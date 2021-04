Alpine collabora con Felipe Pantone per celebrare l’ingresso in Formula 1

Alpine entra nel mondo dell’arte attraverso la sua prima collaborazione con l’artista Felipe Pantone, che propone la sua personale interpretazione della F1 Alpine denominata “Alpine F1 x Felipe Pantone”. Quest’auto su scala 1/2 sarà esposta al primo piano dell’Atelier Renault completamente dedicato ad Alpine. Per scoprire quest’opera, è possibile recarsi sul sito www.alpinecars.com/fr/felipe-pantone/ La mostra, che durerà sino a fine 2021, sarà aperta al pubblico presso l’Atelier Renault non appena il contesto sanitario lo consentirà.

Un’interpretazione artistica dell’Alpine F1

Vero e proprio appassionato di auto e, più precisamente, di auto sportive, Felipe Pantone presenta la sua visione della livrea ideale della prima monoposto Alpine F1 Team con una copia su scala 1/2. Le linee grafiche della livrea sposano le forme dell’auto dipinta con i colori di Alpine, a cui si aggiungono le tinte che rendono riconoscibile la firma di Felipe Pantone, il nero e il bianco.

"La Formula 1 è il top dell’ingegneria - afferma Felipe Pantone -. Ogni anno, ridefinisce la nostra idea di cosa sia possibile fare su quattro ruote. È da questa volontà di costruire l’impossibile che traggo ispirazione. La mia arte è molto influenzata dalla cinetica e dall’ingegneria. Lavoro con le tecnologie e i materiali più recenti per trovare nuovi modi di presentare l’arte visuale".

Oltre alla monoposto, Felipe Pantone propone anche la sua personale interpretazione del casco di Formula 1, oggetto iconico della disciplina. Il casco, rigorosamente bianco, è esposto in una teca trasparente e colorata, che lo rende unico a seconda del punto di vista da cui lo si guarda e della luce proiettata. La mostra sarà presentata fino a fine anno al primo piano dell’Atelier Renault, sugli Champs-Elysées.

Il mondo dell’artista e i valori di Alpine, entrambi in movimento, combaciano perfettamente. Questa collaborazione moderna ed accattivante pone Alpine a metà strada tra presente e futuro.

"Siamo contenti di collaborare con Felipe Pantone per celebrare l’ingresso di Alpine in Formula 1 e la prossima apertura dello spazio Alpine nell’Atelier Renault sugli Champs-Elysées. Felipe è un artista autentico e all’avanguardia nonché un vero appassionato di auto sportive. Il suo approccio artistico è audace, elegante ed accattivante. Corrisponde perfettamente ai valori di Alpine per la prima incursione della Marca nel mondo dell’Arte" ha affermato Bruce Pillard, Direttore Marca, Lancio e Ciclo di vita Alpine.

La collaborazione tra Alpine e Felipe Pantone continua… la Marca svelerà il seguito prossimamente!

Sulle tracce dell’artista

Laureatosi in Belle Arti e autore di graffiti fin dall’età di 12 anni, Felipe Pantone è un artista ispano-argentino con sede a Valencia in Spagna. Globetrotter nell’animo, viaggia ed espone le sue opere d’arte in tutto il mondo. Il lavoro di Pantone, che mescola graffiti convenzionali ed astratti, è ultramoderno: il design grafico delle sue opere si mescola a forme geometriche molto evolute, mettendo in prospettiva il movimento e la dinamicità del mondo contemporaneo. L’identità artistica di Pantone, che non smette mai di disegnare, si è strutturata attraverso gli incontri con graffitari, ballerini e altri artisti di strada. Pantone utilizza colori vivaci e motivi grafici affinché gli occhi dello spettatore siano attratti dalla sua opera e non da ciò che la circonda.

Uno spazio dedicato ad Alpine nell’Atelier Renault

Non appena sarà riaperto l’Atelier Renault, verrà inaugurato al primo piano un nuovo spazio dedicato ad Alpine. Lo spazio, diviso in 3 zone, consentirà al visitatore di scoprire l’universo della Marca: una zona esperienziale dedicata al programma di personalizzazione Atelier Alpine, la mostra della collaborazione tra Alpine e Felipe Pantone e il nuovo Bar Cocktail “La Flèche Alpine Lounge”.