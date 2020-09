Audi apre gli ordini dei SUV sportivi elettrici e-tron S e e-tron S Sportback

Parte la prevendita italiana di Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback, versioni high performance dei SUV a zero emissioni dei quattro anelli. Questi due modelli sono le prime vetture elettriche al mondo realizzate in grande serie a poter contare su tre motori a zero emissioni.

Il powertrain si affida a dei propulsori asincroni che, sin dagli albori della gamma e-tron, vengono realizzati quali strutture modulari. Il motore elettrico di maggiori dimensioni, che aziona l’assale posteriore nei modelli Audi e-tron 55 quattro e Audi e-tron Sportback 55 quattro, viene montato sull’asse anteriore. Il motore di minori dimensioni, adattato rispetto alle versioni 55 quattro, lavora ora al retrotreno, affiancato da una seconda unità “gemella”. Per ottenere il massimo rendimento, nella maggior parte dei casi i SUV elettrici Audi utilizzano in misura prevalente, quando non esclusiva, i propulsori posteriori. Il motore anteriore si attiva qualora il conducente richieda più potenza di quanta le unità elettriche posteriori possano fornire oppure, proattivamente, prima che la motricità si riduca a causa del fondo sdrucciolevole o nel caso di percorrenze di curva particolarmente dinamiche.

Alla trazione integrale quattro elettrica si accompagna un’innovazione tecnica: il torque vectoring elettrico, che ripartisce la coppia tra le ruote posteriori portando i vantaggi garantiti dal “classico” differenziale sportivo Audi nell’era della mobilità a zero emissioni. Ciascuno dei motori al retrotreno trasmette la spinta mediante un sistema d’ingranaggi alla ruota più vicina. Così facendo, il differenziale meccanico non è più necessario. 40 anni dopo l’introduzione della trazione quattro, Audi evolve le 4WD portandole a un livello tecnico inedito.

Guida dinamica e sportiva

Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback sono caratterizzate da un comportamento marcatamente sportivo: in uscita di curva, la ripartizione della spinta privilegia sensibilmente il retrotreno. Optando per la modalità Sport del controllo della stabilità ESC e per il programma dynamic del sistema di gestione della dinamica di marcia Audi drive select, è possibile innescare il sovrasterzo e drift controllati. La funzione torque vectoring elettrica, e la conseguente ripartizione della spinta tra le ruote posteriori, si attiva in pochi millisecondi pur gestendo valori di coppia decisamente elevati.

Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback scattano da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi, raggiungendo la velocità massima autolimitata di 210 km/h. I tre motori elettrici erogano una potenza massima, in modalità boost, di 503 CV e una coppia di 973 Nm. La batteria ad alta tensione, posizionata sotto la cellula abitacolo, può accumulare 95 kWh di energia elettrica, dei quali 86 kWh effettivamente fruibili, così da garantire percorrenze sino a, rispettivamente, 364 e 369 chilometri nel ciclo combinato WLTP. Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback possono essere ricaricate in corrente continua (DC) con potenze fino a 150 kW. In meno di mezz’ora è possibile disporre dell’80% dell’energia. I SUV elettrici Audi sono ricaricabili anche a corrente alternata (AC), di serie fino a 11 kW.

La collocazione in posizione ribassata della batteria ad alta tensione e l’equilibrata ripartizione dei pesi tra gli assali favoriscono la maneggevolezza e la reattività delle vetture. Obiettivi cui concorrono il setup specifico delle sospensioni e lo sterzo progressivo dalla taratura sportiva, di serie, in grado di adeguare la demoltiplicazione in funzione dell’angolo di sterzata e adattare la servoassistenza in base alla velocità. Grazie al sistema di controllo della dinamica di marcia Audi drive select, anch’esso di serie, il conducente può modificare il carattere dei SUV elettrici in base a sette profili e influire sulla taratura delle sospensioni pneumatiche adattive adaptive air suspension Sport – incluse nella dotazione standard – che consentono di variare l’altezza da terra dell’auto sino a un massimo di 76 mm. Il controllo della stabilità (ESC) permette di optare per quattro programmi: Normal, Sport, Offroad e Off.

Complici gli specchietti retrovisivi esterni virtuali (a richiesta), che integrano piccole telecamere le cui immagini vengono visualizzate in abitacolo mediante nitidi display OLED situati nella zona di transizione fra plancia e portiere, Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback sono caratterizzate da coefficienti di resistenza aerodinamica (CX) di riferimento. Nonostante l’impronta a terra maggiorata di 46 mm rispetto ai modelli standard, Audi e-tron S Sportback può infatti contare su di un CX di 0,26 (0,28 per Audi e-tron S). Valori cui contribuiscono le air curtain, ovvero le canalizzazioni dei flussi attraverso le prese d’aria alle estremità del frontale, le fenditure verticali in corrispondenza delle cornici degli archi passaruota e la presa d’aria adattiva.

Analogamente ad Audi e-tron 55 quattro e Audi e-tron Sportback 55 quattro, le varianti S si avvalgono dell’impianto frenante elettroidraulico. In funzione delle situazioni di marcia, il sistema decide se rallentare mediante i motori elettrici, chiamati ad agire quali generatori, i freni meccanici oppure una combinazione delle due soluzioni. Quando la decelerazione raggiunge o supera gli 0,3 g, ad esempio in caso d’arresto d’emergenza, Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback si affidano non più ai soli motori elettrici, ma anche ai freni idraulici tradizionali. Nel caso di una frenata da 100 km/h, è possibile recuperare energia fino a un massimo di 270 kW di potenza elettrica. Un valore superiore persino a quanto fatto registrare dalle monoposto impegnate in Formula E (250 kW). I SUV elettrici Audi recuperano energia anche nelle fasi di rilascio. Frangente nel quale il conducente può scegliere tra tre livelli di recupero che, portando in dote una decelerazione massima di 0,13 g, permettono una guida improntata al cosiddetto “one pedal feeling”.

Design grintoso

Il design dei modelli Audi e-tron S è caratterizzato dalla griglia single frame ottagonale, con logo S, e dal bordo inferiore dei proiettori a LED con quattro segmenti orizzontali che fungono da luci diurne e definiscono la firma luminosa dell’auto. Ai paraurti dal look specifico, con finiture in grigio selenite estese al sottoscocca e alla sezione inferiore delle fiancate, si accompagna l’inserto all’estrattore a tutta larghezza. Ciascun passaruota è ampliato di 23 mm rispetto ad Audi e-tron 55 quattro e Audi e-tron Sportback 55 quattro. Le versioni sportive dei SUV elettrici Audi adottano di serie cerchi in lega da 20 pollici (da 21 pollici optando per la variante sport attitude). Le pinze freno – anteriori a sei pistoncini – lavorano su dischi autoventilanti, all’avantreno da 400 mm di diametro. Sono disponibili, a richiesta, pinze arancio: un colore che evoca l’alto voltaggio.

La grinta di Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback è rafforzata dalle tonalità scure degli interni. I sedili sportivi a regolazione elettrica, incluso il supporto lombare a quattro vie, sono di serie, mentre i rivestimenti in pelle/Alcantara, anch’essi di primo equipaggiamento, il selettore della trasmissione, i listelli sottoporta e il volante sono impreziositi dalla punzonatura del logo S. A richiesta, sono disponibili le sedute sportive S rivestite in pelle con impunture a losanghe nelle tonalità nero, grigio o rosso Arras, oltre ai sedili pluriregolabili e ventilati in pelle traforata. L’esclusività di entrambi i modelli S può essere ulteriormente sottolineata optando per le finiture in carbonio delle calotte dei retrovisori laterali e degli inserti a trama poligonale in abitacolo.

Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback possono essere dotate dei proiettori Audi Digital Matrix LED con indicatori di direzione dinamici anteriori e posteriori, al top della gamma: la scomposizione in pixel infinitesimali del fascio luminoso fa sì che la strada venga illuminata con la massima precisione. Spiccano, in particolare, le funzioni “luce di orientamento” e “luce di carreggiata”. Lungo le strade ad alto scorrimento, la luce di carreggiata genera un tappeto luminoso che rischiara la corsia di marcia adattandosi ai cambi di traiettoria dell’auto. Ciò concentra l’attenzione del conducente sulla corsia rilevante e aumenta la sicurezza stradale. Diversamente, la luce di orientamento, tramite la proiezione delle zone d’ombra, mostra in modo predittivo la posizione del veicolo all’interno della corsia, favorendo il mantenimento del centro strada, specie nelle strettoie o in prossimità dei cantieri.

Infotainment e multimedia

Come tutti i modelli di categoria superiore Audi, anche e-tron S e Audi e-tron S Sportback adottano il sistema di comando MMI touch response. I due ampi display ad alta risoluzione – quello superiore con diagonale da 10,1 pollici e quello inferiore da 8,6 pollici – sostituiscono pressoché integralmente i comandi convenzionali. Il concept digitale dei comandi e della visualizzazione è completato dall’Audi virtual cockpit plus da 12,3 pollici, di serie, caratterizzato da un layout grafico dedicato e gestibile mediante il volante multifunzione.

L’equipaggiamento standard include la radio digitale DAB+ e il sistema di navigazione MMI plus con MMI touch response che supporta lo standard di trasmissione dati LTE Advanced e integra un hotspot WLAN per i dispositivi portatili dei passeggeri. L’MMI si avvale di una performante main unit: la piattaforma modulare d’infotainment di terza generazione MIB 3, caratterizzata da una potenza di calcolo di riferimento. Integrano la navigazione i servizi Audi connect, in primis il pianificatore degli itinerari e-tron trip planner.

Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback possono contare di serie su ulteriori equipaggiamenti di pregio quali i proiettori a LED, il portellone elettrico, il volante multifunzione a tre razze rivestito in pelle con bilancieri, il climatizzatore automatico comfort a due zone, l’Audi Sound System da 180 Watt, il sistema di ausilio al parcheggio plus con visualizzazione perimetrale e i sistemi di sicurezza Audi pre-sense basic e front.

Analogamente ai modelli Audi S con motorizzazioni tradizionali, l’allestimento sport attitude costituisce il top di gamma ed è particolarmente completo. Include infatti i cerchi in lega da 21 pollici, i proiettori a LED Audi Matrix con indicatori di direzione dinamici anteriori e posteriori, il pacchetto illuminazione diffusa multicolore, la chiave comfort con sbloccaggio del portellone mediante sensori e antifurto volumetrico, il Bang & Olufsen Premium Sound System con suono tridimensionale e il tetto panoramico in vetro. In abitacolo spiccano la climatizzazione automatica comfort a quattro zone, il riscaldamento potenziato, i tasti di comando in nero lucido, l’Audi phone box, che collega lo smartphone del Cliente all’antenna dell’auto e lo ricarica per induzione (wireless), e l’Audi music interface posteriore con due prese USB. La dotazione di sicurezza si avvale dei pacchetti assistenza per il parcheggio, City e Tour.

Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback: quanto costano

Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback, nelle Concessionarie italiane nel corso del mese di novembre, sono offerte rispettivamente a 98.300 euro e 100.600 euro. Le varianti sport attitude vedono il listino partire da 114.300 euro nel caso di Audi e-tron S, da 116.600 euro per Audi e-tron S Sportback.