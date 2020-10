Borgo Panigale Experience: il Museo Ducati riapre a tempo pieno e riprendono i tour in Fabbrica

Ducati prosegue nel suo percorso di graduale riapertura al pubblico. A partire da lunedì 5 ottobre infatti il Museo Ducati torna a essere visitabile anche nei giorni feriali e contestualmente ripartono i tour guidati all’interno dello stabilimento produttivo di Borgo Panigale.

La novità all’interno della galleria del Museo Ducati è rappresentata dalla presenza della Panigale V4 R realizzata in mattoncini LEGO® Technic™ in scala 1:1. Sarà possibile vedere dal vivo questo esemplare unico insieme alle moto che hanno scritto la storia di Ducati tutti i giorni della settimana (escluso il mercoledì, giornata di chiusura) dalle 9.15 alle 16.00 in orario continuato.

Al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute di visitatori e lavoratori, gli accessi alla struttura avverranno solamente su prenotazione per fasce orarie con ingressi a numero limitato, inoltre sarà obbligatorio indossare la mascherina chirurgica e rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro per tutta la durata della permanenza.

Sempre a partire dal 5 ottobre riprendono anche i tanto attesi tour guidati della Fabbrica Ducati, che offrono ai visitatori l’opportunità di camminare e osservare ciò che accade tra le linee di produzione dello stabilimento in cui prendono forma le Rosse di Borgo Panigale. Anche in questo caso l’accesso avverrà solamente previa prenotazione e in numero limitato. I tour della fabbrica saranno organizzati dal lunedì al venerdì (mercoledì giornata di chiusura) con tre turni di visita la mattina alle ore 9.30 - 10.00 - 10.30 e tre turni nel pomeriggio alle 14.00 - 14.15 - 14.30.

Il prezzo del biglietto per il solo ingresso al museo sarà di € 17, mentre il ticket combinato con ingresso museo e tour fabbrica è disponibile alla cifra di € 32 e prevede la visita al Museo in autonomia con il supporto della web-app dedicata e il tour guidato nella Fabbrica della durata di circa 60 minuti.

Dal 15 ottobre inoltre, nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta digitale della Borgo Panigale Experience, sarà possibile scoprire i segreti del Museo Ducati anche da remoto grazie alla nuova esperienza digitale «Museo Ducati Online Journey». Si tratta di vere e proprie visite guidate del Museo Ducati fruibili da pc, smartphone o tablet, accompagnati virtualmente dalle esperte guide del Museo. Sono previsti 4 tour alla settimana nei seguenti orari: martedì ore 17.00 e sabato ore 9.00 in lingua inglese; giovedì e domenica ore 17.00 in lingua italiana. Gli utenti interessati potranno prenotare i tour direttamente sulla piattaforma di ticketing del Museo selezionando data, lingua e ora, successivamente essi riceveranno un codice e un link per accedere all’Online Journey.

Questa nuova esperienza digitale, della durata massima di circa 45 minuti, si rivolge a tutti gli appassionati di storia motoristica che, in attesa di poter ammirare di persona le moto esposte al Museo Ducati, desiderano comunque vivere un’esperienza targata Ducati e andare alla scoperta della storia della Casa Motociclistica di Borgo Panigale. Durante il tour, gli utenti avranno anche la possibilità di interagire con la guida attraverso il sistema di Q&A della piattaforma.

Il costo del Museo Ducati Online Journey è di € 10. Tutti coloro che acquisteranno il tour digitale nel corso del 2020 otterranno € 10 di sconto sull’acquisto del Catalogo del Museo Ducati, che potranno acquistare a Borgo Panigale presso lo Shop ufficiale. Un’occasione unica per completare la propria conoscenza della storia affascinante del brand. Ducati comunica che, all’interno della Borgo Panigale Experience, non sarà possibile effettuare i tour guidati all’interno della fabbrica.