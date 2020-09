Ducati lancia MyDucati App: l’intero mondo di Borgo Panigale sempre a portata di mano

Ducati lancia MyDucati App, l’app mobile che permette a tutti gli appassionati di restare sempre connessi con il mondo Ducati, trovando tutto in un unico luogo.



Grazie alla MyDucati App, la Casa motociclistica di Borgo Panigale rafforza ulteriormente la relazione con la sua community, offrendo ai Ducatisti un’esperienza su misura e un accesso privilegiato all’universo Ducati. Sono infatti numerosi i contenuti unici per gli iscritti, come l’accesso ad eventi riservati e le anteprime esclusive della nuova gamma.



L’app mette a disposizione tante funzionalità per ottenere il massimo da MyDucati. Nella sezione Garage, personalizzabile con la foto della propria Rossa di Borgo Panigale, è possibile consultare in qualsiasi momento la documentazione delle moto in possesso e avere sempre in tasca la Ducati Card, ovvero il documento ufficiale di Ducatista. Inoltre, all’interno di questa sezione gli appassionati possono configurare la Ducati dei loro sogni, salvarla e condividerla con gli amici e con il concessionario di fiducia.



Nello spazio dedicato ai Concessionari Ducati è possibile localizzare il dealer più vicino in base alla propria posizione, consultare i servizi disponibili e salvarlo come preferito per contattarlo rapidamente o prendere appuntamento per un test-ride con un semplice clic. Nell’area News invece gli appassionati possono accedere in tempo reale a tutte le informazioni sui nuovi servizi e sugli eventi organizzati da Ducati in Italia e nel mondo, con un sistema di notifiche che li terrà sempre aggiornati sulle notizie più importanti.



Nell’app esiste anche una sezione riservata alla community dei Desmo Owners Club (DOC), in cui i soci dei Club possono condividere la passione per Ducati e approfittare di tutte le iniziative e i vantaggi a loro riservati.



Con l’obiettivo di rendere l’esperienza dell’utente il più coinvolgente e personalizzata possibile, MyDucati propone un sistema di badge che vengono sbloccati col completamento delle varie sezioni. Raggiungendo gli obiettivi, gli iscritti accedono a promozioni e servizi personalizzati sulla base dei loro interessi e delle preferenze che hanno espresso all’interno dell’applicazione.



MyDucati App è disponibile per iOS e Android, è possibile scaricarla gratuitamente da Apple Store e Play Store. Gli utenti già registrati a MyDucati possono accedere velocemente all’app con le stesse credenziali che utilizzano sul web.