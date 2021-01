Dacia si proietta nel futuro e svela Bigster Concept, il SUV d'ingresso nel segmento C

In occasione della presentazione da parte del Gruppo Renault del suo piano strategico Renaulution, Dacia ha svelato la sua strategia per i prossimi cinque anni. Con la creazione della Business Unit Dacia-Lada, Dacia potrà incrementare la sua efficacia e competitività e spingersi ancora oltre in termini di mercati e prodotti, soprattutto nel segmento C. Bigster Concept fa presagire l’apertura della gamma Dacia verso nuovi orizzonti.

"Dacia sarà sempre Dacia e continuerà a proporre modelli affidabili che hanno senso per i clienti, l’acquisto intelligente al miglior rapporto qualità-prezzo - ha dichiarato Denis Le Vot, Direttore Generale delle Marche Dacia e Lada, in occasione della presentazione del piano Renaulution -. Con la creazione della Business Unit Dacia-Lada, potremo sfruttare al massimo la piattaforma modulare CMF-B, rafforzare la nostra efficacia ed incrementare ulteriormente la qualità, la competitività e l’attrattiva dei nostri prodotti. Abbiamo così tutte le carte in regola per raggiungere le vette più alte. Bigster Concept ci indica la strada".

Un business model infallibile, unico ed efficace

Da circa 15 anni Dacia propone veicoli moderni, semplici ed attrattivi. Avvalendosi di un know-how ineguagliabile, Dacia può contare, al miglior costo, su collaudati componenti tecnologici e sulle sinergie del Gruppo Renault e dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. Nota per la semplicità del suo modello di distribuzione, Dacia si è fatta un nome in 44 Paesi, con oltre 7 milioni di veicoli venduti e tanti best seller. Anno dopo anno, Sandero continua ad essere il veicolo più venduto ai clienti privati in tutti i segmenti, mentre Duster è il SUV numero uno.

Al passo con i tempi, Dacia è sempre stata in grado di offrire la giusta equazione. Per rafforzarla e continuare a proporre veicoli adatti alle esigenze reali dei clienti, ma anche alle nuove sfide del settore automotive, Dacia si avvarrà di un approccio design to cost sobrio e rigoroso nello sviluppo dei prodotti; implementerà la Business Unit Dacia-Lada dedicata, sostenuta da un gruppo automobilistico mondiale, soprattutto a livello di tecnologie, per incrementare il potenziale in termini di sinergie e carry-over.

Dacia e Lada usufruiranni della piattaforma CMF-B dell’Alleanza, competitiva ed estremamente flessibile, che consentirà di passare da 4 piattaforme a 1 sola e da 18 tipi di carrozzeria a 11. I veicoli basati su questa piattaforma potranno essere dotati di motori ad energia alternativa o ibridi, garantendo così la conformità con l’evoluzione delle normative e rispondendo alle attese dei clienti.

La gamma sarà resa ancora più competitiva, verrà ampliata e modernizzata con il lancio nel 2021 delle Nuove Sandero e Logan, ma anche di Spring, la city car 100% elettrica più accessibile in Europa, e, infine, di 3 nuovi modelli entro il 2025. Inoltre il brand prevede di entrare a pieno titolo nel segmento C, con Bigster Concept.

Dacia Bigster Concept

Fedele allo spirito Dacia, Bigster Concept è un veicolo lungo 4,6 m, robusto e spazioso. Desideroso di aria aperta e strade polverose, offre tutto ciò che è essenziale per un SUV del suo segmento, senza fronzoli. Questo SUV è la ricetta Dacia per rendere accessibile il segmento C, al prezzo di un veicolo del segmento inferiore.

"Dacia Bigster Concept incarna l’evoluzione della Marca - ha dichiarato Alejandro Mesonero-Romanos, Direttore Design di Dacia -. Essenziale, con un tocco di freschezza e spirito outdoor, dimostra che accessibilità e attrattività non sono incompatibili. Noi di Dacia ne siamo convinti e quest’auto ne è la prova".

Le proporzioni di Dacia Bigster Concept sono, al tempo stesso, moderne e senza tempo. Di primo acchito, trasmettono un senso di robustezza. Le linee sono semplici e rassicuranti. Non si celano sotto mentite spoglie. I volumi esterni promettono un’abitabilità interna generosa, al miglior livello della categoria. La firma luminosa a Y si amplia, conferendo al veicolo un look da SUV, al tempo stesso incisivo e deciso. Il colore, verde scuro, sottolinea il suo carattere avventuroso, giramondo; uno spirito di libertà già profondamente emblematico del DNA della Marca. Non ha bisogno di artifizi né fronzoli, cromature né falso alluminio, Bigster Concept è l’essenziale di un vero SUV che compie scelte forti come, ad esempio, l’utilizzo sistematico di plastica riciclata grezza per le modanature di protezione esterne. Futuro fiore all’occhiello della gamma Dacia, potrebbe essere dotato di motorizzazioni alternative ed ibride grazie alla sua piattaforma, consentendo a Dacia di essere perfettamente in linea con le attese dei clienti nonché le evoluzioni delle normative.

Con Bigster Concept, Dacia diventa sinonimo di evasione, per consentire ai clienti di vivere esperienze uniche, vere e semplici. Dacia incarna più che mai la libertà di spostamento ed è l’emblema di un atto di acquisto intelligente e focalizzato sulle reali esigenze dei clienti e sulle loro aspirazioni primarie. Un acquisto che ha senso. Una Marca Dacia sempre essenziale, ma più che mai attrattiva.