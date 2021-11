Car of the Year 2022, svelate le finaliste: sei su sette sono elettriche

Sono stati svelati i nomi delle sette vetture finaliste del premio Car of the Year 2022, il celebre concorso in cui alcuni dei giornalisti del settore automotive europeo giudicano la miglior auto dell'anno.

La shortlist dei 39 modelli individuati in principio si è ridotta a una rosa di sette nomi, in lizza per il premio di Auto dell'Anno: Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Peugeot 308, Renault Mégane E-Tech e Skoda Enyaq iV.

Ciò che colpisce maggiormente nell'edizione di quest'anno è che la giuria ha concentrato la propria attenzione su sei modelli full electric, ai quali si aggiunge la Peugeot 308 (oggi in vendita con motore a combustione e ibrida, ma che presto verrà affiancata da una versione a batteria). Un trend che conferma come il futuro della mobilità sia sempre più orientato verso l'alimentazione ad energia pulita.

Il prossimo passo è la votazione finale per decretare quale sarà la vincitrice europea del Car of the Year: il nome della vincitrice verrà annunciato online lunedì 28 febbraio 2022.