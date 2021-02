Alpine A110 premiata come “Miglior Auto 2021” da Auto, Motor und Sport

Terza vittoria consecutiva: l'Alpine A110 si aggiudica un’altra volta il prestigioso Premio di “Miglior Auto 2021”. I lettori del magazine tedesco "Auto, motor und sport" hanno decretato l'Alpine A110 vincitrice della categoria “Auto Sportiva”. In questo sondaggio, che si è svolto per la 45° volta, i lettori hanno potuto votare l’auto preferita in undici categorie.

Il titolo di “Miglior Auto 2021” si aggiunge all’elenco dei numerosi riconoscimenti già conferiti all'Alpine A110. Di recente, il modello è stato nominato “Auto sportiva dell’anno” per la seconda volta consecutiva nei Trofei WHAT CAR? 2020 in Inghilterra, ma anche “Performance Car of the Year” dal BBC TopGear Magazine.

In futuro, Alpine amplierà la sua gamma con un piano prodotto dedicato alle auto sportive esclusive ed innovative. A tale scopo, la Marca riunisce oggi le attività di Alpine Cars, Renault Sport Cars e Renault Sport Racing in una nuova entità indipendente. La Marca che si vede al 100% elettrica in futuro potrà contare sull’eccellenza dell’ingegneria dei team di Formula 1 e sulle competenze tecniche complete del Gruppo Renault e dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi.