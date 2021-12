Audi S1 Hoonitron: un prototipo elettrico ispirato al passato per le evoluzioni di Ken Block

Audi ha svelato la S1 Hoonitron, una vettura full electric con trazione integrale quattro elettrica che il pilota americano Ken Block guiderà nel prossimo video della celebre serie "Gymkhana".

Il design del prototipo trae ispirazione dalla mitica Audi S1 Pikes Peak, vincitrice nel 1987 della cronoscalata più celebre al mondo con al volante Walter Röhrl.

"S1 Hoonitron evoca i fasti delle Audi degli Anni ‘80" afferma Ken Block, la cui passione per le auto da rally dei quattro anelli ha contribuito al background da pilota. "L’aerodinamica è stata interpretata in chiave totalmente moderna. Un risultato straordinario considerando come i designer Audi si siano ispirati al passato del brand, proiettandolo nel futuro".

Dotata di due motori elettrici, della trazione integrale quattro elettrica, di una potenza travolgente e una scocca in fibra di carbonio, Audi S1 Hoonitron è stata guidata a novembre, per la prima volta da Block. "Audi mi ha dato l’opportunità di provare per qualche giorno l’auto in Germania - racconta -. Ho familiarità con un ampio range di racing car, motori a combustione e trasmissioni, ma in questo caso sono uscito totalmente dalla mia comfort zone. Realizzare un donut a 150 km/h partendo da fermo e grazie alla sola gestione del pedale dell’acceleratore travalica qualsiasi esperienza precedente. Io e la vettura abbiamo tentato di conoscerci reciprocamente grazie al prezioso contributo di Audi Sport".

Lo sviluppo di Audi S1 Hoonitron è stato gestito da Audi Sport presso la sede di Neckarsulm, nei pressi del sito carbon neutral Audi Böllinger Höfe dove viene prodotta la Granturismo Audi RS e-tron GT. Il dipartimento Audi Design di Ingolstadt si è occupato dello stile: un impegno rivelatosi tutt’altro che banale per Marc Lichte e il proprio team. "Quando abbiamo analizzato per la prima volta il progetto, l’intera squadra è stata entusiasta: avevamo l'opportunità di definire lo stile di un’auto che abbinasse elementi iconici del Brand e la nostra visione della mobilità del futuro", afferma Marc Lichte, Responsabile del Design Audi. "La sfida si presentava complessa: reinterpretare in chiave moderna e full electric la mitica Audi S1 Pikes Peak. I tempi erano estremamente ridotti: mentre il nostro processo di definizione del design richiede normalmente oltre un anno di lavoro, in questo caso avevamo solamente quattro settimane dal primo bozzetto al progetto finale. Abbiamo operato a stretto contatto con Ken Block, così da realizzare un’auto emozionante e al tempo stesso terribilmente efficace".

I fan potranno presto ammirare il risultato di tanto impegno: con la denominazione provvisoria di Elektrikhana, Ken Block e il proprio team sono in procinto di produrre il nuovo video della celebre serie Gymkhana con protagonista Audi S1 Hoonitron. "La collaborazione con Audi costituisce una partnership speciale per me. Il brand e la passione dei quattro anelli per il motorsport mi hanno spinto a cimentarmi nei rally", afferma Ken Block. "Il fatto che Audi ora abbia sviluppato questa vettura espressamente per me costituisce la realizzazione di un sogno. Audi S1 Hoonitron scrive il prossimo capitolo della mia carriera e proietta Gymkhana nel futuro".