Alpine e la comunità riunite a Dieppe per i 100 anni di Rédélé

Il 2022, in cui si festeggia il centenario del fondatore, è un anno importante per Alpine e tutti gli appassionati. Questo raduno storico ha dato alla Marca l’occasione per rendere omaggio al suo fondatore presentando in anteprima mondiale una serie limitata che porta il suo nome: l’A110 GT J. Rédélé.

Basata sul modello A110 GT, questa serie limitata ha un colore che stava particolarmente caro a Jean Rédélé, Grigio Montebello, abbinato in esclusiva al tetto Nero Brillante. Una Serie Limitata tipo Gran Turismo, prima di tutto elegante, a immagine e somiglianza del creatore, con un livello di equipaggiamento di serie alto di gamma: il tetto Nero Brillante accentua ulteriormente lo splendore della livrea della A110 GT J. Rédélé, mentre i cerchi Grand Prix da 18” nero diamantato e le pinze dei freni argentate saranno i tratti distintivi di questo veicolo così speciale. Nell’abitacolo, gli interni di pelle nera sono valorizzati da impunture grigie eleganti, che sottolineano ancor di più la simbiosi tra il colore della carrozzeria esterna Grigio Montebello e gli elementi stilistici più scuri.

La Serie Limitata A110 GT J.Rédélé vanta la stessa motorizzazione dell’A110 GT con i suoi 300 cv. Disponibile in sole 100 unità, per riprendere i 100 anni del fondatore, ogni veicolo sarà dotato di un badge firmato Jean Rédélé numerato da 1 a 100. Sarà possibile prenotare questa serie limitata tramite la App Alpine a partire dal 1° giugno, data di apertura degli ordini.

Partita dallo stabilimento Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé, sito di produzione storico delle Alpine d’epoca e nuove, la sfilata che radunava i veicoli che hanno fatto la storia della Marca, ha preso la direzione del lungomare di Dieppe. La monoposto di Formula 1, che percorreva per la prima volta le strade della città, non è passata inosservata: accompagnata dagli abitanti e dai visitatori venuti appositamente, la monoposto e l’A110 GT J. Rédélé hanno sfilato fino alla destinazione finale, in un corteo costituito da Alpine nuove e d’epoca e dalla mitica berlinetta A110 della Gendarmerie. Dopo l’arrivo del corteo nei pressi della spiaggia, le chiavi dell’A110 GT J. Rédélé numerata 1/100 sono state consegnate a Michelle Rédélé, moglie del fondatore di Alpine. Il sabato si è concluso con una cena di gala, con la partecipazione di prestigiosi ospiti, tra coloro che hanno segnato la storia passata e presente della Marca.

I partecipanti hanno seguito i piloti Fernando Alonso ed Esteban Ocon al volante delle rispettive monoposto di BWT Alpine F1 Team nel Gran Premio di Monaco, trasmesso per l’occasione su uno schermo gigante situato nel centro della città sul lungomare, accessibile a tutti. Gli appassionati qui riuniti potranno anche scoprire i leggendari veicoli che hanno contribuito alla storia della Marca in questo ambiente privilegiato.

Per iniziativa di Alpine e del collettivo IDÉA (Initiative Dieppe Événements Alpine), questo weekend si raduneranno più di 1.000 Alpine di tutte le generazioni a Dieppe, affiancando le personalità che hanno fatto la prestigiosa storia della Marca, per celebrare Jean Rédélé come merita.