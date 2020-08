Citroën Spacetourer rinnova la sua gamma in Italia

Citroën vanta una grande tradizione nello sviluppo di vetture polivalenti e spaziose, a bordo delle quali viaggiare diventa un piacere. Grazie alla propria modernità, SpaceTourer fornisce una risposta adeguata ad un mondo in continuo movimento, dove il modo di vivere e di agire evolve rapidamente, diventando sempre più frequente condividere con altre persone non solo i viaggi nel tempo libero, ma anche altri tipi di esperienze.

Ottimista, pratico e conviviale, SpaceTourer facilita la vita e rende tutto possibile. Polivalente e valorizzante, Citroën SpaceTourer è disponibile in 3 versioni. In questo modo vengono soddisfatte le esigenze delle famiglie di oggi e quelle dei professionisti, grazie all’audacia tipica di CITROËN.

Spacetourer in sintesi

Citroën SpaceTourer si distingue per un design dalle linee fluide, per un veicolo che trasmette serenità. Lo stile di SpaceTourer è al contempo energico e rassicurante ed il frontale alto permette di dominare la strada conferendo forza e personalità. Altro punto di forza è un’architettura efficiente al servizio dell’abitabilità, della praticità e adatta a tutti gli utilizzi. La sua piattaforma modulare deriva dall’EMP2 ed offre un maggiore spazio a bordo, un maggiore volume del bagagliaio e una maggiore maneggevolezza. Disponibile in 3 lunghezze a scelta, tra cui una versione inedita sul mercato, di 4,60 m che può ospitare fino a 9 persone (sulla versione SpaceTourer Business), è il compagno ideale di tutti i giorni, in città o fuori città. Grazie ad un’altezza di 1,90 m, accede facilmente ai parcheggi coperti. Funzionale, dispone di porte laterali scorrevoli, accessibili senza bisogno della chiave, del lunotto apribile e di numerosi vani portaoggetti;

Spacetourer è noto anche per il comfort al servizio del benessere del corpo e della mente, con interni accoglienti, una posizione di guida rialzata, sedili scorrevoli e ribaltabili a seconda degli utilizzi, nonché di un tetto in vetro. Un benessere aumentato da un isolamento acustico di alto livello abbinato ad un comfort di marcia ottimale. Da evidenziare anche la presenza di tecnologie che facilitano la vita come l’Head-up Display e la navigazione 3D con CITROËN Connect Nav, ma anche tecnologie al servizio della sicurezza con, tra le altre, le funzioni: Coffee Break Alert che invita a fare una pausa dopo 2 ore di guida ininterrotte, Allarme Attenzione Conducente che permette di individuare la disattenzione del conducente e l’Allerta di Rischio Collisione. Un insieme di tecnologie e di prestazioni che nel 2015 hanno permesso a SpaceTourer di ottenere le 5 stelle del protocollo EuroNCAP.

Infine come non parlare delle motorizzazioni Diesel di ultima generazione della famiglia BlueHDi, con potenza fino a 180 CV e coppia 400Nm, per ridotti livelli di consumi e di emissioni di CO2 e costi di utilizzo contenuti.

Una forte personalità

Citroën SpaceTourer è caratterizzato da un design fluido ed elegante che, grazie alle proprie dimensioni, trasmette robustezza e resistenza. Le linee tese e gli sbalzi ridotti permettono di apprezzare sin dal primo sguardo le proporzioni ben studiate di SpaceTourer, oltre che la sua abitabilità. Il cofano, sviluppato orizzontalmente e sostenuto dai larghi gruppi ottici posizionati in alto, dà l’impressione di dominare la strada, trasmettendo un’idea di forza ed imponenza.

La firma di marca integrata nella calandra, si proietta ai lati degli chevrons all’interno dei gruppi ottici, accentuandone lo sguardo. Il frontale è caratterizzato da un paraurti elegante che integra le griglie delle prese d’aria nere a contrasto, al fine di accentuare lo stile deciso di SpaceTourer. Le luci diurne a LED verticali si integrano perfettamente nella parte inferiore, posizionandosi sopra i proiettori fendinebbia. La vista laterale di SpaceTourer mette in evidenza lo spazio a bordo, grazie alla grande porta laterale scorrevole (in opzione) e alle ampie superfici vetrate che sottolineano un abitacolo ampio ed accogliente. Abbinando stile e funzionalità, il posteriore svela un grande portellone, che lascia intravedere gli ampi volumi interni. Questa superficie dalle linee morbide presenta inoltre un lunotto apribile dagli angoli lavorati, in armonia con le linee dei finestrini posteriori.

CITROËN SpaceTourer offre un design elaborato intorno al concetto di funzionalità e praticità. Grazie al suo stile imponente ed allo stesso tempo elegante, è un invito a viaggiare, sia per lavoro sia per piacere, in città e nei luoghi più insoliti. Per evidenziare ancora di più il proprio stile, SpaceTourer dispone di una gamma di 7 tinte di carrozzeria, dai raffinati colori Nero Perla, Marrone Rich Oak, Grigio Platinium e Grigio Artense, fino ai luminosi Arancio Tourmaline, Sabbia e Bianco Banquise.

Grande abitabilità

Citroën SpaceTourer sfrutta la piattaforma modulare EMP2 utilizzata su C4 SpaceTourer e Grand C4 SpaceTourer. Prende in prestito tutte le caratteristiche della parte anteriore, beneficiando così dei vantaggi volti all’integrazione delle parti meccaniche, come il motore e il cambio, ma anche per le componenti elettriche come la batteria, i cavi elettrici, ecc.

Il resto della piattaforma è stato progettato interamente per SpaceTourer. Grazie alla propria struttura rinforzata, accoglie un avantreno e un retrotreno specifici, che sostengono un carico che può arrivare fino a 1 400 kg. La propria modularità permette di avere due passi diversi (2,92 m e 3,27m), ma anche 2 diversi sbalzi posteriori (0, 80 m e 1,15 m). Le differenti combinazioni permettono così di proporre 3 lunghezze: XS a 4,60 m (inedita nel segmento) abbinata al passo corto, M a 4,95 m e XL a 5,30 m entrambe associate al passo lungo.