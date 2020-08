Aprilia presenta Tuono V4 X, il nuovo gioiello by Aprilia Racing

Dopo il successo ottenuto da Aprilia RSV4 X, la speciale versione della supersportiva di Noale tra le più potenti e leggere di sempre, i cui 10 esemplari disponibili sono stati assegnati in poche ore, Aprilia torna a evolvere lo straordinario progetto V4, presentando una versione realmente unica della Tuono V4, la hypernaked per eccellenza.

Nasce Aprilia Tuono V4 X, l’esclusiva “super Tuono” prodotta in serie numerata e limitata, sviluppata e assemblata direttamente da Aprilia Racing, la factory dei 54 titoli iridati, sette dei quali conquistati nel campionato mondiale SBK proprio con il 4 cilindri a V stretta.

Grazie alle cure riservate da Aprilia Racing, la piattaforma più avanzata del Gruppo Piaggio per lo sviluppo di tecnologia motociclistica, Tuono V4 X diventa una vera moto da corsa con il manubrio alto, in grado di regalare un’esperienza di guida ed emozioni esclusive, riservate al pubblico più evoluto ed esigente.

Considerando che Tuono V4 di serie è ritenuta, fin dalla sua nascita avvenuta nel 2011, la migliore hypernaked in pista, si possono immaginare le credenziali di Tuono V4 X, capace di girare sul passo dell'1’50” a Imola nelle mani del pilota Aprilia Lorenzo Savadori, durante lo sviluppo a lui affidato: “È la moto più divertente che abbia mai guidato. Il mix tra comodità e prestazioni è, secondo me, unico. Il motore pazzesco sa essere anche molto gestibile, sia per gli esperti sia per gli amatori, e il pacchetto aerodinamico regala una stabilità incredibile per essere una naked. Credo che Tuono V4 X abbia ancora una volta creato un nuovo segmento.”

Le prestazioni e il divertimento che Tuono V4 X è capace di restituire hanno contagiato anche Aleix Espargaró, pilota del team Aprilia Racing impegnato in MotoGP, che ha voluto provarla sul circuito austriaco del Red Bull Ring: “La Tuono V4 X è spaziale. Non avevo mai provato in pista una moto con manubrio alto e sono rimasto sorpreso dalla sensazione di stabilità. Il motore è pazzesco, ma la ciclistica non va in crisi, anzi: posizione di guida ed elettronica la rendono estremamente divertente. Puoi guidarla in modo pulito, ma puoi anche metterla di traverso. È una pura sportiva con un lato da teppista!".

L’esperienza del Reparto Corse di Noale nei massimi campionati ha contribuito allo sviluppo di Aprilia Tuono V4 X: per la prima volta su una moto del genere viene introdotta la generosa appendice aerodinamica frontale in carbonio chiaramente derivata da quella che equipaggia le Aprilia RS-GP impegnate in MotoGP. Tale scelta contribuisce ad aumentare la stabilità alle alte velocità e nelle fasi critiche di staccata e apertura gas.

L’obiettivo di rendere questa speciale Tuono una vera moto da corsa con il manubrio alto per uso esclusivo in pista è stato centrato grazie a un sapiente lavoro di alleggerimento generale, che ha raggiunto l’eccezionale traguardo di 166 kg misurati a secco sulla bilancia, un dato ormai vicino a quello dei prototipi da MotoGP.

Tutte le sovrastrutture sono in carbonio, impreziosite dalla nuova grafica dedicata “Bol d’Or”, ispirata alla Aprilia RSV 1000 R Factory che prese parte all’edizione 2006 della mitica gara endurance d’oltralpe. Il serbatoio ha la forma di quello originale ma è più leggero, mentre l’impianto elettrico di serie è stato semplificato. Di chiara derivazione sportiva è la pulsantiera racing per la regolazione dei principali controlli elettronici di cui è equipaggiata Tuono V4 X. Numerosi sono i particolari in alluminio ricavato dal pieno che contribuiscono ad abbattere il peso, come la leva frizione, la protezione della leva del freno, le protezioni dei carter motore, le pedane regolabili e il tappo del serbatoio. I cerchi Marchesini in magnesio forgiato, che calzano pneumatici slick, regalano valori di maneggevolezza inaccessibili anche per le supersportive carenate.

Il motore deriva dall’unità che equipaggia con successo RSV4 1100 Factory. L’impianto di scarico Akrapovic dispone di collettori in titanio e di terminale in carbonio, mentre il filtro dell’aria è un elemento Sprint Filter: si tratta del filtro aria dalla più alta permeabilità disponibile sul mercato (oltre a essere waterproof), la medesima unità utilizzata da Aprilia Racing in MotoGP.

La messa a punto elettronica è garantita dalla centralina rivista nelle logiche di funzionamento, dotata di mappature di controllo motore e dinamica del veicolo sviluppate da Aprilia Racing. Le mappature del motore sono tutte “full power” e ottimizzate per l’impianto di scarico racing. I livelli di engine brake, traction control e anti wheelie sono specificamente studiati per l’uso in circuito. Di serie il cambio elettronico assistito anche in scalata e la strumentazione TFT a colori riprogrammata con visualizzazione dei tempi sul giro mediante sensore GPS integrato.

La potenza massima del V4 di Noale sale dai 217 CV dell’unità di serie al valore di 221 CV misurati all’albero. Prestazioni perfettamente sfruttabili grazie alle proverbiali qualità di un telaio erede di una dinastia che ha vinto 18 titoli e 143 Gran Premi nella classe 250 e all’evoluto sistema di sospensioni semiattive Öhlins Smart EC 2.0.

Anche l’impianto frenante Brembo è totalmente racing, grazie all’adozione di raffinate ed efficacissime pinze GP4-MS ricavate dal pieno che agiscono su una coppia di dischi in acciaio con tecnologia T-Drive e sono comandate da una pompa radiale da 19x16, anche essa ricavata dal pieno.

Ciascuno degli esemplari di Aprilia Tuono V4 X, proposto al prezzo di 34.900 Euro, è già prenotabile esclusivamente online, accedendo al sito web di Aprilia. Gli acquirenti avranno la possibilità di ritirare il proprio esemplare direttamente presso Aprilia Racing, con contestuale visita in esclusiva al reparto corse di Noale.

Tuono V4 X rientra nel programma Factory Works varato da Aprilia Racing: unico al mondo, rende disponibile la stessa tecnologia sviluppata nelle competizioni a coloro che intendano competere ai massimi livelli nei campionati delle derivate di serie o che desiderino avere una RSV4 o una Tuono V4 dalle performance ottimizzate per l’uso in circuito.