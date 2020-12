Audi A3: nuovi motori, trazione quattro e la versione plug-in da 245 CV

Con l’apertura degli ordini della variante high performance plug-in 1.4 (45) TFSI e S tronic da 245 CV, Audi A3 Sportback diviene l’unica berlina premium ibrida ricaricabile disponibile in due step di potenza e si conferma massima espressione della neutralità tecnologica Audi.

La gamma Audi A3 può infatti contare su cinque diverse motorizzazioni: TFSI, TDI, mild-hybrid, a metano e, appunto, TFSI e con tecnologia PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Una versatilità di riferimento, ulteriormente rafforzata dall’entrata a listino della motorizzazione 2.0 (30) TDI 116 CV S tronic, centrale all’offerta, e della variante 2.0 (40) TDI quattro S tronic, prima applicazione – per la quarta generazione di Audi A3 – della trazione integrale quattro con un propulsore Diesel.

Scelta da un cliente su tre della precedente serie di Audi A3, la motorizzazione 2.0 (30) TDI con trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti viene ora dedicata anche alle nuove Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan. Già in gamma in abbinamento al cambio manuale a 6 marce, il quattro cilindri 2.0 TDI, omologato secondo la più recente normativa antinquinamento WLTP 3.0 e caratterizzato da highlights tecnici quali i circuiti di raffreddamento separati per monoblocco e testata, la certosina riduzione degli attriti interni e l’albero di trasmissione alleggerito, può contare su 116 CV e 300 Nm di coppia costanti da 1.600 a 2.500 giri/min. La hatchback dei quattro anelli scatta così da 0 a 100 km/h in 10,1 secondi, tocca i 206 km/h e percorre nel ciclo combinato WLTP sino a 22 chilometri con un litro di carburante a fronte di emissioni contenute in 120 – 132 grammi/km di CO 2 (103 – 107 g/km NEDC).

Sinora appannaggio della sola sportiva Audi S3, la trazione integrale quattro – icona tecnica del Brand – debutta all’interno della gamma di nuova Audi A3 in abbinamento alla motorizzazione 2.0 (40) TDI da 200 CV e 400 Nm di coppia. Complice la trasmissione S tronic a 7 rapporti, Audi A3 Sportback scatta così da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi, facendo registrare una velocità massima di 243 km/h a fronte di consumi nel ciclo combinato WLTP contenuti in 5,6 – 6,0 litri ogni 100 chilometri ed emissioni di 147 – 157 grammi/km di CO 2 (130 – 131 g/km NEDC).

Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan 2.0 (40) TDI quattro S tronic 200 CV si avvalgono della trazione integrale quattro con frizione elettroidraulica a lamelle gestita da un software dedicato, così da portare in dote stabilità e grip a fronte della massima efficienza. La gestione elettronica della ripartizione della coppia tra gli assali, sviluppata in modo specifico per nuova Audi A3, è integrata nel controllo della dinamica di marcia Audi drive select. Il sistema rileva il comportamento dell’auto e lo stile di guida, adeguando in tempo reale la distribuzione della spinta – totalmente variabile – tra avantreno e retrotreno.

Disponibili negli allestimenti d’ingresso, Business, Business Advanced ed S line edition, Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan 2.0 (30) TDI S tronic 116 CV sono proposte con prezzi, rispettivamente, da 31.350 euro e da 32.650 euro. Audi A3 Sportback e Audi A3 Sedan 2.0 (40) TDI quattro S tronic 200 CV, offerte negli allestimenti Business Advanced ed S line edition, vedono i listini partire da, rispettivamente, 44.700 euro e da 45.500 euro.

Audi A3 Sportback 45 TFSI e

Audi A3 Sportback 1.4 (45) TFSI e S tronic condivide con la variante 40 TFSI e da 204 CV, già a listino, il powertrain composto da un 4 cilindri 1.4 TFSI – turbo a iniezione diretta della benzina – e da un propulsore elettrico del tipo sincrono a magneti permanenti integrato nel cambio S tronic a 6 rapporti.

Il powertrain eroga complessivamente 245 CV e 400 Nm: la potenza e coppia supplementari (rispettivamente + 41 CV e + 50 Nm) rispetto alla variante 40 TFSI e sono dovute a una specifica gestione software. Audi A3 Sportback 1.4 (45) TFSI e S tronic scatta così da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e raggiunge la velocità massima di 232 km/h. Velocità massima che, in modalità puramente elettrica, tocca i 140 km/h: un valore al top tra le compatte plug-in. I consumi nel ciclo combinato WLTP, a batteria carica, si attestano a 1,2 – 1,3 litri ogni 100 chilometri a fronte di emissioni di 29 – 31 grammi/km di CO 2 . L’efficienza del sistema plug-in di Audi A3 Sportback 45 TFSI e si traduce nella possibilità di percorrere la maggior parte dei tragitti quotidiani senza emissioni, grazie all’autonomia elettrica sino a 61 chilometri WLTP.

La batteria agli ioni di litio accumula 13 kWh, mentre la massima potenza di ricarica si attesta a 2,9 kW in corrente alternata. Attingendo energia a un impianto domestico standard a 230 Volt è possibile ripristinare integralmente l’autonomia elettrica in cinque ore. Per facilitare ulteriormente la vita di quanti guidano in modo sostenibile, Audi agevola l’accesso all’infrastruttura di ricarica sia pubblica sia privata. Nel primo caso, i Clienti possono “rifornire” durante il viaggio grazie al servizio Audi e-tron Charging Service che garantisce la fruizione di una vasta rete di colonnine pubbliche (oltre 185.000) in 26 Paesi europei con un unico contratto e un’unica card. Quanto all’ambito privato, in collaborazione con il partner Alpiq e AGN Energia, Audi propone l’unica soluzione di ricarica domestica 100% sostenibile per la mobilità plug-in. Il pacchetto “all inclusive” prevede un sopralluogo gratuito effettuato da una rete di tecnici specializzati, incaricati di redigere un preventivo lavori per l’installazione del sistema di ricarica Audi, oltre all’accesso a una tariffa flat. Tale tariffa, denominata easy home charging, è proposta a 110 euro al mese (IVA e imposte escluse) per una fornitura di energia – esclusivamente da fonti rinnovabili – sino a 5.000 kWh in 12 mesi. Con una spesa quotidiana di 4,40 euro è possibile ricaricare integralmente, ogni giorno dell’anno, Audi A3 Sportback TFSI e.

Proposta nel solo allestimento top di gamma S line edition, Audi A3 Sportback 1.4 (45) TFSI e S tronic può contare su di una ricca dotazione di serie che include equipaggiamenti di pregio tra i quali la navigazione MMI plus con MMI touch, i servizi Audi connect estesi e la strumentazione digitale Audi virtual cockpit da 10,25”. Alle prestazioni sportive si accompagna un design distintivo. Il pacchetto look nero, di serie, prevede finiture total black per la cornice del single frame, le modanature ai finestrini e gli inserti lungo i paraurti, cui si aggiungono la verniciatura in nero delle calotte dei retrovisori laterali e i cristalli posteriori oscurati. Parzialmente celati dai cerchi in lega da 18 pollici, di serie, spiccano i dischi freno maggiorati rispetto alla variante 40 TFSI e, caratterizzati dal diametro di 340 mm all’avantreno e 310 mm al retrotreno e assistiti dalle pinze a finitura rossa. A richiesta, sono disponibili i proiettori a LED Audi Matrix che integrano le luci diurne a elevata digitalizzazione: una matrice luminosa, composta da 15 diodi, genera un motivo specifico a forma di E, caratteristico della tecnologia plug-in. I sedili sportivi con poggiatesta integrati completano la dotazione della vettura che condivide con la versione da 204 CV le soluzioni di infotainment, collegamento in rete e assistenza alla guida caratteristiche della quarta generazione della compatta dei quattro anelli.

Nuova Audi A3 Sportback 1.4 (45) TFSI e S tronic è proposta con prezzi a partire da 45.100 euro. Ai vantaggi dinamici garantiti dal powertrain plug-in si affiancano i benefit in termini di mobilità e fiscalità connessi con l’omologazione ibrida. Grazie alle ridotte emissioni, la berlina plug-in accede agli incentivi statali attualmente in vigore.