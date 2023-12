L'assicurazione obbligatoria anche per i veicoli fermi

Niente più veicoli fermi senza assicurazione. L'obbligo è scattato lo scorso 23 dicembre: tutti i veicoli a motore, anche quelli che non scendono in strada o che restano parcheggiati nelle aree private, dovranno essere assicurati. Stop quindi alle auto o alle moto senza copertura assicurativa perché parcheggiate in garage o un cortile. La novità viene introdotta dal decreto legislativo n. 184 del 22/11/2023 che, recependo una direttiva europea (2021/2118) ed elimina la possibilità di "risparmiare" sull'Rc auto dei veicoli inutilizzati e tenuti in zone inaccessibili al pubblico.

Assicurazione per i veicoli fermi

La norma, di fatto, impone l'assicurazione per tutti i veicoli immatricolati nel nostro Paese, in grado di raggiungere una velocità superiore a 25 km/h o con un peso superiore a 25 kg e una velocità superiore ai 14 km/h. Nel dettaglio, la normativa riguarda anche i veicoli elettrici leggeri e i rimorchi, per cui è stato introdotto il cosiddetto rischio statico, ossia la copertura per eventuali incidenti che avvengono quando il rimorchio è sganciato dal mezzo trainante.

Chi può evitare l'obbligo

Esistono comunque dei casi in cui si può evitare l'obbligo di assicurazione. Le deroghe riguardano i veicoli che sono stati formalmente ritirati dalla circolazione, come ad esempio quelli esportati all'estero, e quelli sequestrati o oggetto di fermo amministrativo. Sono esclusi dal pagamento anche i mezzi che non possono essere utilizzati per il trasporto e non sono in grado di muoversi perché privati di una parte fondamentale, come il motore o le ruote, che vengono utilizzati soltanto come elementi decorativi o in esposizione. Resta comunque la possibilità di sospendere l'assicurazione per un massimo di 10 mesi l'anno, che diventano 11 per i veicoli storici iscritti negli appositi registri.

Le sanzioni previste

Cosa rischia chi non assicura un mezzo fermo e parcheggiato dentro un'area privata? Al momento non è chiaro come le autorità riusciranno ad individuare i veicoli senza copertura, soprattutto quelli chiusi in garage o in box, ma i trasgressori dovranno pagare una sanzione di importo compreso tra gli 866 euro e i 3.464 euro. Alla multa va aggiunta la decurtazione di cinque punti della patente, oltre al sequestro del veicolo e il ritiro della carta di circolazione. La sanzione viene dimezzata in caso di premio assicurativo regolarmente pagato o nei casi in cui il proprietario del mezzo provveda, entro 30 giorni dall’accertamento della violazione, a demolire il veicolo e inviare la comunicazione agli organi competenti.