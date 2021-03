BMW Motorrad presenta i nuovi BMW C 400 X e C 400 GT

Con il C 400 X nel 2017 e il C 400 GT nel 2018, BMW Motorrad ha presentato per la prima volta due veicoli premium per il segmento degli scooter di media cilindrata.

Da allora, il C 400 X ha impressionato i clienti del segmento della mobilità urbana con le sue caratteristiche di guida dinamica, mentre il C 400 GT, come variante adatta al turismo, si distingue grazie alla sua gamma potenziata di comfort. Per garantire queste caratteristiche anche in futuro BMW Motorrad ha quindi aggiornato i due scooter di media cilindrata e, oltre ad alcune significative ottimizzazioni tecniche, ha introdotto anche nuovi colori e stili.

Potente motore monocilindrico omologato EU-5

Come in precedenza, il collaudato motore monocilindrico dalla massima efficienza con una potenza di 25 kW (34 CV) a 7.500 giri/min e una coppia di 35 Nm a 5.750 giri/min funge da unità motrice. La trasmissione della potenza avviene tramite un cambio CVT (Continuously Variable Transmission – trasmissione a variazione continua) e una trasmissione ad elevata rigidità torsionale sul forcellone accoppiata ad un innovativo sistema di cuscinetti per il forcellone che minimizza le vibrazioni, garantendo quindi il massimo comfort. Grazie all'attuale omologazione EU 5, i nuovi C 400 X e C 400 GT rimangono i partner ideali per un dinamico e spensierato divertimento con lo scooter.

Per questo motivo il motore è stato dotato di una cosiddetta "manopola dell'acceleratore elettronica" (E-gas) e di una valvola a farfalla ad azionamento elettrico, nonché di un nuovo sistema di gestione del motore. Ulteriori ottimizzazioni sono una matrice e un rivestimento modificati del catalizzatore, un sensore di ossigeno a banda larga, modifiche alla testa del cilindro, un nuovo sensore sul coperchio del generatore, un cablaggio adattato e un regolatore del minimo modificato. Il regolatore del minimo nell'airbox è stato eliminato e il controllo del minimo viene ora effettuato tramite un bypass della valvola a farfalla e un sistema di turbolenza.

Oltre a rispettare l'omologazione EU-5, l’unità aggiornata impressiona i piloti con una risposta dell'acceleratore ancora più fluida e sensibile e una migliorata stabilità a regime minimo. Oltre all'E-gas e alla nuova gestione del motore, anche le molle ottimizzate per la frizione centrifuga contribuiscono ad aumentare la stabilità di funzionamento del motore. La tolleranza della forza della molla è stata limitata, la forza della molla è stata leggermente aumentata così come la velocità del motore quando la frizione si reinserisce. Grazie alle tolleranze ridotte, la perdita di velocità al momento del disinnesto della frizione è minore e l'apertura tardiva della frizione - come occasionalmente accadeva nel modello precedente - non si verifica più.

Controllo automatico della stabilità (ASC)

Nel corso della revisione tecnica, i nuovi C 400 X e C 400 GT hanno ricevuto anche un ASC (Automatic Stability Control) ottimizzato. Invece della precedente ricalibrazione manuale - per esempio quando si cambiano gli pneumatici - il nuovo sistema ha ora una calibrazione automatica del raggio della ruota. Inoltre, il nuovo ASC è progettato per valori di attrito significativamente più bassi rispetto a prima. Durante la guida, lo si nota in una risposta più sensibile e in un comfort di regolazione significativamente aumentato - specialmente su superfici bagnate e scivolose. La disattivazione dell'ASC ora non è più necessaria. Finora i due veicoli erano stati omologati per il mercato cinese per una velocità massima di 129 km/h. I requisiti legali in Cina sono cambiati e quindi ora è diventato possibile implementare la piena velocità di 139 km/h come negli altri mercati.

Nuove pinze dei freni anteriori

Anche l'impianto frenante dei nuovi C 400 X e C 400 GT è stato aggiornato. Grazie alle nuove pinze dei freni, il sistema frenante a doppio disco anteriore offre ora un punto di pressione più stabile e chiaramente definito, nonché un migliore roll-back dei pistoni dei freni. Ciò è accompagnato da corse della leva allineate per il freno posteriore a sinistra e per il freno anteriore a destra per una sensazione di frenata simmetrica.

L'illuminazione ottimizzata del vano portaoggetti (volume 31 l, 45 l con Flexcase) sotto la panca della sella migliora notevolmente il comfort. La luce non proviene più lateralmente, ma dall'alto per un'illuminazione ancora migliore. Oltre alla presa di bordo da 12 volt, il vano portaoggetti anteriore destro è ora dotato di una presa di ricarica USB.

Due nuovi colori per ogni scooter

Come in precedenza, anche i nuovi BMW C 400 X e C 400 GT presentano l'inconfondibile linguaggio del design di BMW Motorrad. Il look moderno e orientato al futuro riflette perfettamente la filosofia di design di BMW Motorrad. I nuovi scooter di medie dimensioni di BMW Motorrad si presentano ciascuno in tre diverse varianti di colore.

C 400 X

- Vernice base Blackstorm metallizzato;

- Vernice opzionale Granite Grey metallizzata;

- Style Sport (Blackstorm metallizzato/Racingblue metallizzato opaco).

C 400 GT

- Vernice base Alpine White;

- Vernice opzionale Kallisto Grey metallizzata;

- Stile Triple Black (Blackstorm metallizzato con nastri opachi).