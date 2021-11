Cupra riceve tre premi ai Volanti d'Oro 2021

Cupra, il marchio unconventional che pone l’emozione al centro delle sensazioni alla guida, trionfa nell’edizione 2021 dei Volanti d’Oro. Il brand si è aggiudicato una tripla vittoria in una delle più importanti premiazioni mondiali del settore automobilistico, diventando così il marchio con maggiore successo della competizione. L’evento si è tenuto il 9 novembre all’Axel-Springer-Haus di Berlino.

Successo in tre categorie

Cupra Leon si è aggiudicata il Volante d’Oro nella categoria “Small & Compact Cars”, mentre Cupra Born, primo modello completamente elettrico del brand, si è meritata la testa della classifica nella categoria “Small & Compact Electric Cars”. E per chiudere in bellezza, Cupra Formentor VZ5 390 CV (287 kW) ha conquistato il primo posto nell’ambita categoria dei “SUV”.

“Tre anni fa, un gruppo di appassionati ha iniziato a inseguire un sogno: creare un brand completamente diverso. I grandi sogni nascono così, con un piccolo gruppo di persone che ci crede” ha dichiarato Wayne Griffiths, CEO di Cupra. “Cupra Formentor VZ5 è la massima affermazione di ciò che Cupra è in grado di raggiungere nel mondo della combustione. Le corse fanno parte del DNA di Cupra e proseguiremo su questa strada con i nostri futuri modelli elettrici: Cupra Tavascan nel 2024 e Cupra Urban Rebel nel 2025. La tripletta ai Volanti d’Oro sono la dimostrazione che Cupra Formentor non è un successo inatteso, perché sono sempre di più i clienti che vogliono unirsi alla Cupra Tribe”.

Miglior “SUV”

Cupra Formentor VZ5 fa dovuto fare fronte a una concorrenza agguerrita nella categoria dei “SUV”. In prima battuta, gli elettori hanno dovuto scegliere tra 17 modelli di ben 12 marchi, e i tre migliori si sono confrontati sul circuito di Lausitzring, al nordest della Germania, nella finale. In questo contesto, la più potente Cupra di sempre, con il suo cuore pulsante che è il motore a cinque cilindri da 2,5 litri, 390 CV di potenza (287 kW) e 480 Nm di coppia massima, ha fatto colpo sulla giuria di esperti. Il design, gli interni, la sicurezza e le caratteristiche tecniche della vettura sono state apprezzate al punto di nominare Cupra Formentor VZ5 vincitrice della categoria.

Miglior “Small & Compact Electric Car”

5 le concorrenti nella categoria “Small & Compact Electric Cars”, ma tutte forti, di competitors noti e rinomati. Questa categoria ha dimostrato, tuttavia, come Cupra Born, impulso di una nuova era, stia spostando gli equilibri nel mercato. Il primo modello 100% del brand non convenzionale offre un design emozionante e prestazioni istantanee, sfidando lo status quo.

“Crediamo che le vetture elettriche possano non essere noiose. Per questo abbiamo sviluppato un’auto con un carattere spiccatamente CUPRA, dimostrando che prestazioni ed elettrificazione sono una combinazione perfetta”, ha spiegato Werner Tietz, Vicepresidente Ricerca & Sviluppo di Cupra. “Cupra Born è il primo modello 100% elettrico del marchio e l’impulso nel segmento dei veicoli elettrici. Sta guidando l’espansione del brand verso nuovi mercati, proponendo nuovi modelli di business e segna un enorme cambiamento nell’industria. CUPRA Born è un auto che cambierà le regole del gioco, responsabile dell’ambiente, e allo stesso tempo riesce ad essere dinamica ed entusiasmente”.

Miglior “Small & Compact Car”

Cupra Leon è la prima Leon ad aver sfoggiato il logo CUPRA stabilendo nuovi standard nel suo segmento in termini di design, connettività e sicurezza. I lettori di “Auto Bild” hanno scelto tra 11 concorrenti, oltre a Leon, in questa categoria, e solo tre si sono classificate per la finale sul circuito di Lausitzring – dove Cupra Leon ha conquistato la giuria di esperti.

“Sono, insieme a Wayne, uno dei co-fondatori del brand Cupra e devo dire che questi tre anni sono stati un viaggio incredibile, inspirando il mondo da Barcellona”, ha spiegato Antonino Labate, Direttore Strategia, Sviluppo Business e Operazioni di Cupra. “Siamo qui a rappresentare tutta la tribù, un gruppo di ribelli con una mente progressista che ama sfidare lo status quo, facendo accadere cose incredibili. Cupra Leon o, come ci piace chiamarla, la King of Leons, ci sta aiutando a conquistare anche gli appassionati di auto più esigenti, facendo crescere il marchio e offrendo i nostri prodotti a un pubblico ancora più ampio”.

Voto combinato di lettori e giuria di esperti

Il premio “Volante d’Oro” fu istituito da Axel Springer, la più grande casa editrice d’Europa, nel 1976. Da tempo è considerato il più importante riconoscimento dell’industria automobilistica in Germania, e la combinazione di voti dei lettori e della giuria di esperti lo rende molto ambito. Inizialmente, gli editori effettuano una selezione delle auto candidate prima che i lettori di “Auto Bild” e “Bild am Sonntag” votino, nominando le prime tre di ciascuna delle varie categorie. Successivamente, le tre finaliste vengono sottoposte alle prove e valutazione di una giuria di esperti al Lausitzring. La giuria di quest'anno comprendeva gli ex piloti da corsa Joachim Winkelhock e Hans-Joachim Stuck, i conduttori televisivi Kai Pflaume e Panagiota Petridou, gli attuali piloti da corsa Isolde Holderied e Sophia Flörsch tra gli altri esperti.

12 categorie diverse

Quest’anno sono stati presentati un totale di 12 “Volanti d’Oro”. Oltre agli ori nelle 8 categorie di auto “Small & Compact Cars”, “Small & Compact Electric Cars”, “SUV”, “Electric SUV”, “Mid-Range and Premium Class”, “Electric Mid-Range and Premium Class”, “Sports Cars” e “Vans/Family Steering Wheel”, ci sono state altre 4 categorie di “Volante d’Oro” tra cui “Innovation of the Year”, “Most Attractive Car”, scelta dai lettori, mentre i premi “Best Car up to 25,000 Euros” e “Best Car up to 35,000 Euros” sono stati assegnati dagli editori di “Auto Bild”.