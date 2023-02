L'app Tesla per la ricarica dell'auto va down anche in Europa

Ancora un inconveniente per i proprietari di auto elettriche Tesla: anche in Europa molti conducenti stanno sperimentando difficoltà nella ricarica della propria vettura a causa di un errore interno dell'app.

A molti utenti, al momento di ricaricare la propria vettura, è infatt comparso il messaggio di errore "503 Server Maintenance". Alcuni conducenti Tesla affermano di non potersi connettere al proprio sistema di ricarica della batteria domestica Powerwall. Altri non sono stati in grado di accedere ai caricabatterie pubblici. I problemi con l'app per i conducenti Tesla sono iniziati in America prima di diffondersi in Europa, ha twittato Teslascope. Da quanto si apprende, i conducenti in Cina, non sono interessati poiché i server del sistema hanno sede altrove.

Tesla è reduce da un inverno difficile, contraddistinto da lunghe code per accedere ai caricabatterie e molteplici video diventati virali in cui i conducenti non riescono ad entrare nelle loro auto quando fa freddo perché le portiere non si aprono. Eppure, nonostante i recenti inconvenienti, l'azienda guidata da Elon Musk è riuscita a scalare le vendite con un record di 1,31 milioni di veicoli venduti negli ultimi 12 mesi (recentemente ha anche inaugurato una politica di forti sconti sui prezzi di listino di alcuni dei suoi modelli).

Molti utenti dell'app Tesla attraverso Twitter hanno chiesto conto della situazione proprio a Elon Musk, che però era impegnato a risolvere un altro problema, legato al fatto che molti utenti, anche quelli che non sono tra i suoi follower continuavano a visualizzare i suoi tweet: "Per favore, rimanete sintonizzati mentre apportiamo le modifiche all'uh... "algoritmo", l'invito a tutti coloro che si sono lamentati.