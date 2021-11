BMW Motorrad presenta il ConnectedRide Cradle

BMW Motorrad offre il ConnectedRide Cradle per tutti i motociclisti che amano impiegare lo smartphone per la navigazione.

Il ConnectedRide Cradle non è solo un semplice supporto per utilizzare agevolmente lo smartphone come navigatore satellitare durante la guida. Bensì, consente di visualizzare contemporaneamente la mappa di navigazione e i dati del veicolo quali l'angolo di inclinazione, l'accelerazione, la decelerazione e molto altro ancora tramite la BMW Motorrad Connected App utilizzando la manopola multi-controller.

Grazie alle staffe laterali regolabili individualmente, il ConnectedRide Cradle si adatta a qualsiasi smartphone, consentendo inoltre la ricarica induttiva secondo lo standard Qi con un massimo di 7,5 W o via cavo attraverso una connessione USB-C con un massimo di 7,5 W (1,5 A a 5 V). Un indicatore di carica a LED (che può essere spento) fornisce informazioni sullo stato di carica del telefono. Per sicurezza, e se la struttura lo consente, il ConnectedRide Cradle può essere ancorato alla moto.

Il ConnectedRide Cradle può essere impiegato anche su modelli BMW Motorrad più vecchi (per esempio BMW R 1200 GS K50) adattandosi a tutti i modelli BMW Motorrad dotati dell’optional "Predisposizione per il sistema di navigazione (option 272)" - così come ai modelli dotati della manopola multi-controller e della possibilità di adattare il sistema di navigazione tramite il BMW Motorrad workshop system (tranne per i modelli R 1200 RT, R 1250 RT, K 1600). Sui veicoli più vecchi senza quadro strumenti TFT, la funzione è utilizzabile tramite il dispositivo di comando della "Predisposizione per l'unità di navigazione SA 272". Affinché sia possibile la visualizzazione dei dati del veicolo è necessaria la presenza della funzione "Computer di bordo Pro (option 221)". Il ConnectedRide Cradle non può essere utilizzato con il Navigator 4-Button Mount Cradle.

Per poter utilizzare al meglio le funzioni descritte, è necessario utilizzare la BMW Motorrad Connected App versione 4.0 o superiori. BMW Motorrad raccomanda di installare sempre gli ultimi aggiornamenti per garantire il corretto funzionamento.

Per abilitare il controllo dell’app tramite i comandi della moto è necessaria una connessione Bluetooth. Lo smartphone deve essere dotato di Bluetooth Low Energy almeno nella versione 4.2 per soddisfare i requisiti di sicurezza (LE Secure Connections) per la connessione. Gli smartphone dotati di versioni Bluetooth meno recenti non sono supportati.

L'accoppiamento Bluetooth avviene all'interno della BMW Motorrad Connected App ed è richiesta la conferma solo una volta durante la configurazione iniziale.

Gli smartphone adatti al ConnectedRide Cradle sono i seguenti: