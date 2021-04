Riparare e pulire i cerchi in lega: la guida per una corretta manutenzione

La nostra guida con alcuni utili consigli per la manutenzione dei cerchi in alluminio

I cerchi in lega sono un accessorio ormai presente sulla maggior parte delle automobili. Cerchioni che, come le altre parti della vettura, richiedono una corretta manutenzione, a partire da una periodica pulizia. Ecco, quindi, alcuni utili consigli.

Come pulire i cerchi in lega

I cerchi in lega sono, ovviamente, una delle parti dell'auto che si sporca più facilmente. Per mantenere la lucentezza originale, è consigliabile pulire i cerchioni tra le 2-3 volte al mese. Prima di procedere è preferibile effettuare il lavaggio dell'intera auto per evitare che lo sporco o il grasso vadano a depositarsi sui cerchi appena puliti.

Qui di seguito alcuni utili consigli:

- Non pulire mai un cerchio in lega quando è caldo

- Iniziare a sciacquare i cerchi, mediante uno spruzzatore d'acqua, in maniera tale da rimuovere i residui di polvere e altro sporco

- Non utilizzare prodotti acidi ed evitare i lavaggi automatici che potrebbero portare alla formazione di graffi

- Utilizzare detergenti appositi per cerchioni rispettando le indicazioni fornite dal produttore

- Evitare i getti d'acqua con una pressione superiore a 1 bar

- In caso di macchie particolarmente difficili da rimuovere è possibile utilizzare una soluzione di acqua e aceto per eliminare il grasso persistente

- Risciacquare utilizzando un panno pulito in microfibra o in pelle di daino

- Terminato il lavaggio applicare della cera protettiva

Riparazione cerchi in lega

I cerchi purtroppo possono danneggiarsi facilmente, ad esempio, dopo il contatto con un marciapiede. I danni superficiali possono essere facilmente riparati utilizzando gli appositi kit per il ritocco della vernice. In caso di abrasioni di maggior rilievo, deformazioni, corrosione o spaccature meglio rivolgersi al nostro carrozzerie di fiducia o a ditte specializzate. In generale è possibile riparare danni che raggiungono un massimo di 1-2 millimetri di profondità.

Costo riparazione cerchi in lega

Concludiamo parlando dei costi di riparazione dei cerchi in lega; una spesa che dipende da numerosi fattori come il modello di cerchione, l'entità del danno e il tipo di riparazione da effettuare. Costi che, in generale, partono da circa 50 euro per la sola raddrizzatura.

