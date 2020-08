Incentivi Ecobonus per l'acquisto di auto ecologiche esauriti nel giro di una settimana

Sono terminati in poco più di una settimana i 50 milioni destinati all'acquisto di veicoli a basse emissioni di categoria M1, che erano stati erogati attuando il decreto legge rilancio. Lo si apprende dai dati contenuti nel sito del Mise, sulla pagina destinata alla 'Situazione fondi residui'.

La possibilità di prenotare l'ecobonus era scattata a partire dalle ore 10.00 del primo agosto e in molti ne hanno approfittato, visto che gli incentivi governativi sono stati rapidamente esauriti. Per il rifinanziamento degli incentivi nel settore automotive (e per l'aumento delle infrastrutture di ricarica), il Governo prevede di stanziare una cifra vicina ai 500 milioni di euro, previsti dal decreto agosto, che però deve ancora essere approvato. Una volta ottenuto l'ok del Parlamento, i fondi dovrebbero essere nuovamente disponibili (dopo l'ok dl e la successiva pubblicazione in Gazzetta ufficiale).