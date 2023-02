Gli azionisti Tesla porta Musk in Tribunale: "Ha mentito sulle tecnologie di guida autonoma"

Lunedì scorso, Tesla e il suo amministratore delegato Elon Musk sono stati citati in giudizio da un gruppo di azionisti statunitensi con l'accusa di aver sopravvalutato l'efficacia e la sicurezza della tecnologia Autopilot e Full Self-Driving System in dotazione su alcuni veicoli del marchio.

In una proposta di class action depositata presso il tribunale federale di San Francisco, gli azionisti hanno sostenuto che Tesla li ha truffati per quattro anni con dichiarazioni false e fuorvianti che nascondevano come le sue tecnologie, fossero sospettate di essere responsabili di molteplici incidenti mortali e "creassero un serio rischio di incidenti e lesioni".

Il prezzo delle azioni di Tesla è sceso di molto (5,7%) da quando queste notizie sono diventate di dominio pubblico. L'agenzia federale per la sicurezza stradale statunitense, chiamata National Highway Traffic Safety Administration, ha iniziato a indagare sulle tecnologie di guida autonoma e a inizio febbraio ha decretato un richiamo di sicurezza per oltre 362.000 veicoli Tesla dotati di software beta Full Self-Driving perché potrebbero essere pericolosi durante l'attraversamento degli incroci stradali. Tesla ha accettato volontariamente il richiamo, sebbene non fosse d'accordo con l'analisi di Nhtsa.

La causa è guidata dall'azionista Thomas Lamontagne, che chiede danni non specificati per gli azionisti di Tesla dal 19 febbraio 2019 al 17 febbraio 2023. Citati in giudizio anche il direttore finanziario Zachary Kirkhorn e il suo predecessore Deepak Ahuja.

Si attende ora la replica di Musk che potrebbe arrivare mercoledì all'Investor Day di Tesla, in cui l'azienda dovrebbe mostrare i progressi compiuti in tema di intelligenza artificiale e illustrare come intende espandere la sua gamma di veicoli (potrebbero esserci novità anche sulla Tesla low cost).