Bonus auto, riecco gli incentivi: quando partono e quali sono gli importi

Ripartono gli incentivi per l'acquisto di auto e moto ecologiche. Sono due le date da segnare sul calendario. La prima è quella di martedì 23 gennaio 2024, quando - come comunicato dal ministero delle Infrastrutture - riapriranno le prenotazioni per chiedere l'ecobonus destinato all'acquisto di veicoli con emissioni fino a 135 gr/km di CO2, veicoli commerciali elettrici o motocicli a batterie o superiori a Euro 5. Si tratta del "vecchio" bonus che prevede un contributo fino a 5.000 euro con la rottamazione della propria auto. I fondi in realtà sarebbero finiti, ma dal ministero assicurano che le prenotazioni saranno riaperte.

Il nuovo ecobonus in arrivo

La seconda data da tenere a mente è quella del 1° febbraio quando verrà presentato il nuovo piano di incentivi per il 2024. Come vi abbiamo anticipato già in altri articoli, l'ecobonus quest'anno avrà una marcia in più e gli sconti per chi compra un'auto a zero emissioni dovrebbero arrivare fino a 13.750 euro.

Ormai dunque manca poco. "Il primo febbraio" ha fatto sapere i ministro per le imprese e il made in Italy, Adolfo Urso, "abbiamo convocato il tavolo automotive, quello complessivo di settore, a cui presenteremo il piano incentivi per il 2024 per aumentare la produzione in Italia, segnando una svolta rispetto a quello che è accaduto negli anni passati''.

Secondo Urso si lavora su tre direttrici. ''Incentivare la rottamazione dei veicoli più vecchi (0, 1, 2, 3) che sono altamente inquinanti, favorire l'acquisto di modelli ecologicamente sostenibili da parte dei ceti più bassi e di coloro che hanno meno disponibilità finanziaria e aumentare la produzione nazionale''.

Le agevolazioni allo studio del governo per le auto "full electric" dovrebbero partire da 6.000 euro e arrivare a 13.750, se si rottama un'auto Euro2 e si ha un Isee sotto i 30 mila euro (vedi la tabella in basso). Usiamo il condizionale non a caso. Non si tratta di numeri ufficiali, ma ipotesi contenute nella bozza di lavoro per il rinnovo degli incentivi auto. Il primo febbraio ne sapremo di più. Non è chiaro però quando i nuovi incentivi diventeranno effettivamente fruibili.