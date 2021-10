CUPRA Formentor VZ5, la serie speciale più potente di sempre

CUPRA Formentor, primo modello nativo del marchio, supera ogni confine con l’introduzione a listino della serie limitata VZ5, pochi mesi dopo la sua presentazione in occasione del 3° anniversario di CUPRA.

Destinata a costituire una proposta ancora più unica sul mercato, CUPRA Formentor VZ5 è dotata di un cuore pulsante a cinque cilindri, vantando caratteristiche dinamiche ancora più emozionanti e un’esperienza di guida di una raffinatezza ed esclusività senza eguali.

CUPRA Formentor, disegnata e progettata per offrire un modello iconico, emblema di innovazione e un’esperienza di guida intuitiva e dinamica, rappresenta appieno il DNA di CUPRA. Formentor VZ5 eleva ora queste caratteristiche oltre ogni confine.

CUPRA Formentor VZ5 non rappresenta infatti soltanto una nuova e potente versione di Formentor, ma una nuova visione - ancor più completa - del mondo CUPRA. E lo fa offrendo un propulsore che è un’icona in campo automobilistico e che ben rappresenta la misura delle ambizioni del marchio CUPRA.

L’impronta sportiva, le linee del posteriore e la lunghezza del cofano di CUPRA Formentor ne mettono in risalto le proporzioni sportive. Il motore 2.5 TSI a cinque cilindri di VZ5, con una potenza di 390 CV (287 kW) e 480 Nm di coppia, è in grado di rendere l’esperienza di guida ancora più esaltante.

Caratteristiche tecniche e meccaniche

CUPRA Formentor VZ5 offre di serie dotazioni tecniche e tecnologiche che ne esaltano al massimo le prestazioni. La trazione integrale 4Drive permette di inviare la coppia motrice alle ruote posteriori solo quando le esigenze dinamiche del veicolo lo richiedono. Al suo debutto su un modello CUPRA, CUPRA Formentor VZ5 vanta inoltre la tecnologia di ripartizione dinamica della coppia Torque Splitter che, grazie al differenziale posteriore dedicato, consente la distribuzione della trazione su ciascun lato dell’asse posteriore. Questo è dotato di due unità di controllo ciascuna delle quali aziona una frizione in grado di controllare la coppia motrice da trasmettere a ciascun lato dell’asse posteriore del veicolo.

Lo speciale differenziale posteriore di cui è dotata riceve la coppia inviata dalla scatola del cambio attraverso l’albero di trasmissione. Grazie all’intervento delle frizioni sopra citate, può distribuire la coppia, se necessario, in modo asimmetrico su ciascuna ruota dell’asse.

Grazie a questo differenziale è possibile sfruttare l’aderenza degli pneumatici posteriori in modo ottimale per ogni ruota, permettendo una guida estremamente dinamica senza compromettere la sicurezza.

Al fine di sfruttare oltre ogni limite la tecnologia Torque Splitter, CUPRA Formentor VZ5 integra la funzione Drift (inclusa all’interno del Drive Profile) che permette al conducente di usufruire di una esperienza di sovrasterzo controllato da utilizzare esclusivamente all’interno di circuiti chiusi.

Formentor VZ5 è inoltre contraddistinta da caratteristiche tecniche e meccaniche che ne esaltano il carattere racing, quali blocco motore in alluminio pressofuso per limitare al massimo il peso della vettura, albero a gomiti forgiato e temperato per aumentarne la resistenza, testa del cilindro fissata al blocco con bulloni ad alta resistenza e guarnizione a cinque strati e impianto di scarico con sistema di alette ad apertura variabile in grado di esaltare il sound del motore. Il sistema di gestione delle alette prevede una strategia di attivazione asimmetrica (lato destro e sinistro) con apertura delle valvole di scarico in funzione del profilo di guida scelto. L’unità di controllo del motore apre e chiude le alette di scarico a seconda di numero di giri, condizione di carico, marcia inserita, situazione di accelerazione o decelerazione.

Infine, la trasmissione costituita da un cambio automatico DSG a 7 marce DQ500, progettato per i sistemi a trazione integrale 4Drive con potenze e coppie elevate, esalta oltre ogni misura le doti dinamiche di CUPRA Formentor VZ5.

Dotazioni di serie e optional

La nuova versione in edizione limitata offre una dotazione di serie aggiuntiva rispetto a CUPRA Formentor VZ 2.0 TSI 310 CV che la rende pura adrenalina per gli amanti delle prestazioni. CUPRA Formentor VZ5 include cerchi in lega da 20” Machined VZ5 Sport Black Matt/Copper, impianto frenante Akebono con pinze anteriori a 6 pistoni e disco anteriore da 375 mm, quattro terminali di scarico visibili con finiture rame, colore carrozzeria metallizzato Nero Midnight, estrattore posteriore con finiture in fibra di carbonio, specchietti esterni, passaruota e griglia anteriore in tonalità Sport Black, spoiler laterali paraurti anteriore in fibra di carbonio e badge identificativo VZ5. Comfort di bordo e tecnologia sono garantiti da BeatsAudio® System, Top View camera, portellone elettrico con sistema “handsfree”, Winter Pack e antifurto volumetrico. Infine, il convertitore di coppia “Torque Splitter” con modalità Drift (per utilizzo esclusivo in pista) e il sistema Pre-crash assist garantiscono un’esperienza di guida senza pari.

Per personalizzare la vettura fino all’ultimo dettaglio, a completare l’ineccepibile dotazione di serie vi sono pochi elementi quali colori opachi per la carrozzeria (€ 1.265,00), i sedili sportivi avvolgenti rivestiti in pelle nera o Petrol Blue con regolazione elettrica del sedile conducente (€ 1.425,00) o sedili sportivi avvolgenti CUP bucket rivestiti in pelle SABELT nera o Petrol Blue, sempre con regolazione elettrica del sedile conducente (€ 2.630,00) e, infine, airbag laterale posteriore e alle ginocchia per i sedili anteriori.

CUPRA Formentor VZ5: il prezzo

CUPRA Formentor VZ5 è disponibile a € 62.350 chiavi in mano.