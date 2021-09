Biker Fest 2021: tutto sulla 35ª edizione di uno dei più importanti custom bike show in Europa

Lignano Sabbiadoro, dal 16 al 19 settembre sarà il palcoscenico del principale custom Bike Show in Europa (secondo solo a quello di Norrtelje in Svezia)

Quello della Biker Fest International è l’indiscusso capostipite dei custom Bike Show in Europa (secondo solo a quello di Norrtelje - Svezia) che mantiene la genuinità delle prime edizioni.

Gli organizzatori della Biker Fest sono pionieri, discendenti e figli di una tradizione decennale, nata nei primi Anni 70 che ha preso vita pubblica già nel 1987, proseguendo negli Anni 90 con la collaborazione diretta con il Rat’s Hole custom Bike Show di Daytona e Sturgis (USA) dove per anni hanno operato come esperti di settore e giudici di gara, contribuendo ad affondare le radici nella storia come scenario d’eccellenza per le moto Special nel mondo. Una storia che ha cambiato la stessa evoluzione del motociclismo del passato, traghettandolo alla migliore realtà odierna.

Il Contest prosegue ora come unica data italiana del Campionato Mondiale di custom Bike ShowAMD, in un imperdibile appuntamento con l’incredibile arte del metallo lucente.

L’evento rappresenta inoltre la finale italiana dell’IMC (Italian Motorcycle custom Bike Championship), unico campionato nazionale ricco di oltre 12 date annuali lungo tutto lo Stivale.

Come ogni anno saranno circa 100 le moto “Special” esposte a contendersi un montepremi impareggiabile che consiste in 4 buoni da 1000 euro (per la partecipazione alla Finale Mondiale AMD), stand gratuiti al Motor Bike Expo di Verona per il miglior customizer emergente, al Roma moto Days per il miglior customizer del Centro-Sud, e naturalmente moltissimi accessori offerti dai migliori cataloghi di accessori internazionali. Novità di questa edizione saranno i buoni spesa offerti da QD Exhaust (del valore di 1500 euro) e VPerformace (del valore di 850 euro).

Lignano Sabbiadoro, dal 16 al 19 settembre sarà il palcoscenico di tutto questo, ma per conoscere il programma completo del mega evento è meglio consultare il programma completo sul sito.

La manifestazione si svolgerà in assoluta sicurezza nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 e sarà come consuetudine a ingresso gratuito con Green Pass in corso di validità e la possibilità di fare i tamponi rapidi a poca distanza dall’evento.

Per altri dettagli, informazio ni e programmi: www.bikerfest. it