuovendo veicoli green che rientrano nelle ambizioni ecosostenibili di Xi Jinping, ha goduto di una serie di incentivi statali che preoccupano Bruxelles. Grazie ai sussidi statali - è la tesi della Commissione europea - le aziende possono ridurre notevolmente i costi di produzione e assemblaggio, piazzando sul mercato le auto a prezzi inferiori rispetto alle case concorrenti. Pechino prevede incentivi anche per gli acquirenti. Quando Tesla un anno fa decise di aumentare i prezzi delle sue autovetture, innescando una corsa al ribasso delle auto elettriche, il governo cinese inaspettatamente decise di estendere fino al 2027 il periodo dell'erogazione di un'agevolazione fiscale sull'acquisto di veicoli di nuova energia. Le misure di Pechino hanno messo in allarme la Commissione europea che sta avviando un'indagine anti-sovvenzioni sui veicoli elettrici provenienti dalla Cina, valutando l'introduzione di tariffe per limitare i danni all'industria europea (le conclusioni arriveranno il prossimo novembre).

A preoccupare l'esecutivo comunitario è proprio la continua elargizione dei sussidi statali cinesi che hanno portato a una differenza di prezzo media del 20 per cento tra le auto elettriche prodotte in Cina e quelle costruite in Cina da altri marchi. Il listino parla chiaro. Il modello Atto 3 di BYD, il più economico dell'azienda di Shenzhen, viene venduto a 38mila euro in Europa, mentre la Polestar 2 della Volvo viaggia sui 50mila euro e la Tesla Model 3 ha un prezzo di circa 43mila euro. C'è da precisare che le Model 3 destinate al mercato europeo vengono assemblate principalmente nella Gigafactory di Shanghai (e quindi proprio americana non è).

Secondo le stime della Commissione, i marchi cinesi, come BYD, Nio e Xpeng, hanno già conquistato nel 2023 l'8 per cento del mercato europeo delle auto elettriche, rispetto al 4 del 2021, e potrebbero arrivare al 15 per cento nel 2025. Il volume potrebbe aumentare nei prossimi anni grazie a una mossa di alcune aziende cinesi che pensano già a come aggirare i dazi attualmente allo studio di Bruxelles. Il colosso BYD ha siglato con l'Ungheria un accordo per la costruzione di un impianto nella località di Szeged, nel sud del Paese mentre già guarda al Messico per rivolgersi ai consumatori americani.

L'incerto futuro dell'automotive

Ora il futuro dell'automotive mondiale è al centro di una battaglia tra Stati Uniti, Ue e Cina combattuta a colpi di sussidi. Al momento l'ha spuntata la Germania - nonostante le opposizioni di molti Paesi europei -, che ha ottenuto il via libera della Commissione a investire 902 milioni di euro di fondi pubblici per costruire un impianto di batterie per i veicoli elettrici nel Paese, a regime dal 2026. In risposta alle critiche dei Paesi del blocco comunitario, il vice cancelliere tedesco Robert Habeck ha affermato che "la vera competizione che stiamo affrontando non è tra Germania o Italia, o tra Danimarca e Paesi Bassi, ma tra Ue e Cina o gli Stati Uniti". Il riferimento va a Washington che ha varato l'Inflation reduction act, un piano di maxi sussidi che mira proprio a creare una filiera dell'auto elettrica (non cinese) tutta nel Nord America facendo asse con i canadesi e i messicani.

Una probabile sbarco negli Stati Uniti e in Europa delle aziende automobilistiche cinesi mette in guardia i governi occidentali. Diversi analisti tuttavia rassicurano Washington e Bruxelles, evidenziando la possibilità per i gruppi automobilistici cinesi di perdere il sostegno statale di cui godono in Cina se producono vetture elettriche al di fuori della Grande Muraglia. La transizione ecologica ha un costo elevato per tutti: industria, consumatori e governi (cinese e occidentali).