Dacia Duster Extreme, la nuova serie speciale dal look inconfondibile e design robusto

Oltre 2 milioni di Dacia Duster sono state vendute dal 2010 in circa 44 paesi e più di 260.000 in Italia. Modello ormai iconico, Duster ha democratizzato la categoria dei SUV, offrendo il perfetto binomio tra look accattivante da crossover e prestazioni da fuoristrada.

La Nuova Serie Limitata Duster Extreme si presenta con una veste ancora più attraente, che esprime al meglio la sua attitudine alla dinamicità e alle sfide outdoor. Un’offerta in linea con le esigenze dei clienti, il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato ed un design contemporaneo, curato e robusto, sono alcune delle caratteristiche che contraddistinguono Nuovo Duster. Se è vero che 1 cliente su 2 acquista Duster per il prezzo, ben 1 su 5 sceglie il modello per il suo design. Inoltre, la passione per l’outdoor accomuna molti acquirenti di Duster: il 23% dei clienti ama camminare all’aria aperta, ben il 12% utilizza regolarmente la bicicletta e il 9% si definisce un “viaggiatore seriale”. La nuova Serie Limitata Duster Extreme racchiude tutta l’energia e la grinta di chi è sempre alla ricerca di avventura, nel tempo libero e nella vita quotidiana.

Basato sul livello di allestimento Prestige, la Serie Limitata Duster Extreme si fa subito notare per un look inconfondibile e per gli equipaggiamenti offerti. All’esterno, Duster Extreme presenta inserti decorativi arancioni sulla calandra, le scocche dei retrovisori, le barre da tetto e il portellone del bagagliaio. Può anche contare su cerchi in lega neri che conferiscono forza ed eleganza.

All’interno, Duster Extreme dispone di sellerie specifiche in tessuto / TEP con cuciture e inserti arancioni sulle bocchette dell’aria, il bracciolo centrale, le maniglie delle porte e le modanature della consolle centrale.

Per quanto riguarda gli equipaggiamenti, oltre a quelli già offerti dell’allestimento Prestige (climatizzazione automatica, Media Nav Evolution 8’’, consolle centrale alta), Duster Extreme propone una soluzione di chiave Keyless Entry, 2 prese USB per i passeggeri dei sedili posteriori e la Multiview Camera.

Nuovo Duster Extreme sarà proposto in sei tinte di carrozzeria: Bianco Ghiaccio, Nero Nacré, Grigio Cometa, Blu Iron, Orange Arizona e l’esclusivo Grigio road.

La Serie Limitata Duster Extreme può contare su una gamma completa di motorizzazioni dedicate a tutti gli utilizzi conformi alla normativa Euro 6D Full:

Motorizzazione diesel dCi 115cv a 2 o a 4 ruote motrici

Nuova motorizzazione TCe 150cv a 2 ruote motrici con trasmissione automatica EDC a 6 rapporti

Motorizzazione bifuel benzina-GPL ECO-G 100 a 2 ruote motrici con trasmissione manuale a 6 rapporti

Sono già oltre 1.400 i clienti che hanno scelto e ordinato la Serie Limitata Duster Extreme. Oltre il 55% di questi ha scelto la motorizzazione ECO-G 100, mentre ben 1 cliente su 4 la versione 4X4, rappresentando così il 60% dei clienti che hanno scelto la motorizzazione diesel. Infine, circa il 45% dei clienti è stata attratta dalla tinta esclusiva Grigio road, proposta in esclusiva su questa Serie Limitata per conferire un tocco unico che si sposa perfettamente con i dettagli arancioni delle personalizzazioni. Il veicolo è disponibile in concessionaria da inizio Aprile.