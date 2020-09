Citroën alla Milano Design City con “TIME TO BE MY AMI”

Citroën ha scelto Milano per la presentazione italiana di Ami – 100% ëlectric. In occasione di Milano Design City, infatti, il nuovo oggetto di mobilità urbana, ultracompatto e 100% elettrico della casa francese sarà protagonista di un concept-space giocoso e tecnologico, presso lo Spazio Quattrocento di via Tortona 31.

"TIME TO BE MY AMI" è stato progettato come un vero e proprio percorso immersivo all’interno del mondo di Ami – 100% ëlectric: seguendo in maniera originale e sorprendente il file rouge dei prodotti ispirati ad Ami, l’allestimento accompagnerà il pubblico alla scoperta delle peculiarità di questo rivoluzionario oggetto di mobilità urbana, fra innovazione tecnologica, design, accessibilità e comfort.

Con Ami – 100% ëlectric, oggetto piccolo e ultracompatto, Citroën offre una soluzione moderna e rivoluzionaria ai grandi e fondamentali bisogni di mobilità urbana, dove l’esigenza di una guida individuale, agile e a impatto zero si lega alla funzionalità di un design innovativo.

Un’interpretazione contemporanea dell’audacia e della creatività che ha sempre accompagnato Citroën nei suoi cento anni di storia.

Ami - 100% ëlectric rappresenta una nuova soluzione di mobilità urbana della Marca Citroën, facile, accessibile a tutti e a zero emissioni. Perfettamente adatta alla vita in città in costante movimento e in linea con le evoluzioni della nostra società, Ami rappresenta una nuova mobilità, in grado di rispondere alle problematiche urbane di oggi e di domani.

Oggetto anticonformista e rivoluzionario, Ami - 100% ëlectric risponde alle esigenze di mobilità in città e di rispetto ambientale. Spinta da un motore 100% elettrico, Ami - 100% ëlectric assicura un’autonomia a zero emissioni di 70 km, con una velocità massima di 45 km/h. La batteria da 5,5 kWh può essere ricaricata facilmente da una normale presa domestica da 220 V in sole 3 ore con il cavo elettrico previsto a bordo. Accessibile a tutti, Ami - 100% ëlectric offre una reale libertà di movimento: può essere guidata con patente AM, a partire dai 14 anni.

Stile unico e dimensioni ultracompatte, con 2,41 metri di lunghezza e 1,39 di larghezza, Ami - 100% ëlectric è un oggetto di mobilità urbana agile e protettivo. Grazie al suo diametro di sterzata di soli 7 metri garantisce fluidità nei percorsi cittadini e grande semplicità di posteggio. Piccolo all’esterno ma grande all’interno, Ami permette a due persone, sedute una accanto all’altra, di spostarsi comodamente in un ambiente confortevole, inondato di luce grazie anche al tetto panoramico di serie, e dove ogni spazio è sfruttato sapientemente al meglio.

All’esterno, lo stile Citroën è subito riconoscibile ma Ami - 100% ëlectric rivoluziona i codici per le dimensioni, i volumi e il suo approccio grafico totalmente inediti. Il frontale espressivo che mostra proiettori e indicatori di direzione su due livelli si unisce a scelte innovative come le ruote da 14” posizionate alle estremità della carrozzeria; le ampie superfici vetrate; numerosi elementi esterni perfettamente simmetrici; l’apertura delle portiere differenziata. Proposta in 7 versioni e 4 tonalità principali, Ami - 100% ëlectric è personalizzabile attraverso una vasta scelta di accessori che il cliente potrà installare da sé, in pieno stile “Do it Yourself”.

Con Ami - 100% ëlectric, Citroën si adegua ai nuovi stili di consumo, e alle nuove esigenze dei suoi clienti proponendo un approccio audace, rivoluzionario, assolutamente moderno, con offerte di utilizzo vantaggiose e personalizzate, secondo le esigenze di ognuno, dall’acquisto al noleggio al car-sharing, da 1 giorno a 1 mese a 1 anno o più. Il brand francese offre un percorso per il cliente totalmente digitale. Dalla scoperta alla configurazione, dalla richiesta di test drive fino all’ordine, tutto può essere fatto direttamente on line, da smartphone o da tablet, 24 su 24, 7 giorni su 7 dal sito Citroën.