Quali sono state le auto usate più acquistate dagli italiani nel 2022

A poco meno di un mese dalla conclusione del 2022, è tempo di bilanci. Il portale online Autohero, specializzto nella compravendita di auto usate, ha stilato una classifica delle auto usate più acquistate dagli italiani nel 2022.

Il dato è interessante poiché imprime un’istantanea dei "fuel type" più richiesti nel mercato di seconda mano, classificando anche brand, modelli e colori di maggior successo sullo store online.

Fiat sul gradino più alto del podio

Partendo dalle case automobilistiche, Autohero delinea una classifica che vede ai primi tre posti marchi estremamente conosciuti. Fiat guida la top 3 con il 13%, quasi il doppio, in termini di auto vendute, rispetto ai marchi che la seguono. Al secondo posto Ford (7%) a pari merito con Volkswagen, seguite da Renault, che entra nella top tre con poco meno del 7%.

Panda il modello più richiesto

Fiat si distingue non solo tra i brand più richiesti, ma anche tra i modelli più scelti, occupando due delle prime tre posizioni di questa classifica specifica: al primo posto c'è la Panda, seguita dalla Fiat 500. Il terzo posto, invece, è dell'utilitaria francese Renault Clio.

Diesel e benzina ancora i più acquistati

In termini di motorizzazioni, non si resta sorpresi nel constatare che le alimentazioni a diesel (44%) e benzina (41%) siano ancora le più richieste, occupando rispettivamente il primo e il secondo posto, (8 clienti Autohero su 10). In crescita il dato daelle auto ibride, che con oltre il 7% iniziano a trovare un proprio posizionamento e interesse tra gli italiani alla ricerca di un’auto usata. In coda il GPL, il metano e l’elettrico. Nonostante tutto, la previsione degli analisti di Autohero in merito ai veicoli elettrici è che ci sarà un aumento nel 2023 dovuto al costante aggiornamento del proprio stock.

Bianco il colore più richiesto

E infine, tra i dati raccolti sull'usato auto più venduto nel 2022 ci sono anche quelli relativi al colore. Secondo i dati di Autohero, nelle prime posizioni si attestano colori tradizionali come il bianco (28%), il grigio (27%) e il nero (17%). Per trovare colori un po’ più particolari dobbiamo scendere fino al sesto posto della classifica, occupato dal rosso con una percentuale superiore al 6%.

"I dati del 2022, relativi al mercato italiano, mostrano che chi acquista un'auto usata su Autohero predilige ancora l'italianità - è il commento di Soni Leraj, Head of Retail Italy Autohero -. Sebbene la maggior parte opti ancora per motorizzazioni tradizionali, registriamo anche un trend interessante relativo ai modelli usati ibridi ed elettrici".