BMW iX: la "visione" si sta trasformando in realtà

BMW Vision iNEXT diventa la BMW iX. Con un anno in anticipo sul lancio sul mercato previsto per la fine del 2021, il BMW Group mostra un primo sguardo sulla futura BMW iX, destinata alla produzione in serie

Concepito fin dall'inizio per la mobilità esclusivamente elettrica, l'iX vede BMW ridefinire il concetto di successo di Sports Activity Vehicle (SAV). Con il suo design completamente rinnovato, preciso e minimalista, la BMW iX è il primo rappresentante di una generazione pionieristica di auto pronta a ridefinire l'esperienza di guida, la sensazione di spazio interno e il rapporto tra il veicolo e i passeggeri.

La BMW iX sfrutta le ultime innovazioni nei settori dell'elettrificazione, della guida automatizzata e della connettività per offrire un'esperienza di mobilità che mette le persone più che mai al centro. A tal fine, il suo design è stato sviluppato dall'interno verso l'esterno.

Creata per offrire qualità della vita e benessere al guidatore e ai passeggeri BMW iX vanta un design chiaro e minimalista che mette in mostra una nuova forma di mobilità orientata esattamente alle esigenze degli occupanti del veicolo. I suoi interni offrono a chi si trova a bordo opzioni innovative per utilizzare il tempo durante un viaggio e godersi relax, sicurezza e una nuova forma di lusso nel processo.

La nuova ammiraglia tecnologica del BMW Group

Il design e la tecnologia della BMW iX formano un pacchetto completo che pone le basi per quello che per molti aspetti è un nuovo tipo di esperienza di guida. In tal modo, incarna in modo completo il carattere del marchio BMW i, la cui missione è trasformare la mobilità personale. BMW i svolge un ruolo centrale nel BMW Group come "officina per il futuro" e motore di innovazione in tutta l'azienda.

La BMW iX entrerà in produzione nello stabilimento BMW di Dingolfing dalla seconda metà del 2021 come nuova ammiraglia tecnologica del BMW Group. Riunisce gli ultimi sviluppi dell'azienda nei campi di innovazione strategica di design, guida automatizzata, connettività, elettrificazione e servizi. Inoltre, il concetto del veicolo e il design della BMW iX sono radicati in un approccio globale alla sostenibilità. Ciò si riflette in aree della vettura come l'aerodinamica ottimizzata, il lightweight design e l'uso estensivo di materiali naturali e riciclati, che contribuiscono a creare un senso di lusso all'avanguardia e una sensazione completa di benessere a bordo.

BMW eDrive: efficienza e autonomia

La quinta generazione della tecnologia BMW eDrive - che comprende i due motori elettrici, l'elettronica di potenza, la tecnologia di ricarica e la batteria ad alto voltaggio - garantisce un'efficienza eccezionale. Il propulsore sviluppato dal BMW Group è stato prodotto in modo sostenibile senza l'uso di materie prime critiche note come terre rare e, secondo i calcoli più recenti, svilupperà una potenza massima di oltre 370 kW / 500 CV. Ciò sarà sufficiente per accelerare la BMW iX da 0 a 100 km/h (62 mph) in meno di 5,0 secondi.

Allo stesso tempo, l'obiettivo chiaro del veicolo è quello di registrare un consumo di energia elettrica combinato eccezionalmente basso per il suo segmento di meno di 21 kWh per 100 chilometri (62 miglia) nel ciclo di prova WLTP. Un contenuto energetico lordo di oltre 100 kWh dovrebbe consentire alla batteria ad alta tensione di ultima generazione di ottenere un'autonomia di oltre 600 chilometri nel ciclo WLTP. Ciò equivale a più di 300 miglia secondo la procedura di test FTP-75 dell'EPA. (Tutti i dati relativi a prestazioni, consumo energetico e autonomia sono valori previsti basati sull'attuale fase di sviluppo dell'auto.)

Ricarica rapida CC: più di 120 km di autonomia in 10 minuti

La nuova tecnologia di ricarica della BMW iX consente la ricarica rapida CC fino a 200 kW. In questo modo, la batteria può essere caricata dal 10 all'80% della sua piena capacità in meno di 40 minuti. Inoltre, entro dieci minuti è possibile immettere nella batteria energia sufficiente per aumentare l'autonomia dell'auto di oltre 120 chilometri (75 miglia). Sono necessarie meno di undici ore per caricare la batteria ad alta tensione dallo 0 al 100 percento a 11 kW da una Wallbox.

Le batterie installate nella BMW iX sono progettate come parte di un ciclo di risorse a lungo termine e consentono un tasso di riciclaggio eccezionalmente alto. La potenza utilizzata per produrre le celle della batteria e la batteria ad alto voltaggio nel suo complesso proviene esclusivamente da fonti rinnovabili.

Ulteriori progressi verso la guida automatizzata

Il nuovo insieme tecnologico che debutta nella BMW iX fornisce anche la piattaforma per progressi significativi nel campo della guida automatizzata e dei servizi digitali. Ad esempio, il livello di potenza di calcolo è stato sviluppato per elaborare 20 volte il volume di dati dei modelli precedenti. Di conseguenza, è possibile elaborare circa il doppio della quantità di dati dai sensori del veicolo rispetto a quanto era possibile in precedenza.

“Stiamo definendo nuovi standard di settore con la tecnologia della BMW iX. L'iX ha più potenza di calcolo per l'elaborazione dei dati e una tecnologia dei sensori più potente rispetto ai veicoli più recenti della nostra attuale gamma, è compatibile con il 5G, riceverà nuove e migliorate funzioni di guida e parcheggio automatizzato e utilizza la quinta generazione ad alte prestazioni del sistema di propulsione elettrico”, afferma Frank Weber, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG, responsabile dello Sviluppo.

Design fresco per una nuova esperienza di guida

La BMW iX sta aprendo la strada a una futura generazione di automobili con cui l'azienda sta ridefinendo la sostenibilità, il piacere di guida e cosa significa essere premium. Questo carattere pionieristico è chiaramente espresso nel design dell'auto. Fornisce la base per un nuovo tipo di esperienza di guida in cui familiarità, relax e autodeterminazione sono i temi dominanti.

L'esterno della BMW iX rappresenta una rivisitazione distintiva delle possenti proporzioni di una grande BMW SAV. La BMW iX è paragonabile in lunghezza e larghezza alla BMW X5 ed è quasi la stessa altezza della BMW X6 con una linea del tetto fluente. La dimensione delle sue ruote, nel frattempo, ricorda la BMW X7.

L'uso minimalista di linee di carattere e superfici dalle forme generose evocano un'aura di assoluta sicurezza. Le linee nitide, la struttura chiara e i contorni quasi rettangolari attorno ai passaruota contribuiscono a un design imponente della carrozzeria. E il linguaggio di design ridotto indirizza lo sguardo su dettagli costruiti con precisione che accentuano il carattere sofisticato, l'identità del marchio e l'aerodinamica ottimizzata della BMW iX.

Al centro del frontale si trova la griglia a doppio rene prominente, sviluppata verticalmente. Poiché il sistema di propulsione elettrico della BMW iX richiede solo una piccola quantità di aria di raffreddamento, la griglia del rene è completamente chiusa. Il suo ruolo è diventato digitale con funzione di pannello intelligente. La tecnologia della telecamera, le funzioni radar e altri sensori sono integrati perfettamente nella griglia dietro una superficie trasparente.

Sviluppata e prodotta presso il centro tecnologico e di lightweight design LuTZ del BMW Group a Landshut, la griglia del doppio rene della BMW iX diventa un manifesto tecnologico di mobilità intelligente. La griglia si è reinventata come un'interfaccia high-tech innovativa e multifunzionale per i sistemi avanzati di assistenza alla guida con cui la BMW iX apre la strada alla guida automatizzata.

Superfici dal design pulito, tecnologia integrata con discrezione

I punti salienti del design esterno della BMW iX comprendono anche i gruppi ottici più sottili mai montati su un modello BMW prodotto in serie, le maniglie a filo (azionabili con la semplice pressione di un pulsante), i finestrini laterali senza telaio, il portellone - che non ha giunti di separazione e si estende su tutta la parte posteriore - così come le luci posteriori estremamente sottili.

La griglia del doppio rene BMW non è l'unico esempio di come il principio della “tecnologia discreta” sia stato integrato nel design della BMW iX: anche una serie di altre telecamere e sensori sono posizionati con discrezione, le maniglie sono a filo, il bocchettone di rifornimento per il liquido lavavetri è nascosto sotto il logo BMW sul cofano e la telecamera posteriore è stata integrata nel logo BMW sul portellone. La tecnologia rimane invisibile e diventa evidente solo quando le funzioni vengono chiamate in azione.

Interior design: l’uomo al centro

Un elevato livello di abitabilità, una miscela di materiali di alta qualità, sedili di nuova concezione con poggiatesta integrati e un tetto panoramico in vetro eccezionalmente ampio immergono tutti e cinque i sedili dell'abitacolo della BMW iX in un lussuoso ambiente paragonabile a un salotto. La nuovissima architettura dell'abitacolo della BMW iX è alla base di una funzionalità perfettamente chiara e diretta che ruota interamente attorno alle esigenze e alle emozioni del guidatore e degli altri occupanti. Il concetto di guida significa che non c'è un tunnel centrale, aggiungendo alla sensazione aperta e ariosa, consentendo anche più spazio per le gambe nella parte anteriore e posteriore, ampio spazio per i vani portaoggetti e una console centrale realizzata per sembrare un mobile di alta qualità. Il linguaggio minimalista del design e le superfici chiaramente strutturate accentuano ancora di più la sensazione di spaziosità all'interno dell'auto

I display ed i comandi sono tutti ridotti all'essenziale, rafforzando ulteriormente l'impressione di un ambiente ordinato che offre un luogo di relax. La tecnologia della BMW iX viene utilizzata in modo intelligente e diventa visibile solo quando è necessario. Questo lo rende intuitivo da usare piuttosto che sembrare eccessivamente complesso. Il design degli interni trasmette un senso di sicurezza e familiarità e genera un nuovo tipo di legame tra gli occupanti e il veicolo. L’approccio tecnologico discreto per gli interni può essere osservato in una serie di caratteristiche, tra cui gli invisibili altoparlanti integrati, le fini bocchette di ventilazione, le superfici riscaldate e l'incasso discreto del proiettore del BMW Head-Up Display nel pannello degli strumenti, che lo rende quasi invisibile. Il volante di forma esagonale, un interruttore a bilanciere per la selezione delle marce e il display curvo BMW - che fa parte del sistema operativo BMW di nuova generazione - mostrano chiaramente la forma futuristica del piacere di guida offerto.

L'aerodinamica ottimizzata aumenta l’autonomia

L'energia e l'autonomia della BMW iX beneficiano di soluzioni innovative nei settori del lightweight design e dell'aerodinamica. La struttura del corpo vettura, caratterizzata da uno spaceframe in alluminio e un'innovativa gabbia in carbonio, può vantare una rigidità torsionale estremamente elevata, che a sua volta migliora l'agilità e massimizza la protezione degli occupanti, riducendo al minimo il peso. Il mix intelligente di diversi materiali impiegati esattamente dove le loro proprietà specifiche possono essere utilizzate al meglio, è unico in questo segmento. Insieme all’eccellente aerodinamica, il mix intelligente di materiali contribuisce a dotare la BMW iX di caratteristiche di guida rilassate e straordinariamente composte combinate con una risposta immediata e precisa ad ogni movimento dell'acceleratore e ad ogni cambio di direzione.

Sfruttare appieno i vantaggi forniti dal sistema di trazione completamente elettrico e implementare soluzioni collaudate meticolosamente nel passato nella parte anteriore dell'auto, nella sezione del sottoscocca, nelle ruote e nella parte posteriore conferisce alla BMW iX un'aerodinamica ottimizzata che ha un effetto positivo sia sulle prestazioni che sull’autonomia del SAV puramente elettrico. La BMW iX vanta un'aerodinamica eccezionale per la sua classe, con un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cd) di solo 0,25.