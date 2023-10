Cosa c'è dietro l'aumento dei premi assicurativi delle auto elettriche

Il numero di automobili elettriche circolanti è ancora più basso rispetto a quello delle auto alimentate a benzina e a diesel, ma - con proporzioni diverse a seconda dei mercati - è in costante crescita. La maggioranza delle case automobilistiche mondiali sta puntando tutto sull'elettrificazione, sostenendo a gran voce che le auto a batteria rappresentano il futuro.

A preoccupare chi già ne possiede una o chi è intenzionato a comprare un'auto elettrica, ad ogni modo, ci si mettono i costi che diventano sempre più alti. In passato ci siamo occupati degli alti costi di riparazione delle vetture elettriche, ora invece, è l'aumento del premio delle polizze assicurative a destare apprensione.

Come riportato dal Financial Times, infatti, le compagnie assicurative nel Regno Unito hanno hanno rapidamente aumentato i prezzi delle polizze dei veicoli elettrici nel 2023, e i rincari sono stati molto più alti che per le auto alimentate con combustibili fossili. Alcune compagnie hanno dovuto temporaneamente sospendere le vendite delle proprie polizze destinate ai veicoli elettrici in attesa di rivalutare i costi delle riparazioni.

Consultando il comparatore Confused.com, i costi medi dell’assicurazione per le auto elettriche sono cresciuti del 72% (dati aggiornati a settembre 2023), rispetto al rincaro del 29% per i modelli a benzina e diesel. I premi che sono aumentati di più riguardano la Tesla Model 3, il veicolo elettrico più quotato sul sito: per questa vettura il rincaro è stato di oltre due terzi negli ultimi due anni. Importanti compagnie come Aviva sono state costrette a ritirare le polizze assicurative per alcuni modelli Tesla all’inizio di quest’anno prima di ripristinare la copertura pochi mesi dopo.

Auto elettriche: perché l'assicurazione costa di più

Da quanto emerge da uno studio realizzato da Thatcham Research, compagnia che si occupa di Automotive Risk Intelligence, le richieste di risarcimento per i veicoli elettrici sono in genere più alte del 25% rispetto agli equivalenti a combustione oltre a richiedere il 14% in più di tempo per le riparazioni.

La ragione di costi più alti e tempi più lunghi va ricercata negli alti costi di sostituzione. I pezzi di ricambio delle auto elettriche, infatti, sono difficili da reperire, così come i tecnici specializzati. In più, dal punto di vista delle compagnie assicurative, non è d'aiuto il fatto che i veicoli elettrici siano una proposta relativamente nuova, e dunque gli assicuratori non dispongano di uno storico sufficiente in termini di dati sulla loro manutenzione.

Le batterie causano i maggiori problemi: nella maggior parte dei casi sono kit di pezzi molto costosi che valgono una parte significativa del costo totale del veicolo (circa la metà). Costi che, ovviamente, salgono per i modelli più potenti e che hanno un'autonomia maggiore. Anche in caso di lievi danni che interessano questi componenti, i rischi legati alla sicurezza sono importanti: anche piccole ammaccature del comparto batteria, infatti, possono danneggiare le celle, diventando potenzialmente causa d'incendi ed esplosioni. Una combinazione di costi alti e risultati delle riparazioni non del tutto soddisfacenti, fa sì che molti veicoli elettrici vengano direttamente rottamati per danni che su veicoli con tradizionali motori a combustione potrebbero tranquillamente essere riparati.

Come detto in precedenza, i veicoli elettrici a più latitudini stanno gradualmente conquistando quote di mercato, avvicinandosi ai numeri dei veicoli a combustione interna. Molti sono attratti dai costi di gestione più bassi che compensano il costo iniziale più elevato del veicolo, ad ogni modo, i costi più elevati dell'assicurazione e delle riparazioni rischiano di rendere i veicoli elettrici molto meno attraenti, e il timore è che il tasso di adozione, ossia il numero di clienti che hanno adottato e utilizzano uno specifico prodotto o servizio rispetto al numero totale di clienti che vi hanno accesso, possa risentirne.