BMW Motorrad presenta la nuova moto della serie speciale SoulFuel

Unica, diversa ma a tutti gli effetti una BMW R 18 – si chiama "The Wal" ed è l'ultima creazione del customizer giapponese Shinya Kimura. Dopo Roland Sands e Dirk Oehlerking, Kimura è il terzo customizer a trasformare la R 18 in uno straordinario esemplare unico per la serie "SoulFuel", la collaborazione tra BMW Motorrad e customizer selezionati.

Fino a poco tempo fa, Shinya Kimura lavorava principalmente su moto più tradizionali, ma ultimamente il customizer giapponese si sta dedicando sempre più a progetti che riguardano anche moto moderne.

Il progetto "The Wal" è uno di questi. "Il punto di partenza è la R 18, spinta dall’ultimo e più grande motore su cui abbia mai lavorato. Tutto è iniziato con una visita al team di sviluppo della BMW Motorrad R 18 in Germania. Ho avuto modo di conoscere la passione sconfinata e la forza innovativa che prevale in BMW Motorrad. Infine, nel febbraio 2021 in California, ho guidato la R 18 standard per qualche centinaio di chilometri per prendere confidenza con il carattere della moto. Dopo averla conosciuta, ho creato la mia interpretazione personale della R 18, nella quale ho impiegato tutte le mie capacità di customizer" dice Shinya Kimura raccontando la fase iniziale del progetto "The Wal". Kimura ha quindi iniziato a lavorare a metà febbraio e alla fine di giugno "The Wal" era già ultimata. "Ma c'erano alcuni problemi meccanici che mi hanno tenuto occupato per altre due settimane", continua Kimura.

Le moto di Kimura sono create esclusivamente "a mano"

La maestria di Shinya Kimura può essere giustamente descritta con il termine "hands-on" dato che non ci sono schizzi, disegni, progetti o mockup durante il processo di costruzione. Ma c'è un'idea precisa di ciò che il cliente, o in questo caso il customizer, vuole. "Ho costruito la R 18 interamente per me stesso. Quando ho guidato la R 18 di serie, ho pensato che si sarebbe adattata meglio alla mia corporatura e alle mie preferenze di guida se l'avessi progettata per essere un po' più “frontale” grazie a una carenatura. Ho deciso di mantenere il telaio, le ruote e gli pneumatici, così come gli elementi delle sospensioni e i freni perché non sentivo il bisogno di cambiarli dopo aver guidato la moto. Volevo anche essere in grado di guidare per lunghe distanze la mia R 18 sentendo e gustandomi il leggendario motore boxer. Era essenziale per me preservare i due caratteri della R 18 così come li ho vissuti durante la guida. Grazie al suo potente motore, da un lato la moto è selvaggia e ha una potenza quasi inesauribile, mentre dall'altro è totalmente affabile. Proprio come una balena, da qui il nome dell’animale in tedesco per questa R 18, che per me è qualcosa come uno "Sports Endurancer"", spiega Kimura. Lo "Sports Endurancer" è inequivocabilmente evidente in “The Wal”, la R 18 di Kimura. Questa particolarità è sottolineata da un serbatoio più grande e - completamente diversa dal design dell'originale - da una gobba del sedile allungata e armoniosamente arrotondata e una carenatura a mezzo guscio. "Ho anche spostato i poggiapiedi indietro di circa due pollici per una maggiore flessibilità per posizionare le gambe. Allo stesso tempo, ho abbassato il manubrio e ho cambiato la sella a mio piacimento. Il cuscino è stato progettato da me e poi fatto a mano da BACKDROP Leathers in Giappone. Tutto ciò ha portato ad una postura molto naturale che a me piace", continua Kimura.

La carenatura a semi-guscio ospita due fari disposti asimmetricamente che sembrano quasi degli occhi e, con un po' di immaginazione, danno effettivamente alla R 18 di Kimura l'aspetto di una balena insieme a un "set di denti" incorporati in basso. Anche la combinazione di colori e la verniciatura a trama grezza si adattano al tema di "The Wal".

In breve: "The Wal" R 18 è un "esemplare animale" di moto. Potente, possente, ma sempre bonaria. "Quello che mi piace di più della mia versione della R 18 è che ho potuto cambiare lo stile e la posizione di seduta a mio piacimento senza intaccare l'eccellente funzionalità originale della R 18. Tuttavia, cambiare drasticamente la posizione della sella e aggiungere il mio stile e il mio gusto è stata una grande sfida nella mia interpretazione del patrimonio BMW. Inoltre, tutti i sistemi computerizzati e il cablaggio erano abbastanza nuovi per me e ho imparato molto", dice Kimura, soddisfatto del risultato.

Il Re della personalizzazione: Shinya Kimura

Nato e cresciuto in una famiglia che gestiva una piccola fabbrica di rivetti nel centro di Tokyo, Shinya Kimura è sempre stato circondato dall'odore di acciaio e olio e dal suono dei macchinari e dei metalli. Forse è per questo che, dopo aver studiato entomologia, Kimura ha deciso di tornare a ciò che sembrava più naturale per lui: armeggiare nel suo laboratorio e costruire oggetti con diversi metalli. Kimura, il padre della cosiddetta moto "Zero Style", ha iniziato la sua carriera come customizer in Giappone presso la Zero Engineering, azienda da lui fondata nel 1992. Ha raggiunto la fama internazionale negli anni '90, quando fu creata la sua Harley-Davidson personalizzata "Samurai Chopper”. Quest’ultima rispecchiava il suo caratteristico stile influenzato dal wabi-sabi.

In cerca di nuove ispirazioni, Kimura si è poi trasferito ad Azusa, in California, dove ha fondato la sua azienda indipendente, Chabott Engineering, nel 2006. Oggi, il ricercato customizer realizza solo una manciata di motociclette all'anno, esclusivamente per i clienti verso i quali sente un’empatia reciproca e nessuna pressione. La grande passione che lo guida, che lui stesso definisce: "Passione per tutte le moto che sono nate in questo mondo". Durante lo sviluppo del progetto "The Wal", ha scoperto ogni giorno cose nuove che lo stimolavano e gli davano motivazione. Guardando indietro, dichiara: "Apprezzo molto BMW Motorrad e tutte le persone che mi hanno sostenuto in questo progetto. È stata un'esperienza davvero preziosa e d'impatto per me".