Al via la produzione di Formentor, il primo modello progettato e sviluppato solo per Cupra

Cupra dà inizio alla produzione di Formentor. Il primo modello sviluppato specificamente per il nuovo marchio arriverà sul mercato la prossima settimana nella versione da 310 CV e sarà caratterizzato da un'ampia gamma fino a sette propulsori, comprese varianti ibride plug-in a partire dal prossimo anno.

Cupra Formentor è il sesto modello prodotto a Martorell e rappresenterà un volume aggiuntivo di produzione per lo stabilimento di oltre il 10%. Wayne Griffiths, presidente di SEAT e CEO di CUPRA, ha voluto lanciare un messaggio di incoraggiamento e ha confermato che l’impianto produttivo funziona a pieno regime per la produzione di Formentor e del resto dei modelli dell’azienda.

Da Martorell al resto del mondo

In totale, la produzione del primo modello esclusivo Cupra vede il coinvolgimento di 3.000 collaboratori della linea 2 dello stabilimento, divisi in tre turni di lavoro. Formentor avrà una produzione iniziale di 160 unità al giorno.

"Formentor rappresenta un grande passo in avanti per Cupra. In qualità di primo modello sviluppato esclusivamente per il marchio, contribuirà alla sua crescita, a far sì che diventi più visibile e desiderabile. Con il lancio di questo modello, intendiamo superare il nostro obiettivo iniziale di raddoppiare il volume di vendite di Cupra e approdare in nuovi mercati internazionali grazie anche all’ampia gamma di propulsori disponibili, sette. Inoltre, questa vettura rappresenta per lo stabilimento produttivo di Martorell un volume addizionale di oltre il 10% e permetterà alla linea di lavorare a pieno rendimento. Sono convinto che questo modello cambierà il futuro di questa azienda", ha sottolineato Wayne Griffiths.

Un pilastro per Cupra

Formentor costituisce un elemento chiave dell'espansione internazionale di Cupra. Con il lancio di questo modello, il marchio punta a consolidare la propria posizione nei principali mercati europei e di entrare in Paesi, come la Norvegia, dove l’elettrificazione è più presente. Come evidenziato da Griffiths, l’obiettivo del marchio Cupra è quello di allargare la propria presenza intercontinentale anche in nuovi mercati dell’America Latina, oltre che in Turchia e Israele.

Formentor, primo modello nativo del marchio, si affianca a modelli come Cupra Ateca e Cupra Leon, le cui nuove versioni entrano nel mercato sempre in questo ultimo trimestre dell’anno. Dopo aver venduto 55.000 unità dal suo inizio nel 2018 e superato tutte le aspettative iniziali, il marchio dà ora inizio alla propria offensiva di prodotto.

Con l’arrivo delle prime varianti ibride plug-in di Cupra Leon entro la fine dell’anno, Cupra inaugura inoltre il proprio percorso verso l’elettrificazione, a cui si aggiungerà la versione ibrida plug-in di Cupra Formentor all’inizio del 2021. A queste si affiancherà Cupra el-Born, primo modello 100% elettrico, che sarà lanciato sul mercato il prossimo anno. Il marchio prevede di raggiungere un miliardo di Euro del fatturato totale di SEAT, una volta che l’intera gamma modelli sarà disponibile.

In occasione dell’inaugurazione del primo Cupra Garage europeo, nella città di Amburgo, Griffiths ha annunciato la creazione di una rete di distribuzione esclusiva per Cupra per il lancio di Formentor, con formati nuovi e flessibili che vanno oltre il concetto classico di concessionario. Il marchio sta espandendo la propria rete per raggiungere circa 520 punti vendita specializzati in tutto il mondo entro la fine dell’anno e ha iniziato il processo di reclutamento di Cupra Master, per riunirne un totale di 600 in tutto il mondo entro la fine del 2020.

Ingresso in un nuovo segmento

Cupra Formentor segna l’ingresso del marchio nel segmento dei SUV coupé, che nei prossimi cinque anni dovrebbe raddoppiare la sua quota di mercato in Europa. Questo SUV coupé ad alte prestazioni prende il nome dal famoso promontorio dell’isola di Maiorca, nelle Baleari, coniuga il DNA del marchio con tecnologia all’avanguardia, design esterno raffinato e accattivante, dettagli interni personalizzati e su misura e opzioni meccaniche avanzate con altissime prestazioni.

Formentor sarà disponibile in una gamma di sette motori, tra cui il motore a benzina da 310 CV e, dal 2021, un ibrido plug-in PHEV con una potenza totale combinata di 245 CV e un’autonomia in modalità esclusivamente elettrica di circa 50 chilometri. Formentor debutta nell’esclusivo colore Petrol Blue opaco e il suo prezzo di partenza in Italia è di 46.250 Euro o 469 Euro al mese, grazie a un’innovativa formula di noleggio a lungo termine pensata per i clienti con partita IVA.