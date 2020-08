DS 3 Crossback con motore Puretech: ecologica, performante e hi-tech

È una gamma selezionata, quella con cui DS Automobiles si propone al pubblico, e come tutte le cose preziose, gli ingredienti delle sue vetture vengono accuratamente progettati. Un efficace modo per resistere al trascorrere del tempo, mantenendo inalterato il fascino di modelli che hanno letteralmente fatto la storia dell’auto.

Quella storia fatta di design e innovazione, che DS Automobiles vuole interpretare in maniera contemporanea, anche per quanto riguarda i motori. Sotto al cofano di DS 3 Crossback, modello d'accesso al mondo DS Automobiles solo per la compattezza esterna, troviamo soluzioni motoristiche che abbracciano benzina, Diesel e la mobilità a zero emissioni 100% elettrica.

Una dimostrazione della estrema attualità di questo progetto e dell'impegno nel soddisfare differenti esigenze di percorrenza. Motorizzazioni pensate per soddisfare differenti esigenze, che portano molti utenti a favorire la benzina 1.2 PureTech. Una unità che per ben 4 anni consecutivi ha vinto il titolo internazionale di 'Motore dell'anno' nella categoria di riferimento, frutto di un investimento complessivo di 410 milioni di euro e ben 210 brevetti, che garantiscono il 18% di riduzioni nelle emissioni di CO 2 rispetto a un tradizionale motore 4 cilindri, ed il 75% di abbattimento del particolato grazie ad un filtro dedicato.

La sua architettura 3 cilindri mostra una insospettabile flessibilità, adattandosi a diversi livelli di potenza enfatizzati dalla presenza di un turbocompressore: 100 oppure 130 cavalli. Potenze che vedono declinata anche una coppia rispettivamente di 205 e 230 Nm, a soli 1.750 giri per entrambe le varianti. Valori che avvicinandosi alla coppia di un Diesel ne proclamano il potenziale, assecondando una elasticità che si esprime a tutto tondo.

Il lato prestazionale è invece rimarcato dai 9,2 secondi che il 130 CV impiega per passare da 0 a 100 km/h, 10,9 per il 100 CV. Numeri che sono il frutto della leggerezza con cui DS 3 Crossback si presenta: solo 1.245 kg di massa in ordine di marcia (1.280 per la variante 130 CV), spiegano l'equilibrio di questo modello con cui su strada si entra subito in confidenza. Una facilità che può contare sul cambio manuale a 6 rapporti per il 100 CV, mentre scegliendo la variante 130 CV troviamo l’abbinamento con il tecnologico cambio automatico EAT8, campione di fluidità e reattività grazie agli 8 rapporti disponibili.

Grazie alla omologazione Euro 6.2D-ISC, i motori PureTech sono a prova dell'immediato futuro, come dimostrano anche i valori relativi al consumo di carburante nell'uso combinato. In base al severo standard WLTP, i consumi vanno dai 5,4 litri per 100 km del 100 CV, ai 6,0 del più potente 130 CV.

Con un listino che esordisce dai 26.250 euro del PureTech 100 CV, DS 3 CROSSBACK si presenta in tre distinti allestimenti che hanno il compito di proporre equipaggiamenti distintivi. Tra SO CHIC, PERFORMANCE LINE e BUSINESS, il comune denominatore si conferma l’inimitabile carattere DS Automobiles, che si esprime anche attraverso la tecnologia di motori all’avanguardia.