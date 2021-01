Car of the Year 2021: nominate le sette auto finaliste

Svelata la shortlist delle auto che concorreranno per l'ambitissimo riconoscimento: votazione a fine febbraio, proclamazione attesa per il 1° marzo

La shortlist delle auto finaliste per il premio "Car of the Year 2021" è stata finalmente annunciata. Partiti da una rosa di 29 modelli la giuria ha scremato le varie concorrenti riducendola alle 7 prescelte per la votazione finale del premio .

Le vetture che si contenderanno l'ambito riconoscimento saranno: Citroën C4, Cupra Formentor, Fiat Nuova 500, Land Rover Defender, Škoda Octavia, Toyota Yaris e Volkswagen ID.3. Il voto finale è in programma a fine febbraio, mentre la proclamazione dell'auto vincitrice è fissata per il 1° marzo, data in cui si conoscerà quale auto succederà alla Peugeot 208, premiata nella passata edizione.