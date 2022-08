Perché l'idrogeno non è ancora il combustibile del futuro

L'accordo trovato di recente tra Germania e Canada per la costruzione di un impianto eolico per produrre idrogeno in risposta alla crisi energetica in corso a livello globale, riporta l'attenzione su questa fonte di energia largamente presente in natura.

Da qualche anno ormai, si sente sempre più frequentemente parlare di transizione energetica e di politiche volte a contrastare le emissioni di CO2 nell’atmosfera. In campo automobilistico, ciò si è tradotto almeno per quanto riguarda l’Unione europea, nello stop alla produzione di auto a benzina e a diesel dal 2035. L’obiettivo, oltre all’abbattimento delle emissioni, è quello di incrementare la diffusione delle vetture elettriche o di auto alimentate con combustibili alternativi.

Una delle fonti energetiche alternative è proprio l’idrogeno, e in commercio si trovano già delle vetture come la berlina Toyota Mirai (giunta alla sua seconda generazione) o il SUV Hyundai Nexo, veicoli detti FCEV (acronimo di fuel cell electric vehicle). Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza su come funzionano le auto a idrogeno, in cosa si differenziano dalle auto elettriche alimentate da batterie a ioni di litio, e sul perché finora la loro diffusione è stata estremamente limitata.

Auto a idrogeno: come funziona la tecnologia fuel cell

Le auto a idrogeno sono dette "fuel cell" o a celle a combustibile di idrogeno. L'aspetto sicuramente più interessante è che esse non emettono sostanze inquinanti ma solo vapore acqueo dallo scarico. L’idrogeno serve a muovere i motori elettrici e ciò è possibile grazie a una cella combustibile piazzata al centro dell’auto, ovvero un serbatoio in fibra di carbonio in grado di resistere a pressioni fino a 700 bar, al quale si affiancano uno o più motori elettrici. Ma come funziona la tecnologia FCEV? Dentro la cella combustibile si verifica un procedimento chimico opposto all’elettrolisi: l’unione di idrogeno e ossigeno generano energia elettrica. La cella combustibile è dotata di un anodo (un elettrodo positivo) e un catodo (elettrodo negativo): il primo è saturo di ossigeno mentre il secondo ossida l’idrogeno. Il risultato è una reazione chimica per cui si genera elettricità e gli unici scarti prodotti non sono altro che calore e acqua. L’energia elettrica viene poi trasferita direttamente al motore elettrico e ciò consente alla vettura di muoversi.

Auto a idrogeno: i vantaggi rispetto ai veicoli BEV

Tra le sue qualità l’idrogeno vanta una densità specifica di energia assai elevata. Essa è di 40.000 wh/kg, vale a dire 236 volte l’energia specifica delle batterie agli ioni di litio. Le vetture a idrogeno, dunque, sono più leggere rispetto a quelle elettriche a batteria e hanno un'autonomia maggiore. Altro fattore assolutamente non trascurabile, è che un rifornimento di idrogeno richiede soltanto cinque minuti, molto meno rispetto alla ricarica dei veicoli BEV (una Tesla si ricarica del 30%-50% in 15 minuti con una colonnina di ricarica ultra-rapida, ma per una carica completa impiega più di un'ora).

Perché le auto a idrogeno non sono diffuse

Energia pulita, tempi di ricarica rapidi e grande autonomia: sono questi i principali vantaggi che gli automobilisti potrebbero sperimentare se le auto a idrogeno fossero ampiamente diffuse sul mercato. Ad ogni modo, è impossibile ignorare anche quelle che - almeno adesso - costituiscono le note dolenti che frenano la diffusione di massa dei veicoli FCEV. L'ostacolo principale è proprio il processo di creazione dell’idrogeno, elemento che abbonda in natura ma che non è disponibile allo stato puro e va dunque raffinato. Il metodo più comune consiste nel prendere gli idrocarburi, come ad esempio il metano, ed estrarre l’idrogeno, mentre un altro metodo consiste nell’elettrolisi. I principali problemi legati all'idrogeno, oggi, sono di carattere infrastrutturale e logistico, legati principalmente al trasporto e allo stoccaggio dello stesso.

Come si ottiene l’idrogeno

Qualsiasi modo si decida di utilizzare per ricavarlo, il processo per ottenere l'idrogeno richiede sempre e comunque l'utilizzo di energia. Attualmente ci si può avvalere di fonti rinnovabili (come l'eolico o il solare, l'idroelettrico, attraverso cui si ricava l'idrogeno verde) o ricorrere a metodi industriali molto meno ecologici (con essi si ricava l'idrogeno blu). Ricorrendo alle rinnovabili c'è da fare i conti con una dispersione dal 20 al 30% dell’energia immessa nel sistema (ad esempio mediante l’utilizzo di pale eoliche), nel secondo caso, invece, verrebbe a decadere il vantaggio di utilizzare l’idrogeno, poiché a quel punto l’inquinamento verrebbe solo spostato da una parte all’altra del processo produttivo.

Tra le soluzioni pensate per ovviare a questi problemi, c'è quella di produrre l’idrogeno direttamente sul posto, costruendo micro raffinerie nei pressi della pompa di benzina, oppure trasportarlo direttamente dal sito produttivo. Tuttavia, anche in questo caso ci sono degli ostacoli poiché è difficile applicare le cosiddette “economie di scala” (dove a una maggiore produzione corrisponde un risparmio sui costi del processo produttivo). Nel secondo caso si hanno maggiori costi ma soprattutto si va anche a creare dell’inquinamento supplementare.

Quale futuro per le auto a idrogeno?

Per una diffusione di massa dei veicoli alimentati a idrogeno i tempi sembrano essere ancora lunghi, principalmente a causa dei limiti delle infrastrutture per la distribuzione su larga scala. Ad ogni modo, a detta degli esperti, il mercato dei veicoli commerciali alimentati a idrogeno ha comunque dei margini promettenti. Gli analisti prevedono che il mercato globale delle celle a combustibile a idrogeno possa raggiungere un giro d'affari vicino ai 13,7 miliardi di dollari entro il 2026.

Trattandosi di un tipo di energia pulita, l'espansione delle infrastrutture a idrogeno è una sfida più importante che mai. Per fare in modo che l'economia dell'idrogeno possa decollare e proporsi come seria alternativa all'elettrico a batteria o ai tradizionali combustibili fossili, lo sforzo di progettisti e costruttori dovrà concentrarsi sulla messa a punto di sistemi pratici per stoccare e distribuire l’idrogeno, oltre al reperimento di materiali idonei a supportarne l'immagazinamento su larga scala in termini di sicurezza, vista l'alta infiammabilità