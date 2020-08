BMW Motorrad GS experience: da agosto a novembre, corsi di guida fuoristrada personalizzati

A partire da agosto e fino a tutto il mese di novembre si terranno le sessioni della BMW Motorrad GS experience, l’offerta per il 2020 di BMW Motorrad Italia per gettare o perfezionare le basi della guida in fuoristrada con i vari modelli della famiglia GS.

Come sempre ed in linea con i valori del marchio, anche questa scuola sarà caratterizzata da professionalità, divertimento e sicurezza. BMW Motorrad GS experience non è solo una scuola per affinare la tecnica di guida, ma il progetto prevede anche esclusive avventure dedicate all’off-road a due ruote.

I corsi a catalogo saranno 2, il corso 121 (one to one) ed il corso 321 (three to one), mentre come experience sarà da subito disponibile la formula GS Freeride e successivamente quella Longride. 22 GS, dalla R 1250 GS alla G 310 GS, compongono il parco moto dedicato alle attività, manutenute sempre pronte ed efficienti per garantire il massimo divertimento in piena sicurezza. La struttura che ospita le attività è quella di Enduro Republic situata a Grazzano Visconti, un borgo storico ricco di fascino situato ai piedi delle colline piacentine.

Corso GS 121

Il corso di guida off-road creato in funzione delle esigenze e capacità specifiche del partecipante, con la formula “one to one”: un intero giorno di lezione individuale, con istruttore dedicato e il modello GS preferito, per apprendere le tecniche base della guida su fondi naturali o affinare ulteriormente le proprie abilità. Esperienza unica tra divertimento e didattica, in assoluta sicurezza tra gli splendidi paesaggi dell’appennino piacentino.

Corso GS 321

Il corso GS “three to one” è un corso di guida off-road della durata di un giorno creato per piccoli gruppi di al massimo 3 partecipanti ed un istruttore per ogni sessione.

Sono disponibili 3 differenti livelli per soddisfare ogni esigenza: base, intermedio ed avanzato.

Durante questa giornata si lavorerà sul miglioramento delle proprie capacità di guida grazie ad esercizi mirati su ostacoli artificiali e naturali, valutando i propri miglioramenti e godendosi un’esperienza di guida come solo l’off-road e le moto della famiglia GS possono regalare.

Experience GS Freeride

Un istruttore come guida specializzata per un intero giorno di percorsi off- road. Partenza al mattino da Grazzano Visconti, rientro alla sera guidando attraverso sterrati, sentieri, boschi, guadi, polvere e fango. Paesaggi mozzafiato, irraggiungibili seguendo solo l’asfalto, faranno da cornice esclusiva di questa memorabile giornata. Non bisognerà preoccuparsi di nulla, perché gli istruttori faranno da guida a un gruppo composto da un massimo di 4 iscritti, potendo contare su percorsi adatti a tutti i livelli e a tutte le condizioni atmosferiche.

Experience GS Longride

Un viaggio di 2 giorni in sella al modello preferito della famiglia GS attraverso percorsi off-road e stradali tra le più belle località dell’Appennino.

Una formula che prevede 2 istruttori per un numero massimo di 8 partecipanti per ogni sessione.

Supporto logistico sempre presente perché nulla è lasciato al caso, lo spirito dell’avventura in totale sicurezza.

“Siamo orgogliosi di annunciare questa nostra nuova iniziativa – dice Salvatore Nicola Nanni, General Manager di BMW Motorrad Italia - per due motivi. Innanzitutto in questo difficile anno, che ci vede costretti a mettere in pausa la nostra storica GS Academy, è positivo l’essere riusciti a organizzare un’attività che possa dare ai nostri fans un’esperienza esclusiva, che unisca l’aspetto formativo al divertimento, garantendo tutte le misure di sicurezza necessarie sia per lo svolgimento dell’evento che per l’emergenza sanitaria che si sta affrontando. Infatti la tradizionale GS Academy per la propria natura didattica e per il grande spirito di fraternizzazione tra partecipanti ed istruttori, sarebbe stata snaturata dai vincoli di distanziamento sociale e sicurezza imposti dal Covid. Inoltre il 2020 è l’anno in cui il GS compie 40 anni e tra le celebrazioni non poteva certo mancare un’attività iconica come la scuola di fuoristrada. Ogni modello della famiglia GS, di qualunque cilindrata sia, è un perfetto mix di piacere e facilità di guida, e la BMW Motorrad GS experience è un’opportunità unica per toccarne con mano anche la versatilità immergendosi in quello che chiamiamo Spirit of GS”.