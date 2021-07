Lungo viaggio in auto? Ecco gli accessori per affrontarlo al meglio

Hai in programma un lungo viaggio in auto? Ecco allora sette utili accessori che non possono mancare nella tua macchina

Stai per affrontare un lungo tragitto in auto? Ecco sette utili accessori per rendere il tuo viaggio più sicuro e confortevole.

Prodotti di vario genere che possono rendere più piacevole l'esperienza di viaggio o accessori che possono davvero semplificarti la vita come il set di attrezzi di Black&Decker, pratiche tendine parasole, una comoda borsa termica ed un utile supporto per tablet da agganciare al poggiatesta.



Set attrezzi per auto

Iniziamo la nostra rassegna dal set di Black&Decker composto da diversi attrezzi come chiavi inglesi, torcia, pinze e cacciavite con punte intercambiabili. Un set ripiegabile, compatto, pratico e completo da tenere sempre in auto.

Scopri di più su Amazon.it a 45 euro

Tendine parasole

Proseguiamo con le tendine parasole per auto di Uarter con rete elastica e flessibile. Un accessorio facile da installare, in grado di adattarsi perfettamente alla maggior parte delle auto. Un prodotto capace di bloccare oltre il 98% dei raggi UV, riducendo il surriscaldamento della vettura.

Scopri di più su Amazon.it a 15 euro

Borsa termica

Tra gli accessori utili per un lungo viaggio troviamo anche la borsa termica di Tomshoo disponibile in varie misure. Un modello con 4 scomparti e pareti completamente coibentate in grado di mantenere il cibo o bevande calde/fredde per ore.

Scopri di più su Amazon.it a partire da 24 euro

Kit di Primo Soccorso

E' sempre utile avere in auto un kit di pronto soccorso. Ecco, quindi, un kit compatto contenente 130 prodotti essenziali per eseguire un primo soccorso in caso di emergenza. Al suo interno troviamo garze sterili, bende e molti altri articoli di primo soccorso.

Scopri di più su Amazon.it a 21 euro

Supporto Tablet Poggiatesta

Il supporto per tablet da montare sul poggiatesta è un perfetto accessorio per i lunghi viaggi soprattutto con i bambini. In particolare vi suggeriamo il modello di Poophuns, semplice da montare e adatto per tablet con dimensione da 6 a 11 pollici.

Scopri di più su Amazon.it a 16 euro

Caricabatteria da auto USB

Se la vostra auto non possiede porte USB, ecco da Anker un pratico accessorio che frutta la presa dell'accendisigari. Un prodotto dotato di due porte USB utile alla ricarica ad esempio di smartphone e tablet, in grado di caricare due dispositivi simultaneamente.

Scopri di più su Amazon.it a 9 euro

Cuscino da viaggio

Terminiamo la nostra rassegna con il cuscino da viaggio di Huzi. Un cuscino per il collo dal versatile design, progettato per tutte le posizioni di riposo, con regolazione completa e supporto a 360°. Prodotto realizzato in materiali traspiranti e lavabile in lavatrice.

Scopri di più su Amazon.it a 39 euro