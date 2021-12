Ducati a Expo 2020 Dubai con l’anteprima mondiale della DesertX

Ducati partecipa all’Expo 2020 Dubai con la presentazione in anteprima della nuova DesertX. Il 9 dicembre, in contemporanea con la Ducati World Première digitale che andrà in onda sul sito Ducati e sul canale YouTube, la DesertX sarà svelata al pubblico alla presenza del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e di Francesco Milicia, VP Global Sales and After Sales Ducati. L’evento si terrà nell’affascinante cornice della Dubai Opera, ai piedi dell’iconica Burj Khalifa Tower.

Ducati sarà presente alla Expo 2020 Dubai insieme a tutti i brand della Motor Valley emiliano-romagnola per rappresentare l’eccellenza del Made in Italy nella filiera auto e moto. L’anteprima mondiale della DesertX è parte di un programma pensato per promuovere le realtà della Motor Valley in un contesto internazionale , raccontando la storia della tradizione automobilistica e motociclistica italiana.

Il 9 dicembre si svolgerà, infatti, anche un’interessante tavola rotonda nella quale i rappresentanti dei brand della Motor Valley presenti a Dubai avranno occasione di confrontarsi con gli ospiti e la stampa per far conoscere a livello internazionale Motor Valley, il sistema Italia, l’Emilia-Romagna e tutto il comparto produttivo regionale.

Le auto e le moto della Motor Valley rimarranno poi in esposizione presso la Dubai Opera per tutto il giorno, per essere ammirate e fotografate da tutti i partecipanti e i giornalisti coinvolti all’Expo.

Il giorno seguente, 10 dicembre, le auto e le moto da sogno dei brand della Motor Valley prenderanno parte a una parata che da Dubai raggiungerà Abu Dhabi, dove nel weekend si terrà l’ultima tappa del Campionato di Formula 1.

Tutti i dettagli per seguire l’episodio della Ducati World Première in cui verrà svelata la nuova DesertX sono disponibili nella sezione dedicata del sito Ducati.