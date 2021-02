CUPRA celebra il suo terzo anniversario svelando Formentor VZ5, con motore a 5 cilindri

Con un propulsore 2.5 TSI cinque cilindri in grado di erogare 390 CV e 480 Nm di coppia, è la massima espressione delle prestazioni, CUPRA Formentor VZ5 accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,2 secondi

CUPRA Formentor, primo modello nativo del marchio, supera ogni confine con l’anteprima mondiale della serie limitata VZ5 in occasione del 3° anniversario di CUPRA.

Destinata a costituire una proposta ancora più unica sul mercato, CUPRA Formentor VZ5 porta a bordo del SUV coupé ad alte prestazioni un cuore pulsante a cinque cilindri, caratteristiche dinamiche ancora più emozionanti e un’esperienza di guida di una raffinatezza ed esclusività senza eguali.

CUPRA Formentor, disegnata e progettata per offrire un modello iconico, emblema di innovazione e un’esperienza di guida intuitiva e dinamica, rappresenta appieno il DNA di CUPRA. Formentor VZ5 eleva ora queste caratteristiche oltre ogni confine.

“Celebriamo il terzo anniversario del marchio con CUPRA Formentor VZ5, unendo le prestazioni eccezionali dell’acclamato motore a benzina cinque cilindri di cui è dotata a un design esterno ancora più ricercato, per un’auto che rappresenta la massima espressione delle prestazioni per gli appassionati” ha condiviso Wayne Griffiths, Presidente di CUPRA e SEAT.

L’impronta sportiva, l’enfasi visiva sulle linee del posteriore e la lunghezza accentuata del cofano di CUPRA Formentor VZ5 ne mettono in risalto le proporzioni e le forme scolpite, sotto cui è montato il motore 2.5 TSI cinque cilindri che, con una potenza di 390 CV (287 kW) e 480 Nm di coppia, è in grado di rende l’esperienza al volante ancora più esaltante.

Vettura perfetta per celebrare il terzo anniversario di CUPRA come brand indipendente e dall’identità ben definita, CUPRA Formentor VZ5 è emblema del lavoro, la dedizione e la passione che stanno dietro alla creazione di ogni vettura dal DNA CUPRA, autentici oggetti del desiderio sia per gli appassionati, sia per chi desidera guidarle ogni giorno, in ogni situazione.

CUPRA Formentor VZ5

La sigla VZ sta per Veloz (veloce, in spagnolo), dunque l’autografo perfetto per le versioni più potenti di CUPRA Formentor, il SUV coupé che a sua volta prende il nome dal selvaggio e mozzafiato Cap de Formentor, nell’isola balearica di Maiorca.

CUPRA Formentor VZ5 rafforza esponenzialmente queste caratteristiche, per offrire la massima espressione delle prestazioni con tutta l’esclusività di una produzione limitata a 7.000 unità. Il motore benzina cinque cilindri top di gamma da 390 CV rappresenta l’espressione più autentica del DNA CUPRA, con prestazioni che definiranno la percezione del marchio e di ciò che è in grado di offrire.

L’innovativo assetto regolabile con modalità di guida CUPRA e DCC si unisce allo sterzo progressivo, a un avanzato cambio con innesto estremamente rapido delle marce e alla garanzia del sistema di trazione integrale 4Drive. Dinamismo, emozione e prestazioni sono garantiti. Le tecnologie più innovative sono racchiuse in un design esterno che porta l’estetica oltre ogni confine, con dettagli in fibra di carbonio e un look più aggressivo – perfetto per il carattere di VZ5, così centrato sulle prestazioni.

L’abitacolo della vettura rispecchia lo stile unico del marchio CUPRA, comunicando modernità e sportività. All’interno spiccano elementi come il volante racing CUPRA, il sistema di infotainment VZ da 12’’ e le soluzioni per la connettività. Il tocco finale è costituito dai nuovissimi sedili avvolgenti CUPBucket in pelle, presentati per la prima volta per Formentor VZ5. E all’aumentare del traffico, anche sicurezza e comfort assumono un ruolo estremamente importante. Grazie alla sua gamma di sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida, il SUV coupé offre una guida tra le più rilassanti e sicure del segmento.

“CUPRA Formentor permette una base eccellente per sviluppare una gamma di vetture in grado di massimizzare il piacere di guida e le prestazioni, sottolineando il carattere del brand. Tra tutte, VZ5 è la più potente e sofisticata versione mai creata fino a oggi e sono convinto che con i suoi esclusivi elementi prestazionali, diventerà un sogno per gli appassionati di auto”, ha dichiarato Werner Tietz, Vicepresidente Ricerca e Sviluppo di CUPRA e SEAT.

Propulsori

Il potente rombo dell’iconico motore turbocompresso TSI cinque cilindri sotto il cofano lascia intuire le straordinarie prestazioni della vettura. Il propulsore coniuga iniezione diretta e turbocompressore per raggiungere una potenza massima di 390 CV (287 kW) nei regimi compresi tra 5.700 e 7.000 giri/min, mentre la coppia massima di 480 Nm è disponibile a partire da 2.250 giri/ min. Il suono unico del motore, generato dallo speciale ritmo cadenzato della sequenza di azionamento dei cinque cilindri, viene emesso dai quattro terminali di scarico color rame.

Il propulsore è già noto e apprezzato tra gli appassionati di automobili, ma anche il sistema di raffreddamento è stato oggetto di particolari attenzioni da parte di CUPRA. Al fine di ottimizzare le prestazioni, include ora un design specifico per CUPRA Formentor. L’impressionante propulsore da 2,5 litri è abbinato a un cambio DSG con doppia frizione a 7 rapporti con innesto marce rapido, una combinazione che consente a CUPRA Formentor VZ5 di raggiungere i 100 km/h in appena 4,2 secondi e una velocità massima di 250 km/h. Numeri che faranno emozionare chi si siederà al volante.

Telaio

Ogni vettura ad alte prestazioni necessita un telaio in grado di garantire un’esperienza di guida esaltante e senza limiti. CUPRA Formentor VZ5 segna appieno questo obiettivo, integrando in modo perfetto tecnologie all’avanguardia a livello di telaio. La vettura, 10 mm più bassa rispetto a CUPRA Formentor VZ 310 CV, risulta così ancora più dinamica sulla strada.

La regolazione adattiva dell’assetto (DCC) con 15 livelli di regolazione degli ammortizzatori garantisce in modo costante la miglior configurazione possibile per ogni ruota in funzione delle condizioni e della modalità di guida selezionata dal conducente.

CUPRA Formentor offre diverse modalità di guida, selezionabili con facilità grazie al selettore CUPRA Drive Profile integrato sul volante della vettura, modificando il comportamento di guida e adattandolo a qualsiasi sfida su strada. Per CUPRA Formentor VZ5, il controllo dell’assetto è ottimizzato, non soltanto per la maggiore potenza erogata dal propulsore cinque cilindri ma anche per migliorare la dinamica in ogni situazione di guida.

Ma non è tutto. CUPRA Formentor VZ5 assicura una perfetta padronanza della strada grazie al sistema a trazione integrale 4Drive, progettato per rendere impeccabile il feeling di guida.

E nella guida in curva, CUPRA Formentor VZ5 trasmette una sensazione di sicurezza e controllo totale in qualsiasi tipologia di frenata grazie alle pinze freno a sei pistoncini Akebono 18” alloggiate negli esclusivi cerchi in lega CUPRA 20”.

Design

Il team Design di CUPRA ha lavorato per conferire a Formentor VZ5 un carattere e una personalità ancor più marcati. Si riconfermano le proporzioni dinamiche valorizzate dall’enfasi sul posteriore, che mette in risalto la lunghezza del cofano disegnato ad hoc per Formentor VZ5, con linee scolpite che richiamano lo sguardo sul logo CUPRA metallizzato sulla griglia nera del frontale con la nuova cornice in tinta Sport Black Matt. Più in basso è posizionata la griglia di nuova concezione.

Sotto i fari anteriori in stile CUPRA si trovano due prese d’aria che sottolineano il carattere più aggressivo della vettura. Lo splitter laterale anteriore in fibra di carbonio convoglia l’aria negli intercooler, migliorando il raffreddamento. La silhouette del SUV coupé ad elevate prestazioni è indice della potenza celata sotto il cofano e del dinamismo complessivo della vettura. Inoltre, grazie all’aggiunta degli archi passaruota allargati (per ospitare la carreggiata della vettura, anch’essa più ampia) in cui alloggiano i cerchi in lega Machined in rame da 20” di VZ5, progettati in esclusiva per la vettura insieme alle pinze freno Akebono da 18” in rame con molle a spirale, VZ5 trasuda dinamismo.

Il design elegante ma robusto prosegue nella parte posteriore. CUPRA Formentor VZ5 è indubbiamente un’auto con attitudine a prestazioni elevate e il diffusore posteriore in fibra di carbonio specifico per VZ5 e i quattro terminali di scarico disposti diagonalmente a coppie di due con finiture in rame sottolineano la sua personalità. Infine, su CUPRA Formentor VZ5, il nome del marchio è scritto in lettere cromate di colore nero, così come il nuovo ed esclusivo logo VZ5.

Il design di CUPRA Formentor VZ5 viene messo in risalto dall’aggiunta del nuovissimo colore Taiga Grey, tonalità esclusiva appositamente creata per questa edizione limitata. Oltre a questo nuovo colore carrozzeria, CUPRA Formentor VZ5 sarà disponibile anche in Nero Midnight, Grigio Magnetico opaco e Petrol Blue opaco.

A bordo, l’abitacolo di CUPRA Formentor VZ5 rispecchia lo stile unico del marchio CUPRA trasudando tecnologia e sportività. I passeggeri sono avvolti da materiali di alta qualità, con dettagli in alluminio dark spazzolato e rame che conferiscono all’abitacolo uno stile moderno. Gli avvolgenti sedili CUPBucket, disponibili in pelle color Petrol Blue o nera e installati in posizione ribassata nell’abitacolo, sfruttano al massimo lo spazio disponibile e offrono una posizione di seduta più ergonomica e sportiva. Formentor VZ5 sarà inoltre disponibile con interni esclusivi – grafiche futuristiche in Dinamica Black, sedili in pelle nappa marrone traforata con cuciture in rame arrotondata – in abbinamento all’esclusivo colore degli esterni Taiga Grey.

L’interazione del conducente con l’abitacolo unisce le piacevoli sensazioni al tatto e la risposta del volante con la tecnologia del CUPRA Virtual Cockpit personalizzabile e del touchscreen del sistema di infotainment da 12” in posizione centrale, che garantisce funzionalità e connettività per tutti gli occupanti e riduce il numero dei pulsanti fisici.

Sicurezza e comfort

CUPRA Formentor VZ5 integra le soluzioni di connettività più avanzate, consentendo ai clienti di rimanere connessi portando la propria vita digitale a bordo della vettura. Il sistema integra la funzione Full Link wireless compatibile sia con Apple CarPlay, sia con Android Auto, mentre grazie al riconoscimento vocale non c’è bisogno di distogliere lo sguardo dalla strada, poiché si può accedere al sistema tramite comandi semplici espressi con linguaggio naturale.

Grazie ad un’ampia gamma di tecnologie di sicurezza e comfort, CUPRA Formentor VZ5 è una delle vetture più sicure e più confortevoli del segmento. Tra gli equipaggiamenti spiccano Adaptive Cruise Control predittivo (ACC), Travel Assist, Side and Exit Assist ed Emergency Assist.

CUPRA Formentor VZ5 arriverà sul mercato nell’ultimo trimestre del 2021.