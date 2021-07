Audi apre gli ordini del nuovo SUV coupé elettrico Q4 Sportback e-tron

Prodotta analogamente alla “sorella” Audi Q4 e-tron presso il sito di Zwickau, in Germania, Audi Q4 Sportback e-tron abbina l’eleganza di una coupé alle performance e alla praticità garantite dalla piattaforma modulare elettrica MEB del Gruppo Volkswagen.

Audi Q4 Sportback e-tron può contare su linee sinuose e tratti sportivi sottolineati dall’ampia calandra single frame, corredata della griglia radiatore chiusa similmente agli altri modelli BEV della gamma e-tron, dai blister quattro, evocativi della trazione integrale e caratteristici dei SUV dei quattro anelli, e dalla linea di spalla muscolare. Al profilo spiovente del tetto e ai montanti posteriori fortemente inclinati si raccorda la sezione posteriore dal design filante, il cui dinamismo è rafforzato dallo spoiler alla base del lunotto.

La Casa dei quattro anelli coniuga estetica ed efficienza tanto a livello aerodinamico – Audi Q4 Sportback e-tron può contare su di un coefficiente di resistenza aerodinamica (C x ) di 0,26 – quanto sotto il profilo dell’abitabilità. Analogamente ad Audi Q4 e-tron, il SUV coupé nativo elettrico abbina alle dimensioni esterne di un’auto di gamma media, di poco superiori ad Audi Q3 – è lungo 4,59 metri – l’abitabilità di un modello di due categorie superiori, in linea con lo sport utility full size Audi Q7, divenendo il riferimento della categoria per spazio e comfort. In aggiunta, rispetto ad Audi Q4 e-tron cresce ulteriormente la capacità di carico con cinque persone a bordo, già da record, che passa da 520 a 535 litri. Un valore superiore persino a un SUV di segmento D quale Audi Q5, sebbene quest’ultimo sia più lungo di 9 cm.

Al lancio, Audi Q4 Sportback e-tron è disponibile nelle versioni entry level 35 e-tron da 170 CV e top di gamma 50 e-tron quattro da 299 CV. La prima caratterizzata da un unico motore sincrono a magneti permanenti al retrotreno, da 310 Nm di coppia e dalla trazione posteriore; la seconda da due propulsori a zero emissioni, uno in corrispondenza di ciascun assale, da 460 Nm e dalla trazione integrale quattro elettrica. La variante d’ingresso, dotata di una batteria ad alto voltaggio da 55 kWh, scatta da 0 a 100 km/h in 9 secondi, raggiunge la velocità massima di 160 km/h (autolimitata) e percorre sino a 347 chilometri WLTP. Audi Q4 50 e-tron quattro si avvale di un accumulatore da 82 kWh cui consegue un’autonomia sino a 495 chilometri WLTP. Lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in 6,2 secondi, mentre la velocità massima (autolimitata) si attesta a 180 km/h. In entrambi i casi, il range è superiore – sino a 8 km – rispetto alle analoghe versioni SUV grazie all’efficienza aerodinamica della configurazione di carrozzeria Sportback.

Audi Q4 Sportback 35 e-tron e Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro sono ricaricabili in corrente alternata (AC) con potenze sino a, rispettivamente, 7,2 e 11 kW – in entrambi i casi sono sufficienti 7,5 ore per rigenerare il 100% dell’energia – oppure in corrente continua (DC) con potenze che raggiungono rispettivamente i 110 e 125 kW: per accumulare l’80% dell’energia bastano meno di 38 minuti. Il carattere evoluto dei SUV compatti elettrici è ulteriormente sottolineato dalla firma luminosa commutabile successivamente all’acquisto – un unicum tecnico condiviso con Audi Q4 e-tron e abbinato ai proiettori Audi Matrix LED, a richiesta – dall’head-up display con realtà aumentata, incluso nel pacchetto opzionale MMI Pro, che coniuga il mondo reale e virtuale a vantaggio della sicurezza e del comfort di guida, e dalla piattaforma d’infotainment MIB 3, corredata del display MMI touch, di serie nella configurazione da 10,1 pollici sin dall’allestimento d’ingresso. Tra i servizi Audi connect navigation & infotainment, inclusi dalla versione intermedia Business, spicca il pianificatore degli itinerari e-tron trip planner che consente di verificare istantaneamente, sia mediante l’app myAudi sia attraverso l’MMI, quante ricariche siano necessarie per raggiungere una determinata destinazione, aggiornando costantemente la situazione sulla base del traffico e dello stile di guida.

Audi Q4 Sportback 35 e-tron 170 CV è proposta negli allestimenti d’ingresso, EVO, Business, Business Advanced ed S line edition: tutti accedono agli incentivi statali sino a 10.000 euro in caso di rottamazione. Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro 299 CV è invece offerta nelle configurazioni top di gamma Business Advanced ed S line edition. Analogamente ad Audi Q4 e-tron, sin dalla versione entry level sono inclusi i cerchi in lega da 19 pollici con pneumatici di dimensionamento diverso tra avantreno (235/55) e retrotreno (255/50), i proiettori full LED con gruppi ottici posteriori a LED, la strumentazione digitale con display a colori da 10,25 pollici, la radio MMI plus, la chiamata d’emergenza e i servizi Audi connect remote & control che forniscono informazioni utili sulla vettura collegandola allo smartphone tramite l’app myAudi. Di primo equipaggiamento la nuova generazione di volanti dal look futuristico – la corona è “tagliata” nelle sezioni sia superiore sia inferiore – corredata dei paddle e dei comandi touch, inclusi i movimenti swipe derivati dai device portatili. Rispetto alla variante con carrozzeria SUV sono di serie il portellone elettrico e il sistema di gestione della dinamica di marcia Audi drive select.

Sin dall’allestimento intermedio Business, “cuore” delle offerte commerciali dedicate alla gamma Audi Q4 e-tron, sono incluse dotazioni di pregio quali l’Audi smartphone interface, che trasferisce con modalità wireless l’ambiente Apple Car Play o Android Auto sul display dell’auto, l’Audi phone box, che permette la ricarica induttiva dello smartphone, e il Pacchetto Assistenza plus, forte del cruise control adattivo, dei sensori di parcheggio visivi e sonori e della telecamera in retromarcia. Quanto all’infotainment, la navigazione MMI plus con MMI touch si accompagna al display MMI touch da 11,6 pollici – il più ampio all’interno dell’offerta dei quattro anelli – all’Audi virtual cockpit da 10,25”, al riconoscimento dei segnali stradali mediante telecamera e ai servizi Audi connect navigation & infotainment plus. Questi ultimi includono la connettività Car-to-X, il citato pianificatore degli itinerari e-tron trip planner e il comando vocale in grado di riconoscere le espressioni di uso comune integrando le informazioni mediante il cloud.

Sotto il profilo della sicurezza sono di primo equipaggiamento la frenata automatica d’emergenza, che previene gli impatti con gli altri veicoli, i pedoni e i ciclisti, il collision avoid assist, che assiste il guidatore nell’evitare un ostacolo individuando una traiettoria alternativa in funzione della distanza, degli ingombri e dello scarto trasversale del veicolo che precede, e l’assistente alla svolta: aiuta il conducente in fase di partenza o a bassa velocità nell’evitare collisioni nelle svolte a sinistra. Audi Q4 Sportback e-tron si avvale inoltre sin dall’allestimento d’ingresso dell’assistenza al mantenimento della corsia e dell’air bag anteriore centrale che mira a riempire lo spazio tra i sedili così da scongiurare, in caso d’urto laterale o ribaltamento, l’impatto tra guidatore e passeggero.

La creazione di molteplici pacchetti d’equipaggiamenti rende snella l’offerta della vettura, tanto che la complessità di scelta è ridotta sino al 50% rispetto ai modelli compatti già in gamma, pur garantendo la massima personalizzazione. Un obiettivo, quest’ultimo, condiviso dalle formule finanziarie approntate da Audi Italia. Formule i cui pilastri poggiano da un lato su di una concezione avanguardistica dell’auto, che da veicolo evolve in servizio ammantandosi di un livello di individualizzazione e flessibilità sinora sconosciuto, dall’altro sulla tenuta del valore residuo, storicamente più alto tra i brand premium, consentendo di contenere anticipo e canoni di locazione della vettura.

Noleggio a breve termine: oltre il test drive

Con il lancio delle gamme Audi Q4 e-tron e Audi Q4 Sportback e-tron, la Casa dei quattro anelli evolve la flessibilità e l’individualizzazione dell’offerta finanziaria. Alle soluzioni di acquisto tradizionali e alla formula Audi Value si affianca un’evoluzione radicale del noleggio. Il Cliente non acquista il bene, bensì il tempo effettivo di utilizzo.

Audi Italia pone le basi per un innovativo accesso alla mobilità a zero emissioni a partire dall’avanguardistico rent dedicato ai propri Dealer, che consente agli utenti di fruire di noleggi a breve termine che proiettano il concetto di test drive in una nuova dimensione. È così possibile guidare Audi Q4 Sportback e-tron per un giorno, una settimana, un mese o periodi più lunghi, eventualmente subentrando al Concessionario nella locazione della vettura. Un’opportunità, quest’ultima, che consente di disporre dell’auto a fronte di un canone particolarmente conveniente e omnicomprensivo.

Non meno innovativo il personal assistant, un unicum sul mercato dedicato ai Clienti di Audi Q4 e-tron e Audi Q4 Sportback e-tron, punto di contatto privilegiato tra utente e mondo Audi volto a risolvere qualsiasi dubbio ed esigenza a livello tanto di prodotto quanto di utilizzo, specie per gli utenti che, per la prima volta, passano da una vettura tradizionale a un veicolo full electric. Il servizio, contattabile h24, 7 giorni su 7, fornisce supporto sin dai primi frangenti dopo il ritiro della vettura quando, in occasione della “welcome call”, vengono verificate eventuali necessità o, ad esempio, qualora insorgano difficoltà alle colonnine di ricarica pubbliche.

Noleggio a lungo termine: all-inclusive

All’avanguardistico noleggio a breve termine, Audi affianca la formula all-inclusive a lungo termine. Il canone comprende l’accesso gratuito per 12 mesi al servizio Audi e-tron Charging Service, forte di oltre 235mila stazioni di ricarica pubbliche in 26 Paesi (più di 17mila in Italia), un’unica card e un unico contratto nonché di tariffe convenzionate, scontate sino al 60%, presso la rete ad alta capacità IONITY. Nello specifico, i Clienti dei modelli BEV dei quattro anelli accedono gratuitamente per un anno al programma Transit, il cui costo sarebbe altrimenti di 17,51 euro al mese.

In ambito domestico è incluso il pacchetto Ready for e-tron Pro che agevola la fruizione della ricarica sino a 22 kW in AC prevedendo l’installazione della wallbox Enel X, la realizzazione della linea di alimentazione e la connessione a valle del contatore. La wallbox fornita da Enel X, denominata JuiceBox Pro Cellular con cavo integrato, è un'infrastruttura smart per la ricarica in corrente alternata con potenze di 7,4, 11 o 22 kW. Quest’ultimo valore di riferimento sul mercato. Alla funzione demand limitation per regolare l’erogazione d’energia in base al fabbisogno domestico, scongiurando il sovraccarico della rete, abbina la gestione da remoto mediante smartphone e app dedicata. L’ansia da ricarica viene risolta a monte, a casa propria – dove avvengono il 90% delle ricariche – sfruttando i tempi di fermo “naturale” dell’auto; ad esempio di notte.

L’omnicomprensività dei servizi inclusi nel noleggio a lungo termine si estende all’ambito assicurativo e Service. La formula Audi Value noleggio, tradizionalmente, garantisce tutti i vantaggi di possedere un'automobile senza sottostare agli oneri di gestione. Include infatti immatricolazione, IPT, soccorso stradale e traino in Italia/Europa 24 ore su 24, limitazione di responsabilità per incendio e furto, kasko, sistema di recupero del veicolo rubato mediante dispositivo a radio frequenza, RCA e manutenzione ordinaria e straordinaria per l’intera durata del contratto. A questo portfolio di vantaggi si aggiungono ulteriori plus quali la previsione di una vettura sostituiva (preferibilmente) BEV e, all’interno del piano di manutenzione “Premium Care Top”, l’hoteling gratuito degli pneumatici in caso di sostituzione stagionale oltre al servizio Pick-up & Delivery. Con una semplice prenotazione telefonica, il Service dei quattro anelli ritira e riconsegna la vettura nel luogo indicato, mettendo a disposizione un veicolo sostitutivo.

La formula Audi Value noleggio include la possibilità, tradizionalmente identificata nel prodotto finanziario Audi e-tron Bridge, di uscire a condizioni agevolate e anticipatamente dal contratto di locazione di un modello a zero emissioni, optando per un’altra Audi – anche a motore termico – e scegliendo il finanziamento erogato da Volkswagen Financial Services più in linea con le proprie necessità. È infine possibile adattare durata del contratto e percorrenza chilometrica anche dopo l’inizio del noleggio, spaziando all’interno di una mini matrice personalizzata.

Sostenibilità economica

L’accessibilità alla famiglia Audi Q4 Sportback e-tron si avvantaggia delle sinergie di Gruppo che permettono di contenere il prezzo d’attacco della vettura in 47.750 euro, tale da consentire all’80% della gamma di beneficiare degli incentivi statali: sino a 10.000 euro in caso di rottamazione.

È così possibile accedere ad Audi Q4 Sportback 35 e-tron 170 CV con la formula a lungo termine (36 mesi/45.000 km) Audi Value noleggio a fronte di un canone mensile di 499 euro riferito all’allestimento intermedio Business, a listino a 51.950 euro. Canone che, come accennato, include la summa dell’offerta Audi in materia di ricarica, copertura assicurativa e assistenza. Servizi il cui valore complessivo eccede sensibilmente l’anticipo di 8.159 euro. Audi Q4 Sportback e-tron raggiungerà le Concessionarie italiane nel corso del mese di settembre.