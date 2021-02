Citroën ë-Berlingo: il pioniere dei multispazio in versione 100% elettrica

Con il nuovo Citroën ë-Berlingo, gli amanti della vita attiva troveranno il partner ideale, funzionale e polivalente per vivere il tempo libero, con in più tutto il comfort della motorizzazione elettrica

Nel 1996 Citroën ha creato i suoi veicoli Multispazio e da allora ha sviluppato una vera e propria community, fortemente legata alla personalità, la praticità e la modularità di Berlingo. Una silhouette compatta all’esterno e al contempo una grande abitabilità interna, ricercata da tutti i clienti che hanno bisogno di ampio spazio a bordo.

Un aspetto che rafforza l’attrattiva di Berlingo in un mercato in cui questo tipo di offerta sta diventando sempre più rara. L’arrivo della versione elettrica di Berlingo è una grande sfida. È una risposta moderna alle sfide ambientali che hanno un forte impatto su questo tipo di silhouette e si rivolge ai clienti amanti della natura, rispettosi dell’ambiente e attenti al loro budget. Una soluzione che unisce l’utile al dilettevole, perché beneficia del meglio della tecnologia elettrica, conferisce ulteriore serenità e fluidità senza perdere nulla della funzionalità di Berlingo.

Maggiore fluidità in modalità elettrica

Con ë-Berlingo ogni viaggio diventa un momento rilassante per i passeggeri. La partenza del veicolo è molto fluida grazie alla coppia disponibile immediatamente e l’accelerazione è progressiva senza cambi di marcia. La motorizzazione elettrica non genera rumore, né vibrazioni. Qualità che si aggiungono al comfort di bordo ottenuto grazie alle sedute in posizione alta, alla fluidità dello sterzo e al diametro di sterzata di 10,80 m.

Il motore elettrico gestisce la trazione in funzione della modalità di guida selezionata e delle condizioni di guida. La sua potenza di 100 kW (136 CV) /260 Nm permette di raggiungere una velocità massima di 135 km/h, con qualunque modalità di guida. Le diverse modalità di guida possono essere attivate mediante il selettore associato al controller specifico ë-Toggle:

Normal – 80 kW/210 N.m.: offre il miglior compromesso fra autonomia e prestazioni dinamiche,

Eco – 60 kW/180 N.m.: riduce il consumo di energia limitando le prestazioni dell’impianto di riscaldamento ed aria condizionata senza spegnerli completamente e contenendo la coppia e la potenza del motore,

Power - 100 kW/260 N.m.: fornisce prestazioni e piacere di guida anche con veicolo a pieno carico.

Autonomia che consente la libertà di movimento

I clienti dei Multispazio hanno esigenze di mobilità diversificate che devono permettere loro di effettuare molteplici attività, con tragitti più o meno lunghi. Ogni giorno, ë-Berlingo è in grado di rispondere alle differenti necessità della clientela. Permette di accedere ai centri città, sempre più soggetti a limitazioni, e offre ai clienti la libertà di effettuare spostamenti con un ampio raggio d’azione senza preoccupazioni. In base allo stile di guida, la batteria agli ioni di litio da 50 kWh di ë-Berlingo permette di percorrere fino a 280 km. ë-Berlingo attinge al meglio della tecnologia elettrica e propone la stessa motorizzazione e pacco batteria per entrambe le sue due silhouette.



Per massimizzare l’autonomia, la catena di trazione di ë-Berlingo recupera energia in fase di frenata o durante le decelerazioni del veicolo. Per amplificare il recupero dell'energia, si può attivare il pulsante B ubicato sulla consolle centrale. La batteria, posizionata sotto i sedili e il pianale di carico del veicolo, non impatta sull’abitabilità a bordo. Immagazzina e fornisce l’energia richiesta ad alimentare il motore elettrico, il riscaldamento e l’aria condizionata. Il quadro strumenti visualizza il livello di carica della batteria mediante un indicatore di percentuale e in parallelo mediante display luminoso graduato. È garantita 8 anni o 160.000 km (per il 70% della sua capacità). Un certificato di capacità della batteria viene rilasciato dopo il controllo effettuato dopo un anno o 20.000 km, poi alla fine di ogni intervento di manutenzione, ogni 2 anni o dopo 40.000 km.

Facilità di ricarica e costi controllati

I clienti di questo tipo di modello spesso possiedono una casa indipendente e possono accedere più facilmente alla ricarica. Sono disponibili 3 modalità di ricarica. Una semplice presa Green’up permette di ricaricare la maggior parte della batteria durante la notte per mettersi al volante l’indomani in tutta serenità.

Ricarica domestica: richiede un cavo di tipo 2 (per ricaricare a casa o sul posto di lavoro o in un parcheggio). Questa modalità di ricarica è compatibile con una presa standard 8A o con una presa ad alta potenza 16A (box + presa Green’Up), dimezzando i tempi di ricarica per ottenere una ricarica al 100% in meno di 15 ore.

Ricarica rapida privata o pubblica: richiede l’installazione di una Wall Box a ricarica rapida da 3,7 a 22 kW, e un cavo di tipo 3. Il tempo di ricarica da 0 a 100% è di 7 ore e 30 minuti (Wall Box 7,4kW monofase) o di 5 ore (Wall Box 11 kW trifase).

Ricarica super rapida con cavo di tipo 4 da una stazione di ricarica pubblica fino a 100 kW con cavo incorporato nella colonnina. Permette di ricaricare la batteria da 50 kW all’80% in 30 minuti. ë-Berlingo è il migliore del suo segmento per la ricarica rapida.

I Multispazio sono modelli pratici ma la loro silhouette non favorisce l’aerodinamica. L’elettrificazione è un aspetto chiave in questo segmento per riuscire a ridurre l’impatto ambientale e i costi di utilizzo del veicolo. Un criterio importante per i clienti il cui budget è spesso limitato. Non è più necessario cambiare l’olio, il filtro dell'aria, il filtro del carburante, l’olio del cambio, ecc. La manutenzione del veicolo elettrico costa il 30% in meno di quella di un modello con motore termico e i suoi consumi sono contenuti: ë-Berlingo consuma in media 18 kWh per 100 km, pari a un costo di 3 €.

Inoltre, ë-Berlingo offre le funzioni di ricarica differita, per sfruttare le fasce orarie con le tariffe meno care e di precondizionamento termico che permette di regolare la temperatura dell’abitacolo mentre il veicolo è collegato alla rete elettrica, per evitare di consumare la batteria nei primi chilometri di guida.

Servizi utili per una vita serena in modalità elettrica

Grazie all’app My Citroën, è possibile, a distanza, attraverso lo smartphone o il tablet, conoscere lo stato di carica e l’autonomia del veicolo, gestire il precondizionamento termico dell’abitacolo, e infine impostare la ricarica differita. A tali impostazioni si può accedere direttamente anche attraverso il touchscreen del veicolo, con la navigazione connessa, nel menu “Energy”. Questa operazione, modificabile in qualsiasi momento, è disponibile solo per la ricarica domestica (tipo 2) o rapida (tipo 3).

L’App Free2Move facilita la ricarica offrendo l'accesso a più di 220.000 colonnine. Permette di pianificare il percorso migliore in base all’autonomia residua del veicolo e alla localizzazione delle colonnine di ricarica compatibili e disponibili lungo la strada, indicando le pause di ricarica necessarie e il tempo totale di ricarica.

Per aiutare ulteriormente i clienti, Citroën offre per ë-Berlingo una soluzione di ricarica su misura che include i dispositivi di ricarica (presa standard, presa tipo Green’Up o Wall Box) e l’installazione a casa o sul posto di lavoro. La Marca ha selezionato un partner consigliato per ogni paese europeo: in Italia è Enel X. Queste soluzioni sono disponibili per il cliente privato e business per installazioni singole o multiple.

Design: la scelta dell’energia, una personalità unica

La strategia di Citroën è lasciare la scelta della motorizzazione al cliente in funzione del suo utilizzo. All’esterno, ë-Berlingo si distingue per la presenza di alcuni elementi di personalizzazione specifici: il monogramma «ë», che simboleggia l’elettrico, posto sulla calandra con i nuovi chevron e davanti al suo nome sul portellone, oltre a tocchi di colore «Anodised Blue» sui paraurti e gli Airbump® laterali. Lo sportellino di ricarica è ubicato al posto dello sportellino per il rifornimento del carburante.

A bordo, tutto è stato progettato per facilitare l’utilizzo del nuovo Citroën ë-Berlingo. Sulla console centrale: il controller ë-Toggle gestisce il cambio grazie alle funzioni Park, Reverse, Neutral, Drive e Brake. Un selettore permette di attivare le 3 modalità di guida: Eco, Normal e Power.

Il touchscreen da 8” di ë-Berlingo integra nel suo menù una sezione “Energy” che dà accesso alle esclusive funzionalità elettriche del veicolo: flusso di energia (che indica il funzionamento del sistema di trazione elettrica in tempo reale con la modalità di guida selezionata, il motore elettrico e il livello di ricarica della batteria), statistiche di consumo (come il consumo medio per ogni viaggio espresso in kWh/100 km), o attivazione della ricarica differita o del precondizionamento termico dell'abitacolo. Un quadro strumenti digitale da 10” ad alta definizione (di serie nella versione Feel Pack) offre una visualizzazione ottimale e una riproduzione moderna e rapida delle informazioni utili degli aiuti alla guida e della navigazione. Il quadro strumenti invita il conducente a personalizzare la configurazione dello schermo a proprio piacere, mettendo in primo piano la navigazione, le informazioni sui flussi di energia o gli aiuti alla guida.

ë-Berlingo, modello di riferimento nel segmento dei Multispazio, capitalizza le qualità e le innovazioni che hanno decretato il suo successo nel tempo. Questo modello, che fa parte integrante del programma Citroën Advanced Comfort®, si distingue per l’abitabilità, la modularità e la luminosità, per un'esperienza di benessere a bordo amplificata, sia con 5 che con 7 persone a bordo.

Due silhouette per ogni esigenza

Nuovo Citroën ë-Berlingo, dotato delle stesse caratteristiche progettuali dei modelli con motorizzazioni termiche, propone dimensioni compatte per facilitare le manovre. Eppure può ospitare a bordo fino a 7 persone.

Il cliente può scegliere la lunghezza del suo veicolo: la versione M di 4,40 m e la versione XL di 4,75 m (35 cm in + tra il passo e lo sbalzo posteriore). A prescindere dalla versione, può accedere a tutti i parcheggi grazie alla sua altezza inferiore a 1,90 m.

Spazio interno sfruttato al meglio

Tutti coloro che hanno bisogno di spazio per le loro attività o il tempo libero (escursioni, avventure, attività all’aria aperta...) necessitano anche di spazio a bordo del veicolo che usano quotidianamente, per trasportare numerosi passeggeri oppure le attrezzature necessarie per praticare un’attività sportiva o ancora per caricare i bagagli. Per questo motivo, la versione elettrica del nostro Multispazio è stata progettata per fornire ai nostri clienti ciò che sta a loro più a cuore: un veicolo ingegnoso dotato di un’abitabilità e una funzionalità di prim’ordine, perché la vita a bordo sia facile e piacevole.

Accesso a bordo facilitato

L’accesso all’interno di ë-Berlingo è facilitato grazie alle due grandi porte laterali scorrevoli dotate di alzacristalli elettrici, al grande portellone posteriore, pratico per caricare o scaricare oggetti pesanti e voluminosi come i bagagli, e al lunotto posteriore oscurato apribile, abbinato a un ripiano copri bagagli rigido che permette facilmente di posizionare o prendere oggetti senza dovere aprire il bagagliaio in caso di spazio limitato per l'apertura.

Abitabilità

ë-Berlingo offre ai suoi occupanti uno spazio ai massimi livelli del suo segmento per migliorare il loro benessere a bordo. La versione XL dispone di un abitacolo generoso, con un volume fino a 4.000 litri e una lunghezza di carico di 3,05 m con un comodo spazio per le gambe. Il suo bagagliaio offre un volume fino a 2.126 litri.

Modularità

Modulabile, ë-Berlingo può adattare lo spazio interno in base alle esigenze e permette una grande libertà di utilizzo nel quotidiano: trasportare da 5 a 7 persone in base alla versione o liberare il massimo spazio per riporre oggetti pesanti e voluminosi.

Nella fila 2, tre sedili posteriori singoli, della stessa misura, offrono ai passeggeri un generoso spazio per le ginocchia (156 mm). Ripiegabili separatamente o insieme, permettono di ottenere la configurazione desiderata, fino ad arrivare a un pianale piatto, con grande facilità.

Ripiegando il sedile del passeggero anteriore, il pianale diventa completamente piatto e la lunghezza di carico può arrivare fino a 2,70 m nella misura M e a 3,05 m nella misura XL, ideale per il trasporto di oggetti lunghi.

Nella fila 3, due sedili sono estraibili. Sono montati su binario nella misura XL e regolabili lungo 130 mm, e permettono di privilegiare lo spazio per i passeggeri oppure il volume del bagagliaio.

Nella parte posteriore, il ripiano copri bagagli propone sia una posizione alta, che una posizione intermedia, permettendo di suddividere il bagagliaio in scomparti. Può sostenere un carico di 25 kg, facilmente accessibile dal lunotto apribile. Questo ripiano posteriore, decisamente pratico, può essere riposto dietro i sedili della fila 2 (in base alle versioni).

Vani portaoggetti

ë-Berlingo dispone di una capacità di carico ottimale con vani portaoggetti per un volume di 167 litri e un volume del bagagliaio molto ampio: 775 litri nella misura M e 1.050 litri nella misura XL (in configurazione 5 posti). I vani portaoggetti sono stati progettati per permettere agli occupanti di sfruttarli al massimo, evitare di posizionare gli oggetti davanti alle gambe e viaggiare comodamente. Ci si sente così come all’interno di un vero «appartamento ammobiliato», funzionale, in cui gli occupanti sono a loro agio e ogni oggetto di uso quotidiano trova facilmente posto.

Tra i 26 vani portaoggetti a disposizione, spicca il tetto multifunzione Modutop®, l’elemento ingegnoso per eccellenza del nostro Multispazio che, da solo, offre un volume di 92 litri con vani molto pratici e a portata di mano. Comprende una cappelliera da 60 litri che può accogliere oggetti fino a 10 kg, accessibile dai posti posteriori della fila 2 e dal bagagliaio attraverso il lunotto apribile, e un’arcata traslucida suddivisa in scomparti sviluppata per tutta la lunghezza del tetto e che lascia intravedere in trasparenza gli oggetti che contiene.

Un abitacolo inondato di luce

All’interno di ë-Berlingo, i passeggeri beneficiano di un’eccellente luminosità per tenere alto il morale durante i lunghi viaggi. Le ampie superfici vetrate per un totale di 6,40 m2, tra cui il parabrezza avanzato e il grande tetto panoramico in vetro, favoriscono il passaggio della benefica luce naturale. In caso di necessità, il tetto può essere oscurato grazie alla tendina elettrica. Per quando si fa buio, Citroën ha dotato ë-Berlingo di luci di lettura singole per il comfort degli occhi dei passeggeri posteriori e di un’illuminazione ambiente, proveniente dall’arcata centrale con i vani portaoggetti, che diffonde una luce soffusa creando un’atmosfera accogliente.

Funzioni di aiuto alla guida e alle manovre

ë-Berlingo offre 18 tecnologie utili che assicurano una guida sicura e tranquilla nel quotidiano. Per una guida facilitata, ë-Berlingo propone il Keyless Access & Start, l’Head-up Display a colori (novità nel segmento), l’Hill Assist, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la telecamera di retromarcia con Top Rear Vision, commutazione automatica dei fari abbaglianti automatici, il freno di stazionamento elettrico, il regolatore e limitatore di velocità e il Park Assist, un sistema in grado di individuare automaticamente se un parcheggio è sufficientemente ampio per il veicolo e poter effettuare le manovre in tutta serenità.

Per una maggiore sicurezza, integra l’Active Safety Brake, l’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata, il Driver Attention Alert, l’avviso di rischio di collisione, Coffee Break Alert, il controllo della stabilità del rimorchio, il Grip Control con Hill Assist Descent, il riconoscimento esteso dei cartelli stradali e ancora il sistema di sorveglianza dell’angolo cieco.

3 Tecnologie di connettività

Nuovo Citroën ë-Berlingo Van offre 3 servizi connessi, per il comfort e la sicurezza di tutti. Questa gamma di servizi fanno parte del programma Citroen Advanced Comfort® e sono stati messi a punto con l’obiettivo di rendere facile e intuitivo l'accesso ai servizi connessi.

Connect Assist

Per la sicurezza del conducente e dei passeggeri, Nuovo Citroën ë-Berlingo ha di serie il sistema di Assistenza & SOS.

La chiamata automatica o manuale premendo il pulsante “Assistenza”: se necessario, questo servizio consente di mettere in contatto il conducente con un call center dedicato.

Connect Assist permette di avere accesso ai dati del veicolo come lo stato di carica, autonomia, ricarica differita, precondizionamento dell’abitacolo, luogo di parcheggio, chilometri percorsi, successivo tagliando. La connessione e la visualizzazione delle informazioni avvengono tramite l’App My Citroën.

Connect Nav

La navigazione touch Connect Nav può essere utilizzata con i comandi vocali che consentono di gestire: Navigazione, Telefono e Radio. È associato a servizi connessi: TomTom Traffic permette di avere le informazioni sul traffico in tempo reale per identificare il percorso migliore. Sono disponibili altre informazioni come la posizione di stazioni di servizio, di parcheggi, informazioni sul meteo e punti di interesse locali.

Connect Play

La tecnologia Mirror Screen, compatibile con i protocolli Apple CarPlay™ ed Android Auto, consente di collegare lo smartphone al sistema infotainment duplicando il suo schermo su quello del veicolo. Il conducente può usufruire facilmente dei contenuti media e controllare direttamente il suo smartphone e le app compatibili direttamente dallo schermo del sistema infotainment di bordo.

Citroën ha dato vita al segmento dei Multispazio nel 1996 e oggi continua a fare evolvere la sua offerta con la versione elettrica di Berlingo che deve il suo successo commerciale all’abitacolo spazioso e modulabile, alla sua eccezionale capacità di carico e ai vani portaoggetti fuori dal comune. Veicolo conviviale per eccellenza per le famiglie e gli amici, ë-Berlingo è pronto ad accompagnarli nella loro vita attiva quotidiana. Arriverà nelle concessionarie nel secondo semestre del 2021.