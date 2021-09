BMW Motorrad Concept CE 02: la mobilità elettrica a due ruote del domani

Con il Concept CE 02, BMW Motorrad presenta una nuova e intelligente interpretazione della mobilità urbana su due ruote ad una settimana della IAA Mobility 2021. Il concept elettrico, che non incarna né una moto classica né uno scooter, si presenta come un'offerta di mobilità allettante e altamente emozionale.

"A prima vista, c'è poco del BMW Motorrad Concept CE 02 che sia tipicamente BMW Motorrad - è qualcosa di completamente nuovo. Vogliamo impegnarci a creare qualcosa di innovativo ed essere dei pionieri - che è ciò che abbiamo dimostrato di essere con vari progetti in passato. Il Concept CE 02 presenta nuove proporzioni e forme moderne per la mobilità urbana su due ruote. Inoltre, volevamo arrivare ad un livello di innovazione nel design mai raggiunto finora. La semplicità d'uso era importante, ma ancor più fondamentale era la componente emozionale, così come il divertimento alla guida", spiega Edgar Heinrich, Head of Design BMW Motorrad.

Grazie alle sue dimensioni compatte e alle proporzioni giovanili, si rivolge chiaramente ad un nuovo target group: dai 16 anni in su, per tutte quelle persone che non hanno mai guidato una moto ma sono interessate a nuove esperienze, alla tecnologia intelligente e soprattutto al connubio tra mobilità e divertimento. Come veicolo elettrico leggero dal peso di circa 120 kg, il BMW Motorrad Concept CE 02 è ideale per l'impiego urbano, offre grande divertimento così come semplicità ed eleganza durante i tragitti abituali. Gli 11 kW di potenza e tutta la coppia disponibile da fermo permettono una rapida accelerazione ai semafori. Una velocità massima di 90 km/h e un'autonomia di 90 km rendono facile spostarsi dal punto A al punto B - e ritorno - anche nell’intenso traffico cittadino.

Nel design una nuova sfaccettatura di BMW Motorrad

L'aspetto generale della due ruote rivela a prima vista il carattere innovativo del BMW Motorrad Concept CE 02. "Volevamo sviluppare una due ruote facilmente accessibile per quanti vogliano potersi spostare ed essere indipendenti", ha dichiarato Alexander Buckan, Head of Vehicle Design BMW Motorrad. "Il BMW Motorrad Concept CE 02 è un compagno affidabile per tutti i giorni. Lo ami perché è sempre lì per te e semplicemente funziona - anche se a volte non lo tratti con la dovuta attenzione. E ci sono adesivi, nastri e altre forme di personalizzazione che rendono chiaro che appartenga a te. Incarna la libertà giovanile e la spensieratezza - un po' come uno skateboard su due ruote".

Le proporzioni semplici e trasparenti assicurano un appeal estetico onesto ed emotivo. Due ruote di grandi dimensioni, simili a quelle di una fun bike, promettono robustezza e divertimento di guida immediato. Sono progettate come ruote a disco, enfatizzando graficamente le proporzioni del veicolo. La zona scura per le due unità della batteria e la trasmissione con dettagli argentati crea un corpo compatto. La sella lunga e stretta e il telaio completano la silhouette distintiva.

Una nuova porta sul mondo BMW Motorrad

Grazie al corpo piatto del veicolo, il centro di gravità è posizionato in basso, favorevolmente alla dinamica di guida. Allo stesso tempo, il BMW Motorrad Concept CE 02 ha un aspetto allettante, che ispira fiducia grazie alle grandi ruote a disco e alla sella bassa. Le caratteristiche proporzioni non solo consentono un'esperienza di guida molto agile, ma sono state messe a punto per incoraggiare i non motociclisti a salire e a fare un giro.

La sella continua riflette la versatilità del concept. Sia che ci si appoggi molto indietro con i piedi in avanti o che ci si sieda in avanti reggendosi sui poggiapiedi posteriori o, naturalmente, con due persone - la sella offre numerose posizioni di seduta dato che non è necessario azionare la leva del freno a pedale grazie al motore elettrico. Inoltre, lo spazio libero tra il sedile e il telaio è perfetto per piccoli bagagli. Nella zona anteriore del sedile, ci sono due elastici incrociati color petrolio fissati in modo tale da permettere di infilare con disinvoltura gli oggetti più piccoli. Un ulteriore spazio di stoccaggio è fornito dalle staffe, dove sono stati montati poggiapiedi anteriori. È possibile agganciare qui uno skateboard e usarlo come poggiapiedi.

Dettagli di alta qualità si rivelano ad un esame più attento

Il design purista rivela dettagli di alta qualità e raffinatezze tecniche ad un esame più attento. L’illuminazione è fornita da un faro nero quadrato con quattro elementi LED distintivi come fari anteriori. L’illuminazione posteriore è composta da due piccole foglie a LED traslucide che sono fissate a sinistra e a destra della sella posteriore. Un piccolo schermo a colori sul manubrio fornisce la funzionalità base del display: questo è collegato tramite un cablaggio visibile, deliberatamente enfatizzato. Per il resto, la tecnologia è contenuta. In combinazione con le ruote a disco e il forcellone oscillante monobraccio, gli elementi in mostra come la cinghia di trasmissione, il manubrio e la forcella sottolineano in dettaglio il carattere urbano e moderno della concept bike.

Lo schema cromatico con il pilota al centro

Anche in termini cromatici, il BMW Motorrad Concept CE 02 adotta un approccio purista: lo schema base è in nero/argento. Il colore nero ricorda le prime moto BMW. Ciò che è nuovo qui, tuttavia, è il gioco di superfici opache e lucide, che dà alla concept bike una maggiore espressività. Elementi color argento come la piastra dello sterzo o la trasmissione, la grafica bianca e le cinghie del bagagliaio color petrolio pongono accenti mirati, spezzando l'immagine complessiva. Un tipo di tipografia tecnoide è utilizzata come strumento di design attivo e trasmette l'associazione con le informazioni tecniche sulla meccanica. Uno stemma BMW è integrato sulla sella in silicone bianco proprio di fronte al manubrio. Oltre a questo, solamente il marchio BMW presente sui cerchi e sulle cinghie del bagagliaio mostra il produttore.

Grazie a questo schema cromatico piuttosto sobrio, il BMW Motorrad Concept CE 02 rappresenta per il pilota una piattaforma perfetta per esprimere il proprio carattere individuale. Un'ulteriore personalizzazione per mezzo di adesivi o nastri è inoltre possibile e auspicabile.

Equipaggiamento urbano per giovani motociclisti e motocicliste

L'innovativo equipaggiamento per il pilota si abbina perfettamente al BMW Motorrad Concept CE 02. Due giacche ispirate alle tendenze contemporanee indicano un'intera gamma di nuove possibilità per un abbigliamento funzionale e alla moda con materiali e lavorazioni innovativi. Le due varianti riprendono entrambe lo stile della grafica del veicolo. Con lo stile casual, le giacche sottolineano anche una consapevolezza giovanile.

L'utilizzo brioso delle trasparenze - che include la funzione come elemento di design – sottolinea la praticità di un indumento quotidiano alla moda. In questo modo, si distingue deliberatamente dall'equipaggiamento convenzionale del pilota, concentrandosi invece sulle tendenze stilistiche attuali.

Protezione stampata

Entrambe le varianti dell'equipaggiamento per motociclisti pongono al centro della propria dichiarazione stilistica la protezione. Una nuova tecnologia di stampa tessile (GRDXKN®) consente di creare un’ulteriore protezione nei tessuti. Questo materiale integrato, che crea un volume, è resistente all'abrasione e assorbe gli urti. Crea un'interazione completamente nuova tra grafica e struttura in entrambi gli outfit, mettendo sullo stesso piano funzionalità e design.

La giacca da donna mostra il colore arancione neon della stampa attraverso il suo materiale Windstopp leggermente trasparente, mentre la grafica riflettente dorata e le sfumature colorate creano interessanti input di design.

La struttura 3D della stampa si fa notare nella giacca da uomo. I dettagli color petrolio e la grafica bianca si armonizzano con lo schema cromatico della concept bike per completare l'aspetto generale.

È stato possibile produrre e fabbricare l'equipaggiamento del pilota quasi esclusivamente in collaborazione con esperti e fornitori regionali in Germania.